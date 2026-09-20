México

Selección Mexicana anuncia baja inesperada tras la primera convocatoria de Rafa Márquez

La Federación Mexicana de Futbol confirmó la salida de uno de los integrantes del cuerpo técnico del seleccionador nacional

Integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana de fútbol participan en un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana de fútbol participan en un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
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De manera sorpresiva, esta noche en un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), hizo oficial la salida del preparador físico, Pol Lorente, de la Selección Mexicana absoluta, después de su incorporación al Tricolor absoluto en agosto del año 2024.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF), informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la Selección Nacional de México”, comienza el boletín emitido por la Femexfut este sábado 19 de septiembre.

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“Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional”, añadió la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Debido a la salida de Pol Lorente, para la Fecha FIFA de los meses: septiembre y octubre, en la que el equipo Tricolor enfrentará a: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en ese orden, la preparación física de la Selección Mexicana estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.

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Así mismo, la Dirección Deportiva, en conjunto con el Director Técnico, Rafael Márquez Álvarez, encabezan la búsqueda del nuevo preparador físico de la Selección Nacional de México absoluto, con el objetivo de incorporar el mejor perfil al grupo de trabajo.

El nombramiento se dará a conocer oficialmente una vez concluido el proceso de acuerdo al comunicado que la Federación Mexicana de Futbol (FMF), lanzó este fin de semana para dar por finalizado el compromiso de Pol Lorente como preparador físico del conjunto nacional mexicano.

El anuncio ocurre dos días después de la revelación de la primera convocatoria del técnico, Rafael Márquez Álvarez, quien comenzará su era como estratega Tricolor tras ocupar el cargo que dejó el Vasco, Javier Aguirre, al término de la Copa del Mundo 2026.

¿Quién es Pol Lorente, preparador físico que deja a la Selección Mexicana de Futbol?

(redes sociales)
(redes sociales)

Pol Lorente es un preparador físico español, nacido en Berga, Barcelona. Cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de preparación como entrenador de futbol.

Su trabajo incluye la planificación física, la prevención de lesiones, la readaptación de futbolistas y el diseño de ejercicios en cancha. Pol Lorente se incorporó a la Selección Mexicana de Futbol en agosto de 2024 y permaneció durante dos años como responsable de la preparación física.

Durante la etapa encabezada por Rafael Márquez, su función habría ido más allá del trabajo físico: también participaba en decisiones del cuerpo técnico y mantenía una relación cercana con los futbolistas de la categoría mayor.

Pol Lorente regresaría a trabajar con el Vasco Aguirre en España

El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada.
El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada.

Reportes indican que el preparador físico, Pol Lorente, se reencontraría con Javier Aguirre Onaindia en el futbol de España. El Vasco habría dado el sí al Valencia CF para ser su nuevo entrenador y Lorente se uniría a su cuerpo técnico en LaLiga.

Cabe recordar que la información sobre Javier Aguirre y Pol Lorente se dio a conocer a principios de esta semana. En el programa de Fox One, Cuadro Titular, se dijo que el español sería preparador físico del Vasco si llegara a tomar las riendas del Valencia CF.

Pol Lorente cuando se quedó, dijo: ”Me quedo siempre y cuando Javier (Aguirre) no agarre equipo. Entonces, no sé si, si la Selección Mexicana se vaya a quedar sin preparador físico", comentó Fernando Cevallos durante la emisión del espacio deportivo.

Lista de convocados de Rafa Márquez para la Fecha FIFA

Rafael Márquez con la sudadera verde de la Selección Mexicana al centro, flanqueado por tres futbolistas en un estadio de fútbol.
Rafael Márquez encabeza la convocatoria de la Selección Mexicana junto a tres futbolistas de la liga local frente a un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porteros

  • Raúl Rangel — Guadalajara
  • Oscar García — León
  • Alex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

  • Johan Vásquez — Genoa
  • César Montes — Lokomotiv
  • Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey
  • Israel Reyes — América
  • Everardo López — Toluca
  • Jorge Sánchez — Atlas
  • Jesús Gallardo — Toluca
  • Mateo Chávez — AZ Alkmaar
  • Diego Campillo - Guadalajara

Mediocampistas

  • Erik Lira — Cruz Azul
  • Luis Chávez — Dinamo Moscú
  • Obed Vargas — Atlético de Madrid
  • Jeremy Márquez — Cruz Azul
  • Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey
  • Álvaro Fidalgo — Real Betis
  • Alan Cervantes — América
  • Denzell García — FC Juárez
  • Gilberto Mora — Tijuana
  • Luis Romo - Guadalajara

Delanteros

  • Roberto Alvarado — Guadalajara
  • Hirving Lozano — LA Galaxy
  • Santiago Giménez — Porto
  • Armando González — Olympiacos
  • Germán Berterame — Inter Miami
  • Hugo Camberos — Guadalajara
  • Santiago Sandoval — Guadalajara
  • Isaías Violante — América

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