Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

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La nostalgia ochentera tendrá otra oportunidad de apoderarse del Auditorio Nacional. Después de la respuesta que tuvieron las primeras presentaciones de Mentiras All Stars en Ciudad de México, la producción abrió una nueva fecha para el domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas. La preventa está programada para este 21 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana.

La nueva función vuelve a colocar en el centro de la conversación a Belinda, Danna y Mariana Treviño, quienes se reunieron en este formato especial del llamado Mentiverso. Belinda interpreta a Daniela, Danna aparece como Yuri y Treviño retoma a Lupita, mientras el montaje combina elementos de distintas etapas de la franquicia y canciones emblemáticas del pop en español de los años ochenta.

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El anuncio llega después de las funciones del 12 de septiembre, cuando el Auditorio Nacional recibió a las protagonistas ante un público que respondió especialmente a los números musicales. Uno de los momentos más comentados fue la participación de Danna con “La gata bajo la lluvia”, además de los encuentros escénicos con Belinda y Treviño. La propuesta combina teatro, música y nostalgia en una misma experiencia.

La nueva fecha de Mentiras All Stars ya tiene preventa

El fenómeno teatral revive los éxitos del pop en español de los años 80 en escenarios mexicanos (Archivo)

La cita será el domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas en el Auditorio Nacional. La preventa comenzará el 21 de septiembre a las 11:00 de la mañana, por lo que los seguidores que no pudieron estar en las primeras funciones tendrán una nueva oportunidad para conseguir localidades.

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La ampliación de la temporada ocurre después de que el espectáculo regresara a uno de los escenarios más importantes de la capital. El concepto no busca reproducir de manera idéntica la obra original, sino ampliar su universo mediante canciones, personajes y referencias provenientes de diferentes versiones de la franquicia.

En esta edición, Belinda aparece como Daniela; Danna se incorpora como Yuri y Mariana Treviño continúa vinculada con Lupita. El resultado reúne diferentes estilos y generaciones para compartir canciones y momentos que van más allá de la estructura tradicional del musical.

Los boletos para las primeras funciones fueron de 1,054 a 6,200 pesos, según la zona.

Del musical de José Manuel López Velarde al Mentiverso

La trama explora amor, traición y amistad a través de personajes inspirados en divas del pop de los 80 (Archivo)

Mentiras nació como un musical creado por José Manuel López Velarde y tiene como punto de partida la historia de cuatro mujeres relacionadas con el mismo hombre. A partir de esa premisa aparecen secretos, engaños, amistad, desamor y confesiones, todo acompañado por canciones populares de los años ochenta.

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Mentiras All Stars retoma esa identidad, pero la convierte en un espectáculo de mayor formato. La propuesta reúne elementos de Mentiras El Musical, Mentidrags, la serie y los grandes éxitos de las divas del pop de aquella década, creando un recorrido por diferentes etapas de la franquicia.

En el Auditorio Nacional, esa mezcla permitió números como “La gata bajo la lluvia”, interpretada por Danna, así como encuentros entre las tres figuras principales. El repertorio recupera canciones asociadas con la identidad de Mentiras y convierte el escenario en un espacio donde el teatro y el concierto conviven.

De Ciudad de México a Estados Unidos: el espectáculo cruza fronteras

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

El recorrido de Mentiras All Stars no terminó en la capital. El espectáculo tuvó una presentación en el YouTube Theater de Inglewood, California, el 19 de septiembre de 2026, en lo que representa su llegada a Estados Unidos.

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Después de sus presentaciones en Ciudad de México, la conversación también se trasladó a redes sociales. Algunos usuarios compararon a Danna y Belinda con Kenia OS, mientras distintos fandoms debatieron sobre sus respectivas trayectorias y propuestas musicales. Se trató de una discusión entre seguidores y no de una confrontación pública entre las artistas.

Con una nueva fecha en el Auditorio Nacional, Mentiras All Stars mantiene abierta la historia de un espectáculo que apuesta por personajes reconocibles, canciones que forman parte de la memoria colectiva y el atractivo de reunir a distintas generaciones frente al mismo escenario. La preventa del 21 de septiembre marcará el siguiente paso de esta producción en la Ciudad de México.

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