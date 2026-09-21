Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre se disputará la décima fecha del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, las transmisiones previstas para cada partido, sujetas a modificaciones.
Como es habitual, la mayoría de los encuentros estará disponible en plataformas de streaming, mientras que los demás se transmitirán por televisión abierta o de paga.
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Partidos de la jornada 10 que serán transmitidos por televisión abierta
El Atlante vs Monterrey y el Tigres vs Puebla serán transmitidos de manera gratuita por televisión abierta por el Canal 7 de TV Azteca, mientras que el Cruz Azul vs Toluca irá por Televisa en Canal 5. El resto de los partidos se podrán ver por plataformas de streaming como ViX y Fox One.
- Viernes 25 de septiembre
- Atlante vs. Monterrey — 19:00 horas — TV Azteca
- Tijuana vs. Atlas — 21:00 horas — FOX One
- Sábado 26 de septiembre
- Cruz Azul vs. Toluca — 17:00 horas — TUDN y Canal 5
- Chivas vs. Querétaro — 17:07 horas — Prime Video
- Santos Laguna vs. Pachuca — 19:00 horas — ViX
- Tigres vs. Puebla — 19:00 horas — Azteca 7
- Domingo 27 de septiembre
- Pumas vs. Atlético de San Luis — 12:00 horas — TUDN
- León vs. FC Juárez — 19:00 horas — FOX One
- Necaxa vs. América — 21:00 horas — FOX One
¿Cómo va el Apertura 2026?
Toluca conserva el liderato del Apertura 2026 con 19 puntos después de nueve jornadas, pese a caer 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez. El torneo entra a su décima fecha con los Diablos Rojos todavía al frente de la clasificación.
Chivas se mantiene en el segundo puesto con 18 unidades y América ocupa el tercero con 17, luego del empate en el Clásico Nacional. Cruz Azul se instala en la cuarta posición con 15 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares.
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Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas comparten 14 unidades. Esa cercanía mantiene abierta la disputa por los puestos de la parte alta, a una jornada en la que Cruz Azul enfrenta a Toluca y Chivas recibe a Querétaro.
Tabla de posiciones
- Toluca | 19 puntos
- Guadalajara | 18 puntos
- América | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Querétaro | 14 puntos
- León | 14 puntos
- Tijuana | 14 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Atlas | 14 puntos
- Monterrey | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Pumas | 12 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Atlante | 8 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Santos | 7 puntos
- Juárez | 3 puntos
FC Juárez permanece en el último lugar con tres puntos, producto de ocho derrotas y una victoria. Santos Laguna y Tigres suman siete unidades cada uno, aunque los laguneros llegan tras vencer al líder, de acuerdo con Infobae México.
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