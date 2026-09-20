México

Se queda presa Yanet “N”, la joven estadounidense acusada de traficar munición para Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Un juez de control dictó prisión preventiva y vinculación a proceso contra la servidora pública de Arizona, detenida con 5 mil 445 cartuchos ocultos en su camioneta en el cruce fronterizo de San Luis Río Colorado

Yanet "N" fue detenida con más de 5 mil balas a bordo de un Jeep. Crédito: Gabinete de Seguridad / FGR
Yanet "N" fue detenida con más de 5 mil balas a bordo de un Jeep. Crédito: Gabinete de Seguridad / FGR
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Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora dictó prisión preventiva oficiosa contra la estadounidense Yanet “N” tras vincularla a proceso por el delito de introducción ilícita a territorio nacional de 5 mil 445 cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La joven, de 22 años, es señalada como presunta operadora logística de Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

Su detención fue confirmada el pasado viernes 11 de septiembre por las autoridades mexicanas, luego de ser detenida en las inmediaciones del puente fronterizo que conecta San Luis, Arizona, con San Luis Río Colorado, Sonora. Elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia Nacional de Aduanas de México, participaron en el operativo que derivó en el aseguramiento de los cartuchos y de la camioneta en la que viajaba.

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La Marina localizó a Yanet “N” durante recorridos de vigilancia en la frontera

El operativo se desarrolló en el marco de la Estrategia de Seguridad, durante recorridos disuasivos que la Armada de México realizaba en la zona fronteriza de Sonora. Los elementos ubicaron a la mujer cerca del cruce internacional y detectaron un compartimiento oculto debajo de los asientos traseros del vehículo, donde se encontraban los cartuchos.

Jeep asegurado junto con los miles de cartuchos. Crédito: FGR
Jeep asegurado junto con los miles de cartuchos. Crédito: FGR

Con el hallazgo, las autoridades le informaron sus derechos y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y las municiones aseguradas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad estimaron que el decomiso representó una afectación de un millón 655 mil 19 pesos para la estructura operativa y financiera del grupo delictivo.

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Las dependencias federales señalaron que la acción buscó impedir que el armamento llegara a manos de células criminales y evitar que fuera utilizado para generar hechos de violencia en la región fronteriza. La coordinación interinstitucional se presentó como parte de los esfuerzos permanentes para detectar operadores logísticos y financieros del crimen organizado.

La FGR presentó los datos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso

Con el Informe Policial Homologado elaborado por los primeros respondientes, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora recibió a la detenida, el vehículo y los cartuchos. Esa instancia integró los datos de prueba obtenidos de servicios periciales y policiales para judicializar el caso ante un juez federal.

El agente del Ministerio Público Federal presentó la evidencia ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad. El juzgador calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso, impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Yanet "N" permanecerá presa durante el proceso. Crédito: FGR
Yanet "N" permanecerá presa durante el proceso. Crédito: FGR

La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad. Se trata de una resolución judicial que determina que existen indicios suficientes para continuar la investigación, pero corresponde a un juez, al final del proceso, determinar si Yanet “N” es responsable o no del delito que se le imputa. Mientras tanto, permanecerá en prisión debido a la medida cautelar impuesta, hasta que se resuelva su situación jurídica o se dicte una sentencia.

Durante los próximos dos meses, el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sostener una eventual acusación formal en juicio. La FGR remarcó que a la detenida se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Balas localizadas bajo el asiento trasero del Jeep. (Crédito: Gabinete de Seguridad)
Balas localizadas bajo el asiento trasero del Jeep. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Entre las pertenencias de Yanet “N”, las autoridades encontraron una identificación expedida por el sistema penitenciario de Arizona con su nombre y el cargo de “oficial correccional nivel II”. Ese documento permitió vincularla con el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona (ADCRR), donde trabajaba antes de su arresto.

El gobierno de Arizona confirmó el empleo de la detenida y anunció su despido

El ADCRR confirmó que Yanet “N” formaba parte de su personal y que fue arrestada por autoridades mexicanas. La dependencia la colocó en licencia administrativa mientras avanzaba el procedimiento para separarla del cargo, conforme a la Ley de Derechos de los Oficiales del Orden del Estado de Arizona.

Yaneth "N" fue detenida en Sonora por traficar cartuchos al lado mexicano, ella es ciudadana estadounidense y las autoridades confirmaron que era oficial correccional de Arizona Foto: Facebook
Yaneth "N" fue detenida en Sonora por traficar cartuchos al lado mexicano, ella es ciudadana estadounidense y las autoridades confirmaron que era oficial correccional de Arizona Foto: Facebook

En un comunicado, la agencia estadounidense sostuvo: “Los funcionarios penitenciarios de Arizona sirven con honor. Cuando alguien traiciona la confianza pública, traiciona a los agentes que están en primera línea”. La dependencia añadió que realizaba una revisión “completa y exhaustiva” del caso y que ofrecía apoyo a las corporaciones de seguridad involucradas.

En una cuenta de TikTok atribuida a la joven, apareció una publicación con tres fotografías del mismo Jeep Gladiator negro que las autoridades le aseguraron en el operativo. En una de las imágenes, tomada en una playa, escribió: “mi Gladi no sigue ni le da like a las historias de otras chicas”, en inglés.

En otra fotografía, tomada de noche en un estacionamiento, se lee: “Esta es mi Gladi”. Una tercera imagen la muestra sentada sobre el cofre del vehículo, en una zona desértica, con el texto: “esa es mi razón”.

Publicación en tiktok donde la joven detenida aparece con el mismo vehículo incautado. Crédito: Redes Sociales
Publicación en tiktok donde la joven detenida aparece con el mismo vehículo incautado. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con los datos de ese perfil, Yanet nació en Estados Unidos, condición que, según las autoridades mexicanas, facilitaba su tránsito entre ambos países sin despertar sospechas durante los cruces fronterizos. La misma información indicaba que la joven cumpliría 22 años el 12 de septiembre, un día después de su detención.

La captura formó parte de las acciones que las instituciones federales atribuyeron a los esfuerzos por debilitar las estructuras logísticas y financieras del crimen organizado en zonas estratégicas como los cruces fronterizos de Sonora.

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