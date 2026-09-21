Arrestan a famosa drag queen de La Más Draga en Texas: cuál fue el motivo y detalles de su situación jurídica

Vera Cruz, exparticipante de La Más Draga, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que tuvo un problema legal con las autoridades en el condado de Hidalgo, Texas.

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Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue arrestada durante el fin de semana en el condado de Hidalgo, Texas, tras un incidente de tránsito por el que enfrenta señalamientos iniciales de conducir en “estado inconveniente” y tener fricciones con oficiales.

La exparticipante de la cuarta temporada de La Más Draga confirmó que estuvo detenida 19 horas y negó haber usado sustancias y sostiene que el caso se relaciona con el consumo de alcohol.

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La artista recuperó su libertad y aseguró que se encuentra a salvo. También pidió a sus seguidores no sacar conclusiones sobre los cargos, pues hasta ahora no se conocen resoluciones judiciales ni detalles adicionales sobre el proceso que enfrenta en Estados Unidos.

La fotografía de Brian Escamilla durante su detención se difundió en redes sociales y generó mensajes de preocupación entre integrantes de la comunidad queer y seguidores del programa de drag queens. Vera Cruz reaccionó primero con publicaciones en X y después compartió videos, fotografías y memes sobre el episodio en sus historias de Instagram.

Vera Cruz confirma que pasó 19 horas detenida en Texas

Hasta ahora, no se conocen mayores detalles sobre su situación jurídica posterior.

Vera Cruz habló sobre su arresto mediante una serie de historias de Instagram. La drag queen agradeció los mensajes que recibió después de que se conoció el incidente y afirmó que la detención no escaló a una emergencia mayor.

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“También quería tomar el tiempo de agradecerle a la gente que me escribió un mensaje para asegurarse que estaba bien. Fue más el susto, fue una cosa de nada más el fin de semana, solo perdí el sábado 19 horas, todo tranquilo”, dijo.

La exintegrante de La Más Draga señaló que ya ofreció disculpas por lo ocurrido. También sostuvo que las versiones que circularon en internet presentan el caso como un hecho más grave de lo que, desde su perspectiva, ocurrió.

“Ya me disculpé y no fue una situación tan exagerada ni tan seria como lo puede parecer. Los cargos igual son los mismos, pero para que se despreocupen, todo está bien, yo estoy a salvo”, expresó Escamilla.

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El arresto ocurre en el condado de Hidalgo, una zona ubicada al sur de Texas y cercana a la frontera con México. Los reportes iniciales atribuidos a publicaciones en redes sociales señalaron que la artista habría sido interceptada tras un incidente vial y que habría tenido desacuerdos con los agentes que la abordaron.

Brian Escamilla niega consumo de sustancias

El caso provocó especulaciones sobre una presunta conducción bajo los efectos de sustancias. Vera Cruz rechazó esa versión y explicó que el hecho estaría relacionado con el alcohol, aunque afirmó que no se encontraba ebria ni puso en riesgo a otras personas.

La drag queen también aclaró que no busca justificar lo sucedido. “También quiero aclarar que no condono ni apruebo la situación y circunstancias que sucedieron, ¿verdad? Pero obviamente todos cometemos errores y podemos entender que a veces las cosas pasan, nos equivocamos, aprendemos y seguimos adelante”, dijo.

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Escamilla añadió una frase que se volvió parte de la conversación entre sus seguidores: “Y que un vaso es un vaso de más”. Con ello, señaló que una cantidad reducida de alcohol puede derivar en una detención si una persona supera los límites permitidos por la ley local.

“Ya sea que lleves 15, 20, 30 o solamente uno, igual te pueden llevar. Y así como yo llevaba poco, me llevaron”, afirmó Vera Cruz en el mismo mensaje difundido en Instagram.

La artista sostuvo que no se disculpará por acusaciones que, según dijo, no corresponden a lo ocurrido. “No me voy a sentir culpable ni me voy a disculpar por algo que no hice ni por situaciones hipotéticas que no pasaron”, declaró.

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Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue privada de la libertad por autoridades estadounidenses (RS)

La exparticipante de La Más Draga habla de los cargos

Vera Cruz formó parte de la cuarta temporada de La Más Draga, producción conducida por Roberto Carlo. Su participación en el reality le dio proyección entre el público mexicano y la comunidad LGBTQ+, por lo que su detención generó una rápida reacción en plataformas digitales.

En sus publicaciones posteriores, la artista utilizó el humor para referirse al arresto. Incluso aprovechó la circulación de su fotografía para promocionar productos de su tienda en línea y pidió apoyo a sus seguidores.

“Y si quieren comprar una playera con mi cara pueden ir a la tienda en línea. Fabulosamente increíble”, dijo entre risas. La frase fue acompañada por videos y memes que compartió después de recuperar su libertad.

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A pesar del tono con el que abordó el tema, Vera Cruz reconoció que el episodio deriva de una conducta que no aprueba. La artista recomendó actuar con mayor precaución antes de manejar después de beber alcohol.

“No puse en peligro a nadie porque no iba ebrio. Entonces, relájese, Ubergo. Aquí la ley se aplica y entonces aunque vayas cero punto uno arriba de lo que sea el límite, te van a llevar”, sostuvo.

El proceso jurídico en el condado de Hidalgo sigue sin detalles públicos

Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la condición jurídica actual de Brian Escamilla ni sobre una próxima audiencia en el condado de Hidalgo. Los señalamientos conocidos corresponden a reportes iniciales y no equivalen a una condena.

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La falta de información pública impide establecer si la artista enfrenta cargos formales, alguna medida cautelar o una fecha definida ante una autoridad judicial. Vera Cruz únicamente ha confirmado que estuvo bajo custodia durante 19 horas y que posteriormente fue puesta en libertad.