Policías de Juchitán bajo sospecha por presunta protección a Los Cromos, célula ligada al CJNG

La Policía Municipal de Juchitán quedó nuevamente bajo investigación tras los bloqueos registrados luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano abrió una nueva investigación sobre la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, señalada por pobladores y autoridades de mantener presuntos vínculos con Los Cromos, grupo criminal identificado por las autoridades como una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vecinos consultados por el medio El Universal aseguran que algunos agentes municipales no sólo conocían las actividades de integrantes de esa organización, sino que presuntamente colaboraban con ellos como “halcones”, mandaderos y encargados de brindar protección.

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“Nosotros veíamos cómo la policía municipal de Juchitán trasladaba en sus patrullas a la gente del Cromo”, relató uno de los habitantes, quien describió un episodio en el que un sujeto señalado por los vecinos como integrante del grupo criminal subió a una patrulla después de permanecer en un establecimiento comercial.

Las acusaciones también alcanzan al cobro de piso. José, nombre utilizado para proteger su identidad, tiene un negocio en Juchitán y asegura que desde hace años entrega mil pesos semanales a integrantes de Los Cromos.

De acuerdo con su testimonio, quienes acuden por el dinero suelen trasladarse en mototaxi y, en algunas ocasiones, son acompañados por una patrulla municipal. El comerciante afirma que las amenazas incluyen la posibilidad de incendiar su establecimiento y posteriormente atentar contra su familia.

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Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

El hombre asegura que no ha denunciado por temor a represalias y porque, según su versión, también existirían funcionarios de la Vicefiscalía relacionados con los criminales. Estas acusaciones forman parte de los testimonios recogidos y no implican, por sí mismas, responsabilidad penal de los funcionarios señalados.

Fiscalía investiga a policías por bloqueos

La sospecha sobre la corporación tomó fuerza después de la detención de Sánchez Altamirano, ocurrida el 23 de septiembre, junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Las autoridades los relacionan con una estructura dedicada, entre otras actividades, a la extorsión y el cobro de piso.

Tras el arresto del edil, policías municipales y civiles realizaron bloqueos carreteros para impedir el traslado del convoy de las autoridades hacia el aeropuerto.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta para investigar a quienes participaron en esas acciones y señaló que entre los manifestantes habría policías municipales, aunque precisó que esa participación debe ser corroborada.

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Rodríguez Alamilla también reconoció que existen indicios de que algunos elementos municipales actúan o colaboran con Los Cromos y les brindan protección. Explicó que las autoridades investigan, entre otros aspectos, la presencia aparentemente inmediata de determinados policías en algunos lugares donde se registraban hechos delictivos.

