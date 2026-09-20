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Diego Campillo y Chivas destrozan al América en medio del Clásico del futbol mexicano: “Los vamos a hacer llorar”

Las Águilas llegan terceras a la cita con presión sobre Guillermo Almada ante la mala racha, mientras el Rebaño es segundo con 17 y presume dos triunfos de la mano de Milito

El defensa rojiblanco respondió a un pequeño aficionado con una frase que alimentó la narrativa de favoritismo, con el Guadalajara respaldado por su gente y seis juegos invicto. (Especial)
El defensa rojiblanco respondió a un pequeño aficionado con una frase que alimentó la narrativa de favoritismo, con el Guadalajara respaldado por su gente y seis juegos invicto. (Especial)
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El Clásico Nacional del Apertura 2026 se convirtió en una batalla que se juega tanto en la cancha como en las palabras.

La previa ha estado marcada por mensajes de confianza, advertencias y provocaciones que reflejan la tensión histórica entre América y Chivas, dos instituciones que paralizan al país cada vez que se enfrentan.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Guadalajara - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 5, 2025 Guadalajara's Daniel Aguirre and Diego Campillo celebrate after the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Guadalajara - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 5, 2025 Guadalajara's Daniel Aguirre and Diego Campillo celebrate after the match REUTERS/Henry Romero

El Rebaño Sagrado llega encendido tras golear a Pumas y con la convicción de que puede reafirmar su dominio reciente sobre las Águilas.

América, en cambio, busca cortar una racha negativa y recuperar credibilidad. En medio de este escenario, las declaraciones de jugadores y clubes han encendido el ambiente como pocas veces.

Campillo encendió la previa desde Verde Valle

El defensor Diego Campillo protagonizó uno de los momentos más comentados de las últimas horas en Verde Valle, cuando un niño aficionado le preguntó si los “pollitos” iban a llorar.

El zaguero respondió sin dudar: “Los vamos a hacer llorar”. La frase se expandió rápidamente, generando entusiasmo entre los seguidores rojiblancos y molestia en la afición azulcrema.

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Chivas asume el papel de favorito con Campillo como portavoz de Gabriel Milito y reforzó su discurso con el mensaje “¡Nunca tendrán esto!”. (X/ @ChivasEN_)
Chivas asume el papel de favorito con Campillo como portavoz de Gabriel Milito y reforzó su discurso con el mensaje “¡Nunca tendrán esto!”. (X/ @ChivasEN_)

Campillo, titular habitual como líbero bajo el mando de Gabriel Milito, asumió públicamente que Chivas llega como favorito. Su confianza se vio respaldada por el propio club, que lanzó un mensaje institucional en redes sociales: “¡Nunca tendrán esto!”, acompañado de una imagen con más de cinco mil aficionados en la serenata de CDMX.

A este discurso se sumó Ángel Sepúlveda, quien en conferencia de prensa aseguró que aunque el Rebaño juega de visita, “parece que somos locales”, minimizando la localía americanista.

De esta manera, el discurso rojiblanco no sólo busca intimidar, sino instalar la narrativa de que el Rebaño compite en la cancha y también en las tribunas, reforzando la idea de que la hinchada es un factor diferencial en este tipo de partidos.

Orgullo azulcrema frente a la presión rojiblanca

Las Águilas reaccionaron y no se quedaron calladas. Brian Rodríguez, delantero uruguayo, defendió la calidad de su equipo al afirmar que América es “mejor hombre por hombre”.

Reconoció el buen momento del Rebaño, pero subrayó que en un Clásico “no hay favoritos” y que la historia puede cambiar en cualquier momento.

Por su parte, el capitán Henry Martín también tomó la palabra desde Coapa. Consciente de que América carga con siete Clásicos sin ganar, lanzó una advertencia múltiple: a Chivas, para que no se confíen en el liderato; a sus compañeros, para que no haya margen de relajación; y a los refuerzos, para que comprendan la magnitud del partido.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Necaxa - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - January 31, 2026 Club America's Henry Martin comes on as a substitute to replace Jonathan dos Santos REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Necaxa - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - January 31, 2026 Club America's Henry Martin comes on as a substitute to replace Jonathan dos Santos REUTERS/Eloisa Sanchez

“No importa el lugar en el que llegues, el resultado depende de lo que hagas en la cancha”, sentenció, minimizando la diferencia en la tabla y exigiendo intensidad total.

Así, la narrativa azulcrema busca recuperar credibilidad y orgullo, defendiendo que cuentan con el mejor plantel de la Liga MX y que la historia puede cambiar en noventa minutos. América apuesta por la calidad individual y por la capacidad de sus nuevos refuerzos para revertir la tendencia negativa.

El Estadio Azteca, escenario de máxima presión

El Clásico Nacional llega con ambos equipos en la parte alta de la tabla, pero con panoramas distintos.

  • Chivas: Segundo lugar con 17 puntos, seis partidos sin perder, y con figuras con Roberto “Piojo” Alvarado y Santiago Sandoval en gran momento.
  • América: Tercero con 16 puntos, golpeado tras perder ante Cruz Azul, y con Guillermo Almada bajo presión en su primer Clásico Nacional.
  • Dominio reciente: Desde la llegada de Milito, Chivas ha ganado los dos últimos Clásicos, instalando una tendencia que América busca revertir.
  • Hito en juego: América persigue su victoria número 100 frente al Guadalajara, mientras el Rebaño quiere consolidar su dominio.
El América llega de una derrota dolorosa ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
El América llega de una derrota dolorosa ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

El ambiente está cargado de tensión. Chivas presume confianza y respaldo de su afición, mientras que América responde con orgullo y exigencia interna.

El resultado definirá no sólo puntos y posiciones en la tabla, sino también prestigio, historia y orgullo. Más allá de las palabras, el duelo en el Coloso de Santa Úrsula será el verdadero escenario donde se definirá quién tiene razón.

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