Atlante Femenil despide al director técnico tras declaraciones polémicas contra Nailea Vidrio

La futbolista mexicana debutó con Atlante tras un año de ausencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tensión en el Atlante Femenil giró alrededor de Nailea Vidrio, futbolista mexicana que vivió su debut en el Torneo Apertura 2026 tras una temporada alejada de la Liga Femenil BBVA, llevando una etiqueta de jugadora experimentada y muy querida por la afición azteca.

Nailea jugó sus primeros minutos con las Potras del Atlante Femenil en su compromiso frente a Querétaro FC Femenino en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), sin embargo el momento especial de la futbolista quedó ensombrecido por los ataques de quien ha dejado de ser técnico de la escuadra Azulgrana, nos referimos al profesor Nicolás Morales.

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Pese a la victoria en casa, Atlante Femenil determinó en dar las gracias al estratega mexicano resaltando la identidad que han construido como institución al ser sustentada por “valores, principios y respeto”, que Nicolás Morales olvidó tras gritarle a Nailea Vidrio y emitir declaraciones que causaron polémica en la Liga Femenil BBVA.

“El Club de Futbol Atlante informa que, a partir de este día, el profesor Nicolás Morales deja de desempeñarse como director técnico de nuestro equipo femenil”, anunció el plantel de la CDMX por medio de un comunicado emitido en cada una de sus páginas oficiales.

“Agradecemos al profesor Morales el trabajo, compromiso y profesionalismo mostrado durante el tiempo que estuvo al frente del equipo, así como su dedicación y esfuerzo en cada una de las responsabilidades asumidas con nuestra institución”, agregó el equipo Azulgrana Femenino de cara a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

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¿Por qué Atlante Femenil despidió a Nicolás Morales?

Atlante Femenil informa la salida del entrenador Nicolás Morales. (X / Atlante Femenil)

El anunció ocurre un día después de la victoria del Atlante Femenil sobre Querétaro FC Femenino, pues Nicolás Morales estalló contra Nailea Vidrio en la cancha y, posteriormente, en conferencia de prensa no sólo exhibió las carencias de la mexicana, sino que, además, asegura que estuvo “vuelto loco” después de su primera presentación con el equipo del pueblo.

“Fíjate que la metí poco tiempo (a Nailea Vidrio) y se debieron a que yo ya en ese momento intentaba que el equipo cerrara el partido para ganar dos a cero. Quería hacer que acá se acomodara bien, se parara bien. Yo no quería que fuera a apretar adelante, porque iba a apretar y llegaba tarde y el balón la techaba”, explicó.

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“Entonces, ya no le daba para regresar, por eso fueron mis gritos, porque yo la instrucción cuando entró fue muy clara, que la quería bien parada ahí cerca de las contenciones y no lo hizo. Entonces, por eso estaba vuelto loco, porque le decía a la derecha y se iba a la izquierda, le decía a la izquierda y se iba a la derecha. Entonces, yo ya no sabía ni qué hacer, la verdad”, agregó Nicolás Morales.

No obstante, los comentarios del antes entrenador de Atlante Femenino hacia la jugadora que ha vuelto a la Liga Femenil BBVA tras un año ausente, se añaden a sus declaraciones sobre las delanteras del Club Pachuca: Grace Chanda y Enekia Lunyamila que tampoco pasaron desapercibidas en el circuito para damas.

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“Se prestó al equipo rival, la verdad. No juega nada mal, la verdad tiene buenas jugadoras, las dos delanteras de color (Grace Chanda y Enekia Lunyamila), la verdad lo hacen bastante”, señaló el profesor Morales en la rueda de prensa.

Aunque las Potras no mencionan exactamente los motivos para cesar a Nicolás Morales, sus palabras en la comparecencia de medios habría causado que la directiva capitalina anuncie esta noche su destitución del primer equipo femenil rumbo a la fecha 9 del Apertura 2026.

¿Cuántos minutos jugó Nailea Vidrio en su debut con Atlante Femenil?

Nailea Vidrio ingresó en el segundo tiempo cuando Atlante Femenil seguía en ventaja por 2-0 sobre Querétaro FC Femenino. La mediocampista suplantó a Alexia Villarreal, sobre los 75 minutos de juego para confirmar su debut con las Azulgranas a sus 23 años de edad.

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Por supuesto, el club de fans de Nailea celebraron que volvió a jugar en el Futbol Mexicano para mujeres y afirman que ella tarde o temprano se ganará la confianza del cuerpo técnico para ocupar un puesto titular con las Potras del Atlante Femenil en la segunda mitad del campeonato.