Policía de Juchitán, bajo sospecha por presuntos nexos con Los Cromos La detención del alcalde reabre las denuncias de vecinos sobre la corporación municipal. Explora por pestañas. Cifras clave Testimonios de vecinos Modus operandi señalado Antecedentes: Operación Sable $1,000 pesos semanales de cobro de piso 1,000+ elementos en Operación Sable (2025) 24 sep detención del excomisionado 2 fases del operativo en el Istmo Según el testimonio de un comerciante identificado como José, integrantes de Los Cromos cobran mil pesos semanales de piso desde hace años en Juchitán. En junio de 2025, la Operación Sable desplegó a más de mil elementos estatales y federales para tomar el control de la Policía Municipal y el Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán. John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal, fue detenido el 24 de septiembre, un día después del arresto del alcalde, señalado por presuntamente brindar protección a Los Cromos. La detención del excomisionado ocurrió como parte de una segunda fase del operativo en el Istmo de Tehuantepec, tras la primera fase que capturó al alcalde y a "La Parca". vecino de Juchitán Sobre el traslado en patrullas ▶ "Nosotros veíamos cómo la policía municipal de Juchitán trasladaba en sus patrullas a la gente del Cromo", relató uno de los habitantes consultados por El Universal, quien describió un episodio en el que un sujeto señalado como integrante del grupo criminal subió a una patrulla tras permanecer en un establecimiento comercial. José, comerciante (nombre protegido) Sobre el cobro de piso ▶ Asegura que desde hace años entrega mil pesos semanales a integrantes de Los Cromos, quienes suelen llegar en mototaxi y, en algunas ocasiones, acompañados por una patrulla municipal. Las amenazas incluyen incendiar su negocio y atentar contra su familia. José, sobre el temor a denunciar Por qué no ha denunciado ▶ No ha presentado denuncia por temor a represalias y porque, según su versión, también existirían funcionarios de la Vicefiscalía relacionados con los criminales. Estas acusaciones forman parte de testimonios recogidos y no implican por sí mismas responsabilidad penal. Halcones Traslado en patrullas Protección armada Vecinos aseguran que algunos agentes municipales actuaban como halcones y mandaderos del grupo criminal, avisando movimientos y vigilando la zona. Testigos describen patrullas municipales trasladando a integrantes señalados de Los Cromos, incluso tras permanecer en establecimientos comerciales. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció indicios de que elementos municipales brindan protección a Los Cromos, incluida su presencia inmediata en lugares donde se registraban hechos delictivos. Las acusaciones contra policías y funcionarios forman parte de testimonios e investigaciones en curso; no constituyen por sí mismas responsabilidad penal comprobada. Junio 2025 — Operación Sable ▶ Autoridades estatales y federales toman el control de la Policía Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán, con más de mil elementos desplegados, por investigaciones de extorsión, homicidios, secuestros y cobro de piso. 2025 — Exámenes de control y confianza ▶ La intervención incluye revisiones a los integrantes de la corporación y detenciones relacionadas con la célula del "Comandante Cromo". 2025 — Infiltración documentada ▶ Investigaciones difundidas ese año señalan que Los Cromos lograron infiltrarse en corporaciones de seguridad y aprovechar infraestructura de videovigilancia municipal. 23 de septiembre de 2026 — Detención del alcalde ▶ Miguel Sánchez Altamirano es detenido junto con Carlos Alberto "N", "La Parca". Policías y civiles realizan bloqueos carreteros para impedir el traslado del convoy al aeropuerto. 24 de septiembre — Detención del excomisionado ▶ John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal, es detenido por presunta responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, y por brindar protección a Los Cromos. Ahora — Policía Estatal toma el mando ▶ El gobernador Salomón Jara Cruz anuncia que la seguridad de Juchitán queda bajo responsabilidad de la Policía Estatal tras la detención del alcalde.

La investigación ocurre mientras el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que la seguridad de Juchitán quedaría bajo responsabilidad de la Policía Estatal, después de la detención del alcalde.

Un problema que ya había sido detectado

Los señalamientos contra la Policía Municipal no son nuevos. En junio de 2025, autoridades estatales y federales tomaron el control de la corporación y del Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán mediante la llamada Operación Sable, en un despliegue que involucró a más de mil elementos. El gobierno estatal informó entonces que las acciones respondían a investigaciones relacionadas con extorsiones, homicidios, secuestros y cobro de piso.

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La intervención incluyó revisiones a los integrantes de la corporación y exámenes de control y confianza. Posteriormente, las autoridades también reportaron la detención de personas presuntamente relacionadas con la célula del denominado “Comandante Cromo”.

Además, investigaciones difundidas en 2025 señalaron que Los Cromos habían logrado infiltrarse en corporaciones de seguridad y aprovechar infraestructura de videovigilancia municipal.

Ahora, un nuevo arresto vuelve a colocar a la Policía Municipal en el centro de las investigaciones. El 24 de septiembre, la Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención de John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado y por presuntamente brindar protección a Los Cromos.

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Su captura ocurrió un día después de la del alcalde y “La Parca”, como parte de una segunda fase del operativo desplegado en el Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía sostiene que busca desarticular las redes de complicidad que, presuntamente, permitieron a la organización criminal operar en la región.