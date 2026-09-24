Metro CDMX interpone denuncia ante FGJ por el corte de un cable en la Línea 12; sería el origen de los retrasos en el servicio

Metro CDMX reparó el corte de un cable en la Línea 12, ya se investigan las causas (X/ @MetroCDMX)

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Adrián Rubalcava Suárez, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que detectaron el corte de un cable de fibra óptica en la Línea 12, la avería fue detectada en el tramo Tláhuac - Tlaltenco, y de acuerdo con el personal del STC, el daño al cableado causó los retrasos en el servicio en días recientes.

Por medio de un comunicado que compartieron en sus redes sociales oficiales, el área jurídica del STC Metro presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para la investigación correspondiente por los daños a las instalaciones de la línea dorada.

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“El área jurídica del Metro ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público y se inició la carpeta de investigación correspondiente”, precisó el director del STC Metro.

Autoridades abrieron la carpeta de investigación CI-FIAE/ATI-STCMPA/UI1S/D/00120/09-2026 para esclarecer las causas de los daños al cableado del STC, de acuerdo con la primera explicación de las autoridades, se habría tratado de un presunto acto que se realizó desde el exterior de las instalaciones del Metro CDMX, por lo que las hipótesis indican un presunto intento de robo del material.

Un cable de energía dañado en la Línea 12 del Metro fue la causa de los retrasos en el servicio en días recientes (X/ @AdrianRubalcava)

“El cable presenta un corte que, de acuerdo con la inspección, habría sido realizado desde el exterior en un presunto intento de sustracción”, compartió Adrián Rubalcava.

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Reparan corte de cable en la Línea 12 del Metro que afectó el servicio

De acuerdo con el STC Metro, desde la mañana de este jueves 24 de septiembre se reestableció en su totalidad la operación ordinaria de la línea dorada, y es que luego de que en días pasados suspendieron momentáneamente el paso de trenes, además se presentaron retrasos en todas las estaciones.

Personal de la Línea 12 detectó la falla en la interestación Tláhuac - Tlaltenco al comprobar el incorrecto funcionamiento del mando centralizado de los trenes de la línea dorada; esto provocó que los convoys disminuyeran su velocidad hasta en un 50% de su avance regular, por lo que el servicio se vio afectado. En el informe del STC Metro, la falla fue detectada a las 10:30 horas del miércoles 23 de septiembre, por lo que se implementó marcha lenta.

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Un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México circula por un tramo elevado que estará sujeto a obras de mantenimiento. (X/ @MetroCDMX)

Esta situación causó la molestia de los usuarios, pues durante la mañana del miércoles el servicio fue irregular y con largos tiempos de contratiempos. En redes sociales el STC Metro se limitó a informar que se realizó una revisión en zona de vías, por lo que la operación de los trenes sería lenta.

El servicio lento se revirtió hasta la mañana de este 24 de septiembre cuando personal especializado realizó los trabajos técnicos para reparar la falla en el cableado.

Concluyen obras de mantenimiento en Línea 12 antes de lo previsto

El STC restableció la Línea 12 del Metro CDMX este lunes 14 de septiembre, dos días antes del plazo previsto, tras concluir trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo entre Periférico Oriente y Calle 11. El servicio opera de nuevo de Mixcoac a Tláhuac en ambos sentidos.

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Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro CDMX, dio a conocer cerca de las 15:30 horas que todas las estaciones de la llamada línea dorada retomaron su operación regular. Las labores habían comenzado durante la madrugada del 12 de septiembre y su conclusión estaba programada para el miércoles 16.

El organismo informó que la reapertura fue posible luego de 72 horas continuas de trabajo para sustituir el aparato de vía 13-23, localizado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. Antes de abrir el trayecto completo, personal técnico realizó pruebas con trenes a partir de las 14:35 horas.

Concluyen obras de mantenimiento en Línea 12 antes de lo previsto (X/ @MetroCDMX)

Los trabajos contemplaron el cambio del aparato de vía afectado, la sustitución de 140 durmientes de madera por piezas de concreto, la colocación de 300 m³ de balasto y la rectificación de 600 metros de vía. El cambio de materiales busca dar mayor durabilidad al equipo ferroviario.

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“El cambio de 140 durmientes de madera por durmientes de concreto; la colocación de 300 m³ de balasto y la rectificación de 600 metros de vía” formaron parte de las acciones, detalló el director del sistema de transporte.

De acuerdo con el STC Metro, los técnicos también revisaron el funcionamiento de los aparatos de dilatación y la geometría de la vía. Estas verificaciones forman parte de las tareas preventivas y correctivas para conservar la funcionalidad del sistema de vías de la Línea 12.