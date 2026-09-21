Gloria Trevi le manda mensaje a Alejandra Guzmán tras dislocarse la cadera en vivo y recibir fuertes burlas

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores horas después de sufrir una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

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Gloria Trevi envió un mensaje de apoyo a Alejandra Guzmán después de que la cantante sufrió una luxación de cadera durante un concierto en Veracruz.

La intérprete compartió este lunes 21 de septiembre un video en sus historias de Instagram con imágenes de ambas y palabras que destacan su cercanía, luego del accidente que generó preocupación y burlas en redes sociales.

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En el material, Trevi recupera fragmentos de un encuentro previo con Guzmán y acompaña las imágenes con su colaboración “Cuando un hombre te enamora”, tema que lanzaron juntas en 2017.

La publicación ocurre después de que Guzmán apareció ante sus seguidores para informar que ya recibió atención médica, descansó y puede caminar tras el incidente ocurrido sobre el escenario.

Alejandra Guzmán habla sobre las heridas y la unión con Gloria Trevi

El video difundido por Gloria Trevi incluye la voz de Alejandra Guzmán, quien habla sobre las diferencias y recuerdos que han marcado la relación entre ambas artistas a lo largo de los años.

“Sé que hay heridas que nunca cerrarán. Sé que hay recuerdos. Sé que hay ángeles. Aquí está la prueba”, se escucha decir a Guzmán mientras aparecen imágenes de ambas cantantes.

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Gloria Trevi envió un mensaje de apoyo a Alejandra Guzmán después de que la cantante sufrió una luxación de cadera (rs)

La relación entre Trevi y Guzmán ha sido objeto de atención pública por las disputas que mantuvieron durante años. Su reencuentro profesional ocurrió con “Cuando un hombre te enamora”, una balada que representó su primera colaboración musical.

En otro fragmento del video, Trevi retoma un mensaje sobre la posibilidad de reconstruir los vínculos pese a las diferencias que existan entre las personas.

“Decir que la esperanza es lo último que muere. Hay que creer siempre en el mañana. Qué bonito vernos unidos. Sí podemos”, expresa la cantante.

Trevi cierra el mensaje con una dedicatoria directa para la llamada Reina de Corazones: “Mis respetos a la invencible Alejandra Guzmán. TKM”.

Alejandra Guzmán sufre una luxación de cadera en Veracruz

El mensaje de Gloria Trevi llega después del accidente que sufrió Alejandra Guzmán durante una presentación en Veracruz. La cantante se lastimó la cadera mientras se encontraba frente al público y el hecho generó preocupación entre sus seguidores.

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Después del concierto, Guzmán compartió un video para explicar que acudió al médico y que la inflamación había bajado tras descansar. La artista también mostró una radiografía mientras hablaba de su recuperación.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, señala Guzmán. La cantante insiste en que se encuentra en condiciones de caminar, aunque reconoce que deberá moderar sus movimientos en los próximos conciertos.

“Estoy completa, estoy caminando. Mírenme”, afirma la intérprete durante su mensaje, con el que busca responder a las versiones que circularon sobre su estado de salud.

La cantante sostiene que mantendrá sus compromisos musicales y que regresará a Veracruz cuando su recuperación se lo permita. “Voy a ir muy pronto, en cuanto pueda, y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer”, asegura.

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Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

Guzmán advierte que presentará una demanda por presunta difamación

Alejandra Guzmán también denuncia que una persona intentó moverle la pierna cuando llegó al hospital, antes de que fuera revisada con estudios médicos. La artista cuestiona esa intervención y afirma que otro médico fue quien finalmente la atendió.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”, relata la cantante en el video difundido tras el accidente.

Guzmán señala que ya habría tomado medidas legales contra una persona que, según su versión, difundió información falsa y la habría lastimado durante la atención posterior al concierto.

“No le crean. Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”, declara la cantante, sin revelar la identidad de la persona contra la que habría iniciado el procedimiento.

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La intérprete agradece los mensajes de sus seguidores y afirma que su recuperación continúa. También reconoce que tendrá que reducir la intensidad de los movimientos durante sus próximas presentaciones.

“Y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila”, explica Guzmán. Antes de despedirse, insiste en que seguirá activa en los escenarios: “Pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y para mucho tiempo”.