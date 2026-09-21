Ataques a narcolanchas podrían ser crímenes de lesa humanidad: Relator de la ONU alerta por acciones encubiertas en México

El jurista Ben Saul sostiene que existen motivos razonables para ver en la campaña militar indicios de lesa humanidad y pide pesquisas independientes, sanciones para mandos involucrados y reparación a familiares de víctimas. REUTERS/Pierre Albouy

Guardar

Un relator especial de la ONU sostiene que los ataques militares de Estados Unidos contra presuntas lanchas del narcotráfico son ejecuciones extrajudiciales y que hay “motivos razonables” para considerarlos crímenes de lesa humanidad. En el mismo documento, Ben Saul menciona a México: recoge reportes no confirmados de acciones encubiertas y vuelos de drones extranjeros en territorio mexicano.

La nota informativa, publicada en septiembre de 2026, analiza la campaña que EU inició hace un año en el Caribe y el Pacífico. Según el relator, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 fueron atacadas 68 embarcaciones y murieron al menos 223 personas.

PUBLICIDAD

@profbensaul

¿Qué concluye el relator?

Saul rechaza los argumentos de Washington, que defiende los ataques como legítima defensa y como parte de un conflicto armado contra organizaciones “terroristas”. Sus puntos centrales:

No hay “ataque armado”: transportar drogas no equivale a una agresión militar que active la legítima defensa.

No hay conflicto armado: los grupos no cumplen los criterios del derecho humanitario y la violencia va en una sola dirección.

Había alternativas: interceptar y abordar las naves, algo que el propio secretario de Estado de EU reconoció como viable, según el texto.

Derecho a la vida: la fuerza letal solo se permite ante una amenaza inminente, y EU no ha alegado que la hubiera.

El informe menciona versiones sin verificar sobre operativos clandestinos, incluidos asesinatos selectivos, y sobre vuelos de vigilancia, y advierte que cualquier incursión sin autorización del Estado afectado violaría la soberanía nacional

El relator exige investigaciones independientes, procesar a quienes ordenaron los ataques y reparar a las familias. Es una opinión experta y no una resolución vinculante: los relatores son independientes y no hablan en nombre de la ONU como organismo.

Lo que dice sobre México

El documento recuerda que, desde 2025, Trump ha dicho que consideraría usar la fuerza contra cárteles en otros países, entre ellos México y Colombia. Para Saul, amenazar con operaciones militares sin consentimiento del Estado afectado viola la Carta de la ONU.

PUBLICIDAD

También recoge reportes no confirmados de acciones encubiertas extranjeras, incluidos asesinatos selectivos de líderes de cárteles, y de vuelos de drones de vigilancia en México, que violarían la soberanía sin autorización. El texto no atribuye esas acciones a ningún país y señala que México rechazó solicitudes para permitir operaciones militares estadounidenses.

En enero, Trump afirmó que los ataques por tierra contra cárteles podrían darse en “cualquier lugar”, incluido México, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que esa intervención no ocurrirá.

Mexicanos entre las víctimas

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra otra embarcación narco de Los Choneros en el Pacífico Oriental (@SOUTHCOM)

Una investigación del Los Angeles Times concluyó que ocho hombres de Nayarit murieron el 16 de febrero en ataques con misiles de EU contra embarcaciones en el Pacífico, y calculó que al menos 13 mexicanos han muerto en la campaña. El mismo reporte indica que la SRE dijo no tener información sobre mexicanos fallecidos y Semar afirmó que ninguno de los ataques ocurrió en la Zona Económica Exclusiva.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa con las narcolanchas en México?

Fueron detenidos en el año 2023 en costas de Michoacán. Crédito: FGR

El Pacífico mexicano es uno de los principales corredores del tráfico de cocaína. Esto es lo que hay documentado:

Rescate fallido (octubre de 2025): tras un ataque de EU que dejó 14 muertos, Semar buscó a un sobreviviente por solicitud de la Guardia Costera estadounidense y suspendió la operación al cumplirse el plazo reglamentario de 96 horas. Sheinbaum dijo entonces que México no está de acuerdo con los ataques como se dan y exige el cumplimiento de los tratados internacionales.

Propuesta mexicana: Sheinbaum planteó que, si EU detecta una lancha sospechosa en aguas internacionales, se coordine con Semar para intervenir y detener a los tripulantes.

Más decomisos: Semar aseguró cerca de 10 toneladas de cocaína en el Pacífico en lo que va de 2026 hasta marzo, en semisumergibles, lanchas rápidas y buques pesqueros. Entre los casos, un semisumergible interceptado el 19 de febrero a más de 250 millas náuticas de Manzanillo. En julio, frente a Oaxaca, dos embarcaciones con casi tres toneladas de presunta cocaína y cuatro detenidos.

Balance del sexenio: Semar reporta 90 toneladas aseguradas y más de 300 detenidos en eventos marítimos desde octubre de 2024, y a mediados de septiembre informó un alza de 47.2% en el aseguramiento de cocaína en el mar durante 2026.

Lectura de medios: algunos análisis atribuyen el repunte a que México reforzó su estrategia tras los ataques de EU, para evitar que acciones unilaterales marcaran el ritmo del combate. Es una interpretación, no una versión oficial.

Cooperación: Semar ha interceptado lanchas con apoyo de inteligencia de EU.

¿Quién es el relator?

Ben Saul es un jurista australiano, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Sydney, y ocupa el cargo de relator desde el 1 de noviembre de 2023.

Contexto

La nota se publica durante la Asamblea General de la ONU, donde México está representado por el canciller Roberto Velasco, porque Sheinbaum decidió no asistir. Las cifras varían según el corte: el conteo del relator llega a agosto y algunos medios ya reportan más operaciones.