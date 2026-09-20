Detienen a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, presuntos extorsionadores de comerciantes de La Merced

Autoridades aseguraron dos armas de fuego y casi 200 dosis de drogas. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron el viernes 18 de septiembre a Daniel “N”, alias “El Pinky”; José Luis “N”, alias “El Colín”, e Isabel “N”, alias “La Chabela”, señalados como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes de la colonia La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza. El Registro Nacional de Detenciones (RNDE) confirmó la fecha del arresto, aunque la SSC dio a conocer el caso hasta este sábado 19 de septiembre.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó a través de una publicación en redes sociales que la detención formó parte del operativo de reforzamiento de seguridad instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir la extorsión y los delitos de alto impacto en los mercados públicos de la capital. Vázquez calificó al grupo como generador de violencia en la zona centro y señaló que la SSC continuará trabajando para desarticular células delictivas que atenten contra la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México.

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El Registro Nacional de Detenciones ubicó el arresto en la colonia Del Parque, cerca del Metro Candelaria

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, el grupo delictivo también fue vinculado con los delitos de homicidio, secuestro, tráfico de armas y venta de drogas en la zona centro de la ciudad. Los tres detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La captura fue realizada el 18 de septiembre e informada por las autoridades un día después. Crédito: SSC

La detención ocurrió cuando oficiales de la SSC realizaban labores de vigilancia en la mitad del puente de General Anaya, en la colonia La Merced. Ahí, los policías observaron a Isabel “N”, “La Chabela”, a bordo de una motocicleta, mientras intercambiaba envoltorios con Daniel “N” y José Luis “N”, “El Pinky” y “El Colín”, quienes se encontraban dentro de un automóvil color blanco.

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Según los reportes oficiales, los sujetos intentaron huir a bordo del vehículo al notar la presencia de los uniformados, quienes les impidieron el paso y realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección, los agentes aseguraron 133 bolsitas con hierba verde con características de marihuana y 64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra.

El aseguramiento se completó con 35 gramos de aparente cristal, un kilogramo de hierba seca a granel, dos armas de fuego, 15 cartuchos útiles y un cargador metálico. También fueron recuperados tres teléfonos celulares y dos mochilas de colores negro y azul marino que portaban los detenidos.

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Ficha emitida tras la captura de El Pinki. Crédito: RND

Una consulta al RND realizada por Infobae México precisó el punto exacto del arresto: la calle General Anaya, entre las calles Sidar y Rovirosa y Juan de la Granja, en la colonia Del Parque, con referencia al puente vehicular y a la estación del Metro Candelaria. El registro señala que la detención fue efectuada por la SSC a las 05:01 p.m. del 18 de septiembre.

Dos de los detenidos ya contaban con antecedentes penales por robo y narcomenudeo

Un cruce de información policial reveló que José Luis “N”, de 42 años, registró dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno por robo agravado calificado en pandilla en 2019 y otro por robo agravado en pandilla en 2018. Daniel “N”, de 33 años, contaba con un ingreso anterior por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con hipótesis de comercio-venta, además de cohecho registrado en 2021.

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Isabel “N”, de 28 años, mantenía abierta una carpeta de investigación en el Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia. Las indagatorias policiales derivadas de la detención permitieron a las autoridades establecer la posible pertenencia de los tres detenidos a la célula delictiva que operaba en la zona de La Merced, dedicada al cobro de piso y a la extorsión de comerciantes del área.

La SSC detuvo en agosto a otro presunto integrante de una célula criminal en la misma zona

La colonia La Merced registró en agosto otra detención con un patrón similar. Policías de la SSC capturaron el 7 de agosto a Edie Santiago “N”, alias “El Edy”, en el cruce de las calles Rosario y Olvera, a unos metros del Mercado San Ciprián.

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Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México lo identificaron como presunto integrante de la Unión de Tepito, organización señalada como generadora de violencia en la zona centro de la capital. Los agentes lo sorprendieron manipulando bolsitas de plástico similares a las usadas para la venta de droga al menudeo.

Fuentes consultadas por Infobae México lo identificaron como integrante de la Unión de Tepito. Crédito: Especial

Una revisión preventiva permitió a los oficiales localizar una mochila tipo cangurera con 153 bolsitas de aparente marihuana, 60 bolsitas con una sustancia similar a la cocaína y 33 gramos de una sustancia con características de metanfetamina. También le fueron aseguradas 15 cartuchos útiles para arma larga, dos celulares y 600 pesos en efectivo.

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“El Edy” quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, la misma instancia que atiende el caso de “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, lo que evidencia la continuidad de los operativos de la SSC contra células delictivas que operan en La Merced.