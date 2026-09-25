C5 amplía funcionamiento del número 911 en zonas sin conectividad de CDMX pero deja fuera de cobertura a dispositivos Android

Un teléfono móvil antiguo, apoyado sobre una mesa de madera, muestra la pantalla iluminada con el número 911 mientras vibra, y una silueta humana en shock se observa desenfocada detrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México firmó un acuerdo con la empresa Intrado Life & Safety para que el número de emergencia 911 funcione en zonas sin cobertura de red celular o Wi-Fi en la capital del país.

En un comunicado, la dependencia indicó que el acuerdo consiste en implementar una solución satelital para que en dichas zonas, solamente los usuarios de dispositivos móviles iOS puedan realizar llamadas al 911.

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Explicó que la tecnología permite establecer un canal de comunicación para solicitar atención de emergencias aun cuando no haya señal celular disponible.

Agregó que desde el inicio de las pruebas técnicas, en noviembre de 2025, el sistema generó 49 reportes a la línea de emergencias 911.

Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta concentran las atenciones

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, señaló que las alcaldías con más atenciones son Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Precisó que las cuatro primeras tienen una amplia zona suburbana o rural, lo cual muestra la utilidad de la tecnología para facilitar la conectividad y pedir ayuda desde distintos puntos de la capital.

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Los principales motivos de atención registrados mediante este sistema son: vehículos descompuestos, choques sin lesionados, personas extraviadas en zonas boscosas y vehículos varados.

“Estamos fortaleciendo una parte fundamental de la seguridad de las personas: la posibilidad de pedir ayuda en zonas donde la cobertura celular es limitada o no existe.

“Esta tecnología contribuye a que la falta de cobertura nunca sea la razón para que la ayuda no llegue”, sostuvo Marcio Adriano de Oliveira, vicepresidente comercial de Intrado.

La alianza forma parte del programa Aliados C5

Guerrero Chiprés agregó que el acuerdo con Intrado Life & Safety amplía el alcance del programa Aliados C5, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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El programa busca integrar tecnología del sector privado a la infraestructura pública. En este caso, la alianza incorpora una solución satelital para los reportes de emergencia realizados desde dispositivos iOS.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano mantiene la atención de llamadas y reportes que ingresan por los canales de emergencia de la Ciudad de México.

La línea 911 concentra la mayor parte de los contactos relacionados con posibles delitos, incidentes y emergencias en el país. Entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de mayo de 2026, los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia registran 7 millones 676 mil 682 contactos.

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De ese total, 7 millones 462 mil 532 comunicaciones ingresan mediante el 911. Otras 214 mil 150 corresponden al 089, la línea de denuncia anónima.

Ciudad de México registra 644 mil 957 llamadas al 911

La Ciudad de México encabeza el volumen nacional de comunicaciones, con 700,173 llamadas registradas durante ese periodo. Del total, 644,957 ingresan al 911 y 55,216 corresponden al 089.

Guanajuato ocupa el segundo sitio con 633,721 comunicaciones. De ellas, 625,423 se realizan al 911.

Baja California registra 556,800 llamadas. En esa entidad, 547,506 son dirigidas al número de emergencias.

Sonora suma 536 mil 643 reportes, de los cuales 530,401 corresponden al 911. Los centros de comando y control reciben los avisos, monitorean incidentes con sistemas de comunicación y cámaras, y canalizan las emergencias a las autoridades correspondientes.

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El gobierno federal destina 422 millones 169 mil 929.84 pesos durante 2025 al fortalecimiento de los centros de comando de las 32 entidades.

Los recursos buscan ampliar sus capacidades operativas, tecnológicas y humanas para atender reportes con mayor rapidez.

El informe presentado ante la Comisión Permanente también documenta el despliegue de 45 mil 247 militares en tareas de apoyo a la seguridad pública. Sinaloa concentra 11 mil 326 elementos, seguido de Michoacán, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco.

Las autoridades insisten en el uso responsable del 911. Un reporte claro, oportuno y con datos precisos permite movilizar recursos de emergencia y atender hechos que pueden poner en riesgo la vida, la integridad o el patrimonio de las personas.

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