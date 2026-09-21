Una práctica de militares de EEUU y problemas en su localización: así se extravió el torpedo que hallaron en Ensenada

Foto: Marina

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Luego de que se localizó en días pasados un torpedo flotando en costas de Ensenada, Baja California, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que se trató de un proyectil de práctica que no contaba con carga peligrosa y que pertenecía a las autoridades de Estados Unidos.

Tras darse a conocer el inusual hallazgo por una embarcación pesquera, personal naval recuperó el torpedo de práctica que se encontraba a la deriva, aproximadamente a 39.4 kilómetros al suroeste de Ensenada.

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Y es que los pescadores que localizaron el proyectil compartieron un video de los hechos en el que explicaron que en un primer momento confundieron el objeto con sargazo.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de los tripulantes en uno de los materiales difundidos.

Al identificarlo, los pescadores coincidieron en que no tenía señales evidentes de daño, pero al tratarse de un torpedo les generó nerviosismo, por lo que decidieron notificar a la Marina para realizar su recuperación y evitar posibles daños en embarcaciones.

Así se extravió el torpedo

El torpedo se localizó cuando flotaba a la deriva. Foto: Marina

Luego del hallazgo y recuperación del proyectil, las autoridades navales determinaron que se podría tratar de un torpedo estadounidense que no contenía ningún tipo de carga peligrosa.

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Fue mediante el contacto con la Agregaduría de Defensa de Estados Unidos que la Marina determinó que el proyectil pertenecía a la Armada de ese país, quienes lo extraviaron durante un ejercicio de entrenamiento realizado el pasado 2 de septiembre.

De acuerdo con los datos, el ejercicio se llevó a cabo aproximadamente a 18 millas náuticas al oeste de la Isla San Clemente, en California, Estados Unidos, en el que perdieron el proyectil.

La Marina informó que la recuperación del torpedo por parte de los propios militares estadounidenses se vio condicionada a factores meteorológicos adversos, así como por el vencimiento de la batería de su sistema de localización.

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Foto: Marina

Además, detalló que un análisis de las condiciones oceanográficas y meteorológicas les permitió determinar que los vientos y las corrientes que se generan en la zona entre San Diego, Estados Unidos, y Ensenada, Baja California, “propiciaron que el artefacto se desplazara hacia la Zona Económica Exclusiva de México”.

Una vez que se dio la recuperación del proyectil el pasado 15 de septiembre, los elementos navales establecieron comunicación con las autoridades estadounidenses para confirmar que se trataba de uno de sus torpedos de práctica.

Tras confirmarlo, el proyectil fue entregado por conducto del Comandante de la Segunda Zona Naval a personal de la Agregaduría Naval de los Estados unidos en México para su posterior traslado y entrega a las autoridades estadounidenses.

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Una embarcación de las autoridades mexicanas arribó al sitio para asegurar el objeto. Crédito: Redes Sociales

Así es la práctica MK 54 REXTORP en la que perdieron un torpedo

La Marina detalló que el entrenamiento en el que los militares estadounidenses perdieron un torpedo de práctica se denomina MK 54 REXTORP (Recoverable Exercise Torpedo, por sus siglas en inglés), el cual está diseñado de manera exclusiva para practicar lanzamientos desde aeronaves o barcos “sin arriesgar armamento real”.

Finalmente, la corporación refrendó su compromiso con la seguridad marítima, la protección y vigilancia de aguas internacionales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación con autoridades internacionales.

Entrega del torpedo por personal naval. Foto: Marina

Cabe señalar que al tratarse de un torpedo, es necesario que las personas alerten a las autoridades de inmediato en caso de que los localicen en el mar, ya que debe tratarse como potencialmente peligroso aunque parezca viejo o dañado.

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Los riesgos van desde una explosión si conserva carga, además de que la corrosión, el oleaje y cualquier golpe o intento de remolque pueden agravar la amenaza, por lo que se debe reportan su hallazgo de manera inmediata a la Marina.