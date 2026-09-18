Henry Martín lanza contundente advertencia a Chivas y compañeros del Club América previo al Clásico del futbol mexicano

Henry avisó desde Coapa que el liderato del Rebaño no pesará en la cancha y exige intensidad total para cortar la racha de siete Clásicos sin ganar. (Foto: Katie Stratman-Imagn Images)

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El Clásico Nacional entre América y Chivas llega cargado de tensión, orgullo y presión histórica.

En medio de este escenario, el capitán azulcrema Henry Martín tomó la palabra en Coapa, durante la conferencia de prensa previa al duelo del 19 de septiembre de 2026, para lanzar mensajes que resonaron en los vestidores y en la afición.

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El capitán del América recuerda que las Águilas llegan con siete clásicos consecutivos sin ganar y señala que la afición exige romper esa racha. REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá de los números en la tabla, Henry dejó claro que el partido se define por la entrega total en la cancha.

Sus declaraciones fueron una advertencia múltiple: a Chivas, que no deben confiarse en el liderato; a sus compañeros, que no hay margen para relajarse; y a los refuerzos, que deben entender la magnitud de este encuentro.

El Clásico Nacional se calienta desde Coapa

La “Bomba” Martín abrió con un mensaje que encendió la previa del enfrentamiento. Recordó que América llega con siete clásicos consecutivos sin ganar, una racha que la afición exige romper de inmediato. Para él, este duelo no se mide en estadísticas, sino en orgullo y responsabilidad.

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El capitán azulcrema fue claro al señalar: “No importa el lugar en el que llegues, el resultado depende de lo que hagas en la cancha”, minimizando la diferencia en la tabla y subrayando que lo único que cuenta es la intensidad mostrada en los 90 minutos.

Henry Martín amenazó a Chivas con no confiarse en el liderato y advierte que no habrá margen para relajarse en el partido. EFE/Francisco Guasco

En este sentido, Henry buscó dejar en claro que este es un partido que debe ser tomado con total seriedad y orgullo por las Águilas.

El capitán azulcrema advierte al vestidor y exige concentración total

El capitán azulcrema no sólo habló de la exigencia interna, también lanzó un mensaje directo a refuerzos como Carlos Álvarez, quien vivirá su primer Clásico Nacional.

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Henry quiso transmitirle la magnitud de este duelo y la obligación de adaptarse rápido: “El clásico en México lo paraliza todo, el estadio se va a llenar, esto es otra cosa”.

Henry Martín se dirige a refuerzos como Carlos Álvarez y les exige entender el peso del clásico, con estadio lleno y presión en cada minuto. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ello, dejó claro que no basta con la calidad técnica, se necesita entender el peso histórico y la presión que acompaña a cada minuto. Subrayó que la competencia interna es vital y que nadie tiene asegurada la titularidad, incluso con la llegada de figuras como Miguel Borja.

Así, su mensaje final fue contundente: cada centímetro de la cancha debe pelearse con el alma, y los refuerzos deben absorber la cultura americanista desde el primer día, porque el Clásico no admite distracciones.

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Henry Martín sueña con volver a la Selección Mexicana

Más allá del Clásico del futbol mexicano, Henry habló de su futuro en América y de su ilusión de volver al Tricolor. Martín reveló que sostuvo una charla con Rafael Márquez en su visita a Coapa y fue clave para mantener viva esa esperanza.

Confirmó que el “Káiser” le dejó la puerta abierta: “Siempre tengo la ilusión de representar al país, es lo más grande que puedas tener como deportista”.

Henry Martín habló de su ilusión de volver a la Selección Mexicana y reveló una charla con Rafael Márquez que mantiene abierta esa posibilidad. REUTERS/Raquel Cunha

Además, confesó que tras un año marcado por las lesiones, ahora disfruta cada gol como nunca y busca recuperar su mejor nivel. Reconoció que no se obsesiona con la Selección, porque sabe que depende de los gustos de cada entrenador, pero que su prioridad es rendir con las Águilas.

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En un contexto donde voces como las de Ángel Sepúlveda y Tala Rangel proclaman ventaja para el Rebaño, y donde América carga con siete clásicos sin ganar, Henry asumió el papel de líder y portavoz azulcrema para motivar a su equipo.