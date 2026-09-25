Aleks Syntek confirma que se va a Inglaterra y publica canción para explicar sus razones

Aleks Syntek ha tenido una actitud errática desde hace un tiempo (Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

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Aleks Syntek confirmó que buscará establecerse en Inglaterra, días después de asegurar que se alejaría de México “por la funa” que recibió por su concierto gratuito del 15 de septiembre. El cantante compartió en Instagram un fragmento de “Big Time”, de Peter Gabriel, canción que utilizó para explicar sus razones.

La publicación incluyó una parte de la letra: “El lugar de donde vengo es un pueblo chico, piensan tan chico que usan palabras chicas, pero yo no, yo soy más elegante, trabajé en eso. Estuve estrechando mi boca para dejar que salieran de ella palabras grandes”.

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El mensaje dio a entender que, para Syntek, México no comprendía la magnitud de su trabajo artístico.

El concierto del 15 de septiembre detonó la crisis más reciente del cantante

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

La controversia se originó durante la presentación gratuita que Syntek ofreció en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Durante el show, un asistente le pidió interpretar una canción de Marco Antonio Solís, “El Buki”, aunque en el intercambio también se mencionó a Juan Gabriel. Syntek respondió con molestia desde el escenario: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

El cantante cuestionó después quiénes de los presentes eran realmente sus seguidores y pidió subir al escenario a quienes portaran una playera con su imagen. “Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek, porque la mayoría no trae ni son mis fans”, dijo.

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El cantante reclamó falta de apoyo por sus críticas al reguetón

Syntek afirma que respetaría las preferencias musicales de sus hijos, incluso si difieren de las suyas (Aleks Syntek)

Durante la misma presentación, Syntek retomó una de sus posturas más conocidas: su rechazo al reguetón y a la música urbana. “México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”, afirmó ante el público, además de cuestionar la forma de hablar de los artistas puertorriqueños.

El cantante mencionó directamente a Bad Bunny y a Dani Flow para cuestionar su popularidad entre el público mexicano. “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán”, expresó.

Syntek reclamó también falta de respaldo de otros artistas y de su propio público cuando sus opiniones sobre el género generaron polémica en el pasado. “Ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo”, dijo frente a los asistentes.

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Tras los abucheos, el cantante habló de alejarse del país

(IG)

Parte del público respondió con abucheos durante el show, mientras otros asistentes grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales. Horas después, Syntek publicó un mensaje en Instagram en el que sugirió una posible salida de México.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió el cantante, sin precisar si se trataba de una mudanza definitiva o de una pausa temporal en sus actividades dentro del país.

En publicaciones posteriores, acusó a “periodistas mintiendo y ocultando la verdad para manipular” y señaló a plataformas digitales que, según su versión, estarían “monetizando con mentiras y destruyendo la cultura”. También responsabilizó a la industria musical de “premiar gente malandra y castigar a verdaderos artistas”.

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Usuarios calificaron su comportamiento como un “brote psicótico”

Aleks Syntek publica una imagen en la que aparece sin peluquín (Captura de pantalla )

Los videos del concierto generaron comentarios en redes sociales que describieron el episodio como un “brote psicótico”. Especialistas consultados por medios de comunicación advirtieron que un comportamiento impulsivo o desbordado no equivale por sí mismo a un diagnóstico psiquiátrico.

En una transmisión posterior, el propio cantante abordó las especulaciones sobre su estado de ánimo. “Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco”, dijo, aunque aclaró de inmediato que se trataba de una broma y rechazó que la frase debiera interpretarse como un diagnóstico real.

Syntek pidió paciencia a sus seguidores mientras la controversia perdía fuerza. “Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta. Este momento es temporal”, escribió en otra publicación, acompañada de la frase “el tiempo me dará la razón”.

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Sus anécdotas sobre Shakira y Elton John alimentaron burlas en el pasado

Aleks Syntek, criticado en redes tras asistir al concierto de Shakira pese a sus comentarios negativos pasados (Instagram)

La crisis actual se suma a una larga lista de episodios que han mantenido a Syntek en el centro de la conversación pública. Uno de los más recordados ocurrió cuando relató un encuentro con Shakira en el camerino de uno de sus conciertos en México, frente a su esposa e hija.

Según su versión, la cantante colombiana le dijo “¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Aleks? ¡Te ves bien chavo!”, además de confundir a su hija con su hermana. Syntek describió la situación como incómoda: “Shakira estaba muy coqueta”, aseguró, en un relato que generó burlas y comparaciones con la actriz Martha Higareda por su tono considerado exagerado.

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Otro episodio recurrente involucra a Elton John, con quien Syntek compartió cartel en el concierto “Por la Paz”, realizado en el Estadio Akron de Guadalajara en 2012. Según su relato, el músico británico le respondió entre risas cuando lo presentaron como “el Elton John mexicano”: “¿Sabes algo, Aleks? En Inglaterra la gente me llama el Aleks Syntek británico”, frase que Syntek recuperó como respaldo simbólico de su decisión actual de mudarse a ese país.

El historial de controversias del cantante incluye a UNICEF y a Karol G

Aleks Syntek tiró el álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G por el inodoro -crédito captura de video

Las críticas de Syntek contra el reguetón no son nuevas. En 2018, sus comentarios sobre el género, a los que llegó a relacionar con violencia y delincuencia, llevaron a UNICEF México a aceptar su renuncia como Embajador de Buena Voluntad, luego de considerar que sus declaraciones resultaban inconsistentes con el respeto a los derechos humanos.

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En 2024, durante una dinámica del pódcast El Podcast + Pedido, el cantante arrojó al inodoro una copia del disco Mañana será bonito, de Karol G, después de asegurar que no se identificaba con sus canciones. Meses después, afirmó que la dinámica fue sacada de contexto y que la polémica le costó la cancelación de conciertos previstos en Colombia y Estados Unidos.

El cantante también enfrentó en 2018 acusaciones de un adolescente británico de 17 años, identificado en redes como Lemon Brick, quien difundió capturas de mensajes que consideró inapropiados. Syntek negó cualquier intención y atribuyó el malentendido a su manejo del idioma inglés, el mismo país al que ahora asegura que buscará mudarse.

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