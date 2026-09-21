México

Arrestan a famosa drag queen de La Más Draga en Texas: cuál fue el motivo y detalles de su situación jurídica

Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue privada de la libertad por autoridades estadounidenses

Vera Cruz, exparticipante de La Más Draga, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que tuvo un problema legal con las autoridades en el condado de Hidalgo, Texas.

Guardar

Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue arrestada durante el fin de semana en el condado de Hidalgo, Texas, tras un incidente de tránsito por el que enfrenta señalamientos iniciales de conducir en “estado inconveniente” y tener fricciones con oficiales.

La exparticipante de la cuarta temporada de La Más Draga confirmó que estuvo detenida 19 horas y negó haber usado sustancias y sostiene que el caso se relaciona con el consumo de alcohol.

PUBLICIDAD

La artista recuperó su libertad y aseguró que se encuentra a salvo. También pidió a sus seguidores no sacar conclusiones sobre los cargos, pues hasta ahora no se conocen resoluciones judiciales ni detalles adicionales sobre el proceso que enfrenta en Estados Unidos.

La fotografía de Brian Escamilla durante su detención se difundió en redes sociales y generó mensajes de preocupación entre integrantes de la comunidad queer y seguidores del programa de drag queens. Vera Cruz reaccionó primero con publicaciones en X y después compartió videos, fotografías y memes sobre el episodio en sus historias de Instagram.

Vera Cruz confirma que pasó 19 horas detenida en Texas

Hasta ahora, no se conocen mayores detalles sobre su situación jurídica posterior.

Vera Cruz habló sobre su arresto mediante una serie de historias de Instagram. La drag queen agradeció los mensajes que recibió después de que se conoció el incidente y afirmó que la detención no escaló a una emergencia mayor.

PUBLICIDAD

“También quería tomar el tiempo de agradecerle a la gente que me escribió un mensaje para asegurarse que estaba bien. Fue más el susto, fue una cosa de nada más el fin de semana, solo perdí el sábado 19 horas, todo tranquilo”, dijo.

La exintegrante de La Más Draga señaló que ya ofreció disculpas por lo ocurrido. También sostuvo que las versiones que circularon en internet presentan el caso como un hecho más grave de lo que, desde su perspectiva, ocurrió.

“Ya me disculpé y no fue una situación tan exagerada ni tan seria como lo puede parecer. Los cargos igual son los mismos, pero para que se despreocupen, todo está bien, yo estoy a salvo”, expresó Escamilla.

El arresto ocurre en el condado de Hidalgo, una zona ubicada al sur de Texas y cercana a la frontera con México. Los reportes iniciales atribuidos a publicaciones en redes sociales señalaron que la artista habría sido interceptada tras un incidente vial y que habría tenido desacuerdos con los agentes que la abordaron.

Brian Escamilla niega consumo de sustancias

El caso provocó especulaciones sobre una presunta conducción bajo los efectos de sustancias. Vera Cruz rechazó esa versión y explicó que el hecho estaría relacionado con el alcohol, aunque afirmó que no se encontraba ebria ni puso en riesgo a otras personas.

La drag queen también aclaró que no busca justificar lo sucedido. “También quiero aclarar que no condono ni apruebo la situación y circunstancias que sucedieron, ¿verdad? Pero obviamente todos cometemos errores y podemos entender que a veces las cosas pasan, nos equivocamos, aprendemos y seguimos adelante”, dijo.

Escamilla añadió una frase que se volvió parte de la conversación entre sus seguidores: “Y que un vaso es un vaso de más”. Con ello, señaló que una cantidad reducida de alcohol puede derivar en una detención si una persona supera los límites permitidos por la ley local.

“Ya sea que lleves 15, 20, 30 o solamente uno, igual te pueden llevar. Y así como yo llevaba poco, me llevaron”, afirmó Vera Cruz en el mismo mensaje difundido en Instagram.

La artista sostuvo que no se disculpará por acusaciones que, según dijo, no corresponden a lo ocurrido. “No me voy a sentir culpable ni me voy a disculpar por algo que no hice ni por situaciones hipotéticas que no pasaron”, declaró.

Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue privada de la libertad por autoridades estadounidenses (RS)
Vera Cruz, nombre artístico de Brian Escamilla, fue privada de la libertad por autoridades estadounidenses (RS)

La exparticipante de La Más Draga habla de los cargos

Vera Cruz formó parte de la cuarta temporada de La Más Draga, producción conducida por Roberto Carlo. Su participación en el reality le dio proyección entre el público mexicano y la comunidad LGBTQ+, por lo que su detención generó una rápida reacción en plataformas digitales.

En sus publicaciones posteriores, la artista utilizó el humor para referirse al arresto. Incluso aprovechó la circulación de su fotografía para promocionar productos de su tienda en línea y pidió apoyo a sus seguidores.

“Y si quieren comprar una playera con mi cara pueden ir a la tienda en línea. Fabulosamente increíble”, dijo entre risas. La frase fue acompañada por videos y memes que compartió después de recuperar su libertad.

A pesar del tono con el que abordó el tema, Vera Cruz reconoció que el episodio deriva de una conducta que no aprueba. La artista recomendó actuar con mayor precaución antes de manejar después de beber alcohol.

“No puse en peligro a nadie porque no iba ebrio. Entonces, relájese, Ubergo. Aquí la ley se aplica y entonces aunque vayas cero punto uno arriba de lo que sea el límite, te van a llevar”, sostuvo.

El proceso jurídico en el condado de Hidalgo sigue sin detalles públicos

Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la condición jurídica actual de Brian Escamilla ni sobre una próxima audiencia en el condado de Hidalgo. Los señalamientos conocidos corresponden a reportes iniciales y no equivalen a una condena.

La falta de información pública impide establecer si la artista enfrenta cargos formales, alguna medida cautelar o una fecha definida ante una autoridad judicial. Vera Cruz únicamente ha confirmado que estuvo bajo custodia durante 19 horas y que posteriormente fue puesta en libertad.

Temas Relacionados

La Más DragaDrag QueenLGBTTexasmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre? se reportan atrasos en la Línea A del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre? se reportan atrasos en la Línea A del Metro

Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Belinda, Danna y Mariana Treviño volverán a compartir escenario con los clásicos del pop ochentero en una función que promete revivir la nostalgia del musical

Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

La mandataria subrayó que confía en el trabajo del equipo encargado, integrado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández; añadió que para evitar sesgos, trabajaron con casas encuestadoras externas

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

Presidente de Corea del Sur llega a México este jueves para visita de Estado en Palacio Nacional

El encuentro bilateral se realiza este jueves con Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa asuntos de intercambio, cooperación académica y acercamiento cultural entre ambos países

Presidente de Corea del Sur llega a México este jueves para visita de Estado en Palacio Nacional

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

La mayor parte de los encuentros podrá verse a través de plataformas de streaming

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

Ataques a narcolanchas podrían ser crímenes de lesa humanidad: Relator de la ONU alerta por acciones encubiertas en México

“Levantón” de gambusinos desata enfrentamiento entre sicarios y Ejército en Sonora: capturan a siete y liberan a tres trabajadores

ENTRETENIMIENTO

Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Gloria Trevi le manda mensaje a Alejandra Guzmán tras dislocarse la cadera en vivo y recibir fuertes burlas

Alejandra Guzmán afirma que demandará al sujeto que intentó moverle la pierna tras luxarse la cadera durante un concierto en Veracruz

“¡Te falta Jesús!”: Daniela Castro revive su frase más polémica y hace estallar la nostalgia por Lo que la vida me robó

Muerte del hijo de Aylín Mujica pudo haberse evitado: cómo pasó de tener neumonía a formar un coágulo en el pulmón

DEPORTES

Equipo Mexicano de Poomsae se proclama como campeón del mundo en Freestyle

Equipo Mexicano de Poomsae se proclama como campeón del mundo en Freestyle

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

New York Giants vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver el Monday Night Football de la Semana 2 desde México

Pol Lorente deja a la Selección Mexicana y se integra al cuerpo técnico del Vasco Aguirre en Valencia

Fan sorprende a Canelo Álvarez al tatuarse su rostro y su firma rumbo a la pelea contra Mbilli