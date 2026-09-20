Esteban Solari estalla contra el arbitraje en el Pumas vs Atlas y se muestra insatisfecho con el funcionamiento de su equipo

La igualdad en el Estadio Jalisco dejó al estratega molesto por la roja a Adalberto Carrasquilla, mientras admitió fallas de sus defensores. REUTERS/Eloisa Sánchez

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El empate entre Pumas y Atlas (1-1) en el Estadio Jalisco dejó más que un marcador: abrió un debate sobre el arbitraje, la contundencia ofensiva y el rumbo del equipo universitario.

Esteban Solari, técnico auriazul, no ocultó su molestia por la expulsión de Adalberto “Coco” Carrasquilla y lanzó una crítica directa al manejo de la jugada.

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Soccer Football - Liga MX - Play In - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 20, 2025 Pachuca coach Esteban Solari during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá de la polémica, el entrenador argentino reconoció que su equipo debe mejorar en defensa, ser más eficaz en ataque y enfrentar la presión de una afición que ya señala a algunos titulares. Además, deberá competir con bajas sensibles por la Fecha FIFA, lo que complica aún más el panorama.

La expulsión de Carrasquilla desató la tormenta

La expulsión de Carrasquilla al minuto 87 fue el punto de quiebre. Solari explicó que estuvo cerca de la acción y que vio al panameño levantar el pie para evitar un contacto fuerte. Por ello pidió al árbitro que mostrara amarilla primero y esperara la confirmación del VAR, convencido de que la decisión fue rigorista.

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La roja llegó en el mejor momento de Pumas, obligando al equipo a aguantar y cerrar el partido en lugar de buscar más. Aunque aclaró que “el árbitro no influyó en el resultado”, dejó claro que la forma de aplicar la sanción fue excesiva.

Así fue el debut de Adalberto Carrasquilla con Pumas (cortesía Pumas)

El técnico se marchó con un sabor amargo, consciente de que los puntos eran vitales para mantener al equipo en la pelea por la Liguilla. La polémica arbitral no solo frenó el ímpetu ofensivo, sino que reforzó la sensación de que Pumas debe aprender a cerrar partidos sin depender de decisiones externas.

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Solari acepta las carencias de su equipo y la afición muestra su inconformidad

Solari no se limitó a hablar del arbitraje. Reconoció que Pumas debe mejorar en defensa y contundencia, pues genera ocasiones pero no logra concretarlas. “Hoy generamos siete ocasiones de gol buenas… nos está faltando contundencia”, admitió el técnico, subrayando que el equipo carece de eficacia en el área rival.

Atlas tuvo pocas llegadas pero logró empatar, lo que evidenció fragilidad en la zaga. A esto se sumó la molestia de la afición, que explotó contra Luciano Herrera, calificando su actuación como “ridícula” y cuestionando la decisión de mantenerlo en cancha los 90 minutos. Solari insistió en que el equipo está en un camino de crecimiento, aunque la gente exige resultados inmediatos.

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Aug 7, 2026; Cincinnati, OH, USA; Pumas UNAM forward Luciano Herrera (14) battles for the ball against FC Cincinnati defender Kyle Smith (24) in the first half during the Leagues Cup Phase One match at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

La presión aumenta porque Pumas suma dos partidos sin ganar y el Clásico contra América está a la vuelta de la esquina. El entrenador sabe que la narrativa no se sostiene solo con promesas: necesita victorias para calmar la exigencia de una afición que no tolera actuaciones mediocres.

Huerta y Angulo, la esperanza en medio del caos

En medio de la frustración, hubo noticias positivas. Solari celebró el regreso de César “Chino” Huerta, quien jugó 20 minutos tras superar una lumbalgia, y de Álvaro Angulo, que completó 45 minutos después de dos meses lesionado.

Huerta: “Era importante que sumara minutos para su confianza” , dijo el técnico, satisfecho con su rendimiento.

Angulo: Volvió a la cancha y será clave cuando recupere su mejor versión.

Bajas sensibles: La Fecha FIFA le quitará a cuatro jugadores importantes: Angulo, Carrasquilla, Vite y Morales .

Calendario criticado: Solari lamentó que la Liga MX no se detenga, obligando a competir con un plantel disminuido.

El entrenador confía en que los reemplazos respondan, pero sabe que el reto será mayor en un calendario que no da tregua. La combinación de regresos y ausencias refleja el momento de transición que vive Pumas: entre la esperanza de recuperar piezas clave y la urgencia de sumar puntos para no rezagarse en la tabla.

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Solari destacó el regreso del Chin Huert tras una lumbalgia y de Álvaro Angulo después de dos meses lesionado. (X/ @Pumas)

El empate ante Atlas dejó a Esteban Solari en el centro de la tormenta. Entre la polémica arbitral, la falta de contundencia, las críticas de la afición y las bajas por Fecha FIFA, el técnico enfrenta un escenario complejo.

Más allá de las palabras, el verdadero examen llegará en el Clásico Nacional contra América, donde Pumas deberá demostrar si puede transformar la frustración en fortaleza y recuperar el rumbo hacia la Liguilla. El discurso de Solari refleja un entrenador consciente de las carencias, pero también decidido a sostener un proyecto que necesita resultados inmediatos para sobrevivir.

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