De Casa Boker a Isabel La Católica, los emblemáticos Sanborns que cerraron sus puertas y que los usuarios miran con nostalgia

(Sanborns)

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Por muchos años los restaurantes Sanborns fueron considerados sitios emblemáticos donde miles de familias mexicanas pasaban sus fines de semanas y donde descansaban en sus horas de comida trabajadores en busca de platillos reconfortantes.

Sin embargo, diversos factores han obligado al cierre de varias de sus sucursales, lo cual inició tras las crisis dejada por la pandemia de Covid y que se mantuvo debido a una importante baja en el consumo que afectó sus operaciones, obligando a Grupo Carso a cerrar varias de sus tiendas con años de tradición.

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Si bien, Grupo Carso ha señalado que son solo algunas sucursales las que se han visto afectadas y que no se trata de una acción general ante los cierres paulatinos muchos usuarios que son fieles a la cadena temen que este un final gradual de la era Sanborns.

Hasta el momento se estima que la cadena Sanborns ha cerrado 10 sucursales en la capital.

Dichos cierres comenzaron en 2020, ante la crisis que representó la falta de afluencia de personas, lo cual afecto a los restaurantes ubicados en Churubusco, Hipódromo y La Raza.

La icónica tienda Sanborns ha cerrado sus puertas permanentemente, dejando un emotivo mensaje de agradecimiento por los años de café con leche y pan (X/@alejilloTol)

Tras la reapertura de restaurantes, parecía que la cadena se recuperaba de nuevo, pero en 2024 fueron reportados cinco cierres de sucursales en Ciudad de México: Casa Boker, Isabel La Católica, Cetram Toreo, Fashion & Home y Café Sanborns Balderas.

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(X/@YoElResidente)

(Captura de pantalla Google Maps)

Por su parte, en 2025 se sumaron dos cierres más Sanborns Café: Parque Vía y Tabasco, en la colonia Roma.

(FB: Pinsot SH)

(FB: Pinsot SH)

Por qué han cerrado Sanborns en la ciudad de México

Han cerrado principalmente por una estrategia para elevar la rentabilidad de la cadena, no porque Grupo Sanborns haya anunciado el fin de sus operaciones en Ciudad de México.

Carlos Slim explicó que varias sucursales dejaron de ser viables por los costos elevados de renta, en particular locales como San Ángel y La Fragua. El grupo evalúa cada punto de venta y opta por cerrar o reubicar los que ya no resultan convenientes.

También influye una reorganización del negocio minorista: Grupo Sanborns ha reducido espacios y ajustado formatos, mientras fortalece otras marcas del grupo, como Dax e iShop. En 2024, por ejemplo, el cierre de Boker e Isabel la Católica redujo el número de tiendas Sanborns, al tiempo que la empresa buscaba optimizar operaciones con establecimientos más pequeños.

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El contexto financiero también pesa. Durante el primer trimestre de 2025, Grupo Sanborns reportó una caída anual de 46.5% en sus utilidades y mantuvo su política de racionalización de sucursales; en ese periodo cerró dos Sanborns Café en la CDMX.

En síntesis: los cierres responden a rentas altas, menor rentabilidad de ciertos locales y una reconfiguración hacia formatos y ubicaciones que el grupo considera más eficientes, más que a un cierre general de Sanborns en la ciudad.

Algunas de las sucursales cerradas fueron convertidas en tiendas DAX.(Captura de pantalla dax.com.mx)

De farmacia porfiriana a ícono de Carlos Slim: la fórmula que convirtió a Sanborns en un referente irremplazable del México moderno

Sanborns nace en 1903 como una farmacia en el Centro de la Ciudad de México. Los hermanos estadounidenses Walter y Frank Sanborn abren la Sanborn American Pharmacy, un negocio que vendía medicamentos y artículos de higiene. Su primera gran innovación fue añadir una fuente de sodas, una oferta poco común en la capital de aquella época.

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El modelo tuvo aceptación porque mezcló productos y servicios que normalmente se encontraban por separado: farmacia, dulcería, revistas, regalos y alimentos. La primera fuente de sodas atrajo a clientes que buscaban refrescos, helados y comida ligera, y permitió que el negocio dejara de depender sólo de la venta de medicamentos. La empresa abrió tres sucursales en la Ciudad de México y una más en Tampico.

(Samborns)

La Revolución Mexicana interrumpió esa primera expansión. En 1919, Frank Sanborn decidió concentrar el negocio en la Casa de los Azulejos, en el Centro Histórico. Remodeló el inmueble y abrió un formato que reunía restaurante, salón de té, fuente de sodas, tienda de regalos, farmacia y dulcería. La reapertura ocurrió en 1920 y convirtió al establecimiento en un punto de reunión de figuras políticas, sociales y culturales.

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Ahí se consolida la fórmula que explica gran parte de su éxito: Sanborns no era sólo un restaurante ni una tienda departamental. Ofrecía comida, café, postres, libros, discos, revistas, perfumes, regalos y farmacia bajo un mismo techo. Ese formato facilitó que las personas acudieran tanto a comer como a realizar compras cotidianas. La Casa de los Azulejos se volvió además un referente turístico y urbano de la capital.

(Samborns)

En 1946, Frank Sanborn vendió las tiendas a Walgreen Drug Company, de Chicago. Durante las décadas siguientes la marca abrió locales como Café del Prado, Reforma y Lafragua, Salamanca, Niza e Insurgentes, y amplió las categorías de venta con librería, tabaco, música, platería y artesanías.

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La etapa moderna inicia en 1985, cuando Grupo Carso adquiere la mayoría de las acciones de Sanborn Hermanos. Desde entonces, la marca se integra al grupo empresarial de Carlos Slim y mantiene su formato híbrido de restaurante y tienda.

Su éxito histórico se basa en esa combinación, en ubicaciones céntricas y reconocibles, y en una identidad visual que conserva símbolos como los “tecolotitos”, la vajilla azul y blanca, los chocolates y la repostería.