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Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

La mayor parte de los encuentros podrá verse a través de plataformas de streaming

La mayor parte de los partidos de la jornada 10 se transmitirán por plataformas de streaming (X@LigaBBVAMX)
La mayor parte de los partidos de la jornada 10 se transmitirán por plataformas de streaming (X@LigaBBVAMX)
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Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre se disputará la décima fecha del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, las transmisiones previstas para cada partido, sujetas a modificaciones.

Como es habitual, la mayoría de los encuentros estará disponible en plataformas de streaming, mientras que los demás se transmitirán por televisión abierta o de paga.

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Partidos de la jornada 10 que serán transmitidos por televisión abierta

El Atlante vs Monterrey y el Tigres vs Puebla serán transmitidos de manera gratuita por televisión abierta por el Canal 7 de TV Azteca, mientras que el Cruz Azul vs Toluca irá por Televisa en Canal 5. El resto de los partidos se podrán ver por plataformas de streaming como ViX y Fox One.

  1. Viernes 25 de septiembre
    • Atlante vs. Monterrey — 19:00 horas — TV Azteca
    • Tijuana vs. Atlas — 21:00 horas — FOX One
  2. Sábado 26 de septiembre
    • Cruz Azul vs. Toluca — 17:00 horas — TUDN y Canal 5
    • Chivas vs. Querétaro — 17:07 horas — Prime Video
    • Santos Laguna vs. Pachuca — 19:00 horas — ViX
    • Tigres vs. Puebla — 19:00 horas — Azteca 7
  3. Domingo 27 de septiembre
    • Pumas vs. Atlético de San Luis — 12:00 horas — TUDN
    • León vs. FC Juárez — 19:00 horas — FOX One
    • Necaxa vs. América — 21:00 horas — FOX One

¿Cómo va el Apertura 2026?

Toluca conserva el liderato del Apertura 2026 con 19 puntos después de nueve jornadas, pese a caer 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez. El torneo entra a su décima fecha con los Diablos Rojos todavía al frente de la clasificación.

Chivas se mantiene en el segundo puesto con 18 unidades y América ocupa el tercero con 17, luego del empate en el Clásico Nacional. Cruz Azul se instala en la cuarta posición con 15 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

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Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas comparten 14 unidades. Esa cercanía mantiene abierta la disputa por los puestos de la parte alta, a una jornada en la que Cruz Azul enfrenta a Toluca y Chivas recibe a Querétaro.

Tabla de posiciones

  1. Toluca | 19 puntos
  2. Guadalajara | 18 puntos
  3. América | 17 puntos
  4. Cruz Azul | 15 puntos
  5. Querétaro | 14 puntos
  6. León | 14 puntos
  7. Tijuana | 14 puntos
  8. Puebla | 14 puntos
  9. Atlas | 14 puntos
  10. Monterrey | 13 puntos
  11. Pachuca | 12 puntos
  12. Pumas | 12 puntos
  13. San Luis | 9 puntos
  14. Atlante | 8 puntos
  15. Necaxa | 8 puntos
  16. Tigres | 7 puntos
  17. Santos | 7 puntos
  18. Juárez | 3 puntos

FC Juárez permanece en el último lugar con tres puntos, producto de ocho derrotas y una victoria. Santos Laguna y Tigres suman siete unidades cada uno, aunque los laguneros llegan tras vencer al líder, de acuerdo con Infobae México.

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