Policías de Juchitán bajo sospecha por presunta protección a Los Cromos, célula ligada al CJNG

La detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano abrió una nueva investigación sobre la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, señalada por pobladores y autoridades de mantener presuntos vínculos con Los Cromos, grupo criminal identificado por las autoridades como una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Vecinos consultados por el medio El Universal aseguran que algunos agentes municipales no sólo conocían las actividades de integrantes de esa organización, sino que presuntamente colaboraban con ellos como “halcones”, mandaderos y encargados de brindar protección.
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“Nosotros veíamos cómo la policía municipal de Juchitán trasladaba en sus patrullas a la gente del Cromo”, relató uno de los habitantes, quien describió un episodio en el que un sujeto señalado por los vecinos como integrante del grupo criminal subió a una patrulla después de permanecer en un establecimiento comercial.
Las acusaciones también alcanzan al cobro de piso. José, nombre utilizado para proteger su identidad, tiene un negocio en Juchitán y asegura que desde hace años entrega mil pesos semanales a integrantes de Los Cromos.
De acuerdo con su testimonio, quienes acuden por el dinero suelen trasladarse en mototaxi y, en algunas ocasiones, son acompañados por una patrulla municipal. El comerciante afirma que las amenazas incluyen la posibilidad de incendiar su establecimiento y posteriormente atentar contra su familia.
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El hombre asegura que no ha denunciado por temor a represalias y porque, según su versión, también existirían funcionarios de la Vicefiscalía relacionados con los criminales. Estas acusaciones forman parte de los testimonios recogidos y no implican, por sí mismas, responsabilidad penal de los funcionarios señalados.
Fiscalía investiga a policías por bloqueos
La sospecha sobre la corporación tomó fuerza después de la detención de Sánchez Altamirano, ocurrida el 23 de septiembre, junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Las autoridades los relacionan con una estructura dedicada, entre otras actividades, a la extorsión y el cobro de piso.
Tras el arresto del edil, policías municipales y civiles realizaron bloqueos carreteros para impedir el traslado del convoy de las autoridades hacia el aeropuerto.
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta para investigar a quienes participaron en esas acciones y señaló que entre los manifestantes habría policías municipales, aunque precisó que esa participación debe ser corroborada.
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Rodríguez Alamilla también reconoció que existen indicios de que algunos elementos municipales actúan o colaboran con Los Cromos y les brindan protección. Explicó que las autoridades investigan, entre otros aspectos, la presencia aparentemente inmediata de determinados policías en algunos lugares donde se registraban hechos delictivos.
Policía de Juchitán, bajo sospecha por presuntos nexos con Los Cromos
La detención del alcalde reabre las denuncias de vecinos sobre la corporación municipal. Explora por pestañas.
La investigación ocurre mientras el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que la seguridad de Juchitán quedaría bajo responsabilidad de la Policía Estatal, después de la detención del alcalde.
Un problema que ya había sido detectado
Los señalamientos contra la Policía Municipal no son nuevos. En junio de 2025, autoridades estatales y federales tomaron el control de la corporación y del Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán mediante la llamada Operación Sable, en un despliegue que involucró a más de mil elementos. El gobierno estatal informó entonces que las acciones respondían a investigaciones relacionadas con extorsiones, homicidios, secuestros y cobro de piso.
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La intervención incluyó revisiones a los integrantes de la corporación y exámenes de control y confianza. Posteriormente, las autoridades también reportaron la detención de personas presuntamente relacionadas con la célula del denominado “Comandante Cromo”.
Además, investigaciones difundidas en 2025 señalaron que Los Cromos habían logrado infiltrarse en corporaciones de seguridad y aprovechar infraestructura de videovigilancia municipal.
Ahora, un nuevo arresto vuelve a colocar a la Policía Municipal en el centro de las investigaciones. El 24 de septiembre, la Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención de John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado y por presuntamente brindar protección a Los Cromos.
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Su captura ocurrió un día después de la del alcalde y “La Parca”, como parte de una segunda fase del operativo desplegado en el Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía sostiene que busca desarticular las redes de complicidad que, presuntamente, permitieron a la organización criminal operar en la región.
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