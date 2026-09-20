México

PRI Nacional condena asesinato de líder regional en Morelos y llama a frenar violencia en la entidad

Zenón Juárez Hernández fue privado de la vida en la colonia Centro, en el municipio de Tetecala

PRI Nacional condena asesinato de líder regional en Morelos y llama a frenar violencia en la entidad. (Foto: redes sociales)
PRI Nacional condena asesinato de líder regional en Morelos y llama a frenar violencia en la entidad. (Foto: redes sociales)
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Tras el asesinato de Zenón Juárez Hernández, presidente del Comité Municipal del PRI en Tetecala, Morelos, el PRI Nacional condenó el crimen y exige una investigación inmediata, seria y transparente. El dirigente priista murió la noche del viernes tras un ataque armado en su domicilio, donde también perdió la vida un acompañante.

El partido hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales a frenar la ola de violencia que golpea a la entidad. Cabe destacar que, el crimen ocurre días después de que el Proceso Electoral 2026-2027 diera inicio, por lo que el crimen podría enmarcarse en el contexto de violencia local que implican los comicios intermedios.

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El PRI Nacional exige justicia y castigo para los responsables

A través de sus redes sociales, la dirigencia nacional del PRI condenó “enérgicamente el cobarde asesinato” de su dirigente municipal y exige una investigación que esclarezca el crimen sin dilación.

El comunicado plantea una serie de demandas concretas hacia las autoridades:

  • Una investigación inmediata, seria y transparente sobre el doble homicidio.
  • Justicia y castigo para todos los responsables, materiales e intelectuales.
  • Resultados concretos frente a la violencia que enfrenta Morelos.
  • Instituciones capaces de prevenir delitos y combatir a los criminales.

El partido advierte que “la ciudadanía merece vivir en paz, caminar por sus calles sin miedo” y contar con autoridades que eviten que la impunidad “siga creciendo”. El texto sostiene que no se puede “normalizar los asesinatos ni acostumbrarnos a que la violencia arrebate vidas mientras las familias viven con miedo”.

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Morelos acumula presión política tras el crimen contra un dirigente priista

El comunicado nacional se suma al pronunciamiento previo del PRI Morelos, que también exigió al gobierno estatal una respuesta ante el homicidio. La coincidencia entre ambas dirigencias, estatal y nacional, marca la presión política que enfrenta la administración morelense por el caso.

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El PRI Nacional cerró su mensaje con una demanda directa: “Por Zenón, por su familia y por todas las víctimas, exigimos justicia”. El texto advierte que “Morelos no puede seguir a merced de la violencia” y remata con la consigna “¡Ya basta!”.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables. Hasta el momento no se han informado detenciones ni datos sobre las armas o vehículos utilizados en el crimen.

El ataque ocurrió dentro de la vivienda del dirigente en Tetecala

Un grupo de hombres armados irrumpió alrededor de las 20:40 horas del viernes en un inmueble de la calle Abasolo, en la colonia Centro de Tetecala. Los agresores dispararon contra los ocupantes antes de huir sin que hasta el momento se reportaran detenciones.

Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos. Juárez Hernández, que además fue director del Sistema de Agua Potable del municipio, fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde falleció minutos después.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Regional Sur Poniente, procesó la escena con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales. El levantamiento de los cuerpos se realizó en dos puntos distintos, uno en el domicilio y otro en el hospital.

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