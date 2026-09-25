Francesa que vive en México asegura que bañarse diario ‘es un privilegio’ en Francia: “Por eso dejé el cuarto mundo por el tercero”

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Una francesa que actualmente vive en México provocó una ola de reacciones en redes sociales después de contar una experiencia familiar que, según su relato, le permitió notar diferencias entre algunos hábitos cotidianos de ambos países, particularmente alrededor de la frecuencia con la que las personas se bañan.

La creadora de contenido Vivi Voyage compartió en TikTok un video en el que habló sobre el cambio de costumbres que experimentó desde que comenzó a vivir en México. Entre sus comentarios, aseguró que en Francia bañarse todos los días puede ser considerado un privilegio por algunas familias debido al costo de servicios como el agua y la electricidad.

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Su declaración rápidamente llamó la atención de usuarios mexicanos, especialmente porque la tiktoker aseguró que ahora considera el baño diario como una parte indispensable de su rutina.

“Dejé el cuarto mundo por el tercer mundo”

(Captura de pantalla)

Vivi Voyage explicó que recientemente regresó a Francia para visitar a sus familiares y que durante el viaje se encontró con una situación que contrastó con las costumbres que adoptó en México.

“En Francia bañarse diario es un privilegio. Así que dejé el cuarto mundo por el tercer mundo. Hace poco regresé a visitar a mi familia en Francia. Bueno, ya tengo costumbres mexicanas, entonces me quiero bañar diario. Sé que le molesta a mi familia desde siempre. Cuando estaba en la casa de mis papás intenté no bañarme seguido, pero cuando salí y fui a visitar a mi tía, pensé que estaría bien”, destacó la mujer.

La tiktoker relató que, durante aquella visita, llevaba varios días sin lavarse el cabello cuando decidió preguntarle a su familiar si podía tomar una ducha.

“Tenía cuatro días sin lavarme el pelo, entonces le pregunté: ‘¿Me puedo bañar?’ Y me dijo: ¿¿Por qué? No lo necesitas. Sabes que es malo bañarse seguido’. Pues, ¿cómo te digo? Y bueno, lo que me dijo es que está muy, muy caro el agua y la electricidad allá. Si lo usan normalmente, le costaría como unos diez mil pesos al mes de pura electricidad, entonces no puede y ahorra muchísimo”, agregó.

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La experiencia que tuvo al regresar a Francia

(Captura de pantalla)

A partir de aquella conversación, Vivi Voyage reflexionó sobre las diferencias que encontró entre su vida actual en México y las costumbres de su familia en Francia.

La creadora señaló que, después de vivir en territorio mexicano, incorporó el baño diario a su rutina y ahora lo considera una necesidad cotidiana.

“Y esas cosas como bañarse ya no se ha vuelto una necesidad primera o como también no tener frío y sentirse bien. Diario escucho que en México viven malas condiciones y que los mexicanos idealizan mucho vivir en Europa, pero hay muchísimas cosas que son básicas, que lo toman como básico, que toda la gente tiene, pero la mayoría de las familias en Francia no tienen y no pueden ofrecerse esos lujos”. destacó.

Las declaraciones generaron un debate sobre las diferencias en el costo de los servicios y los hábitos domésticos de ambos países. Sin embargo, las experiencias narradas por la tiktoker corresponden a su entorno familiar y no permiten generalizar que todos los franceses tengan los mismos hábitos de higiene o enfrenten las mismas condiciones económicas.

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Mexicanos reaccionan al video

(Captura de pantalla)

La publicación rápidamente generó comentarios de usuarios que compartieron sus propias experiencias y señalaron algunos aspectos de la vida cotidiana que consideran parte de las ventajas de vivir en México.

“No idealizamos, deseamos conocer el mundo pero la mayoría amamos nuestra vida en México; ”Es una bendición vivir en México estoy muy agradecida con mi Dios”; “Yo no puedo dormir sin bañarme, me tengo que bañar antes de dormir y en verano me baño 🛁 dos a tres veces al día”; “No solo el baño, tener sol todo el año es una riqueza que tomamos tan normal, somos tan ricos teniendo sol y agua todo el año”; “Gracias por decirlo linda. Yo si agradezco vivir en México”, mientras que otro usuario afirmó: “yo no podría me duele la cabeza si no me baño seguido”.

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El video terminó convirtiéndose en una conversación sobre choques culturales, costo de vida y hábitos cotidianos, mientras la experiencia personal de Vivi Voyage volvió a poner sobre la mesa las diferencias que pueden existir entre las costumbres de una persona que creció en Francia y las que adoptó después de vivir en México.