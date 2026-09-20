Empresa ligada a decomiso “histórico” de huachicol en Guanajuato ayudó contra el desabasto de combustibles durante el sexenio de AMLO

La FGR y autoridades estatales informaron sobre un decomiso histórico en Guanajuato. Crédito: FGR

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Grupo Simsa emitió una nota informativa en la que aclaró que lo ocurrido en su terminal de almacenamiento de petrolíferos ubicada en San Juan Iturbide, Guanajuato, fue un error de las autoridades federales, ya que cuenta con los permisos correspondientes y la empresa no es dueña de los productos.

Esa terminal fue inaugurada en 2017, también es crucial para la logística de reparto en todo el Bajío y una parte del Valle de México.

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De acuerdo con el experto en temas de energía, Gonzalo Monroy, la planta en cuestión fue clave cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador provocó el desabasto – por el combate contra el robo de combustibles– a principios de 2019 al cerrar la refinería de Salamanca y los ductos.

Gas Natural de Noreste no dejó sin combustible a varios estados del país

La terminal de San Juan Iturbide, agregó Monroy, hizo que no desapareciera la distribución de combustibles, por completo, en los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

También detalló que la planta privada da servicio a las grandes marcas como Valero, Mobil e incluso, hasta hace muy poco, a Petróleos Mexicanos (Pemex).

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“Como se ve en las fotos y videos, es una terminal legalmente constituida, con tanques e incluso una espuela de tren para la descarga de los carro-tanques de combustible que llegan desde la frontera”, publicó Monroy en su cuenta de X.

Esta fue la terminal asegurada por las autoridades federales en San José de Iturbide, Guanajuato. Crédito: Grupo SIMSA

Gas Natural del Noreste opera con permiso de almacenamiento

En la nota informativa, la empresa también detalló que Gas Natural del Noreste “opera la terminal de almacenamiento ubicada en San Juan Iturbide conforme al Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgado por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de treinta años.

“Además, cuenta con las autorizaciones ambientales y de seguridad industrial contenidas en los Oficios ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2835/2019, expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

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“También es titular del permiso en materia ferroviaria SCT.6.11.413.-153/2018 otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, agrega el boletín.

Autoridades estatales también brindaron permisos a Grupo Simsa

De acuerdo con reportes periodísticos, hasta la noche del 18 de septiembre, tanto la Fiscalía General de la República (FGR), así como la policía estatal, no habían podido acreditar la ilegalidad de los 59 millones de litros de combustible decomisado ni la responsabilidad de los supuestos delincuentes.

Ante esta situación, Grupo Simsa detalló que, “en materia estatal y municipal, cuenta con el Permiso de Uso de Suelo, la licencia de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil y de Medio Ambiente.

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“Por tanto, la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Cabe señalar que dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del estado de Guanajuato y municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, aclaró la compañía.

La FGR informó que la investigación fue atraída por la FEMDO. Crédito: FGR

Empresa fue vital para evitar el desabasto de combustibles durante el sexenio de AMLO

Como ya lo había expresado Gonzalo Monroy, Grupo Simsa también recordó que “en Pemex en 2017, almacenó su primera importación de diésel vía ferroviaria. Además, en 2019 fue clave para abatir el desabasto de gasolinas en cinco estados de la República Mexicana.

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“Gas Natural del Noroeste es una empresa mexicana de Grupo Simsa, fundado en 1967 y que actualmente genera empleo para más de 14 mil mexicanos, contribuyendo a la economía familiar en nuestro país”, concluye el comunicado.

Decomiso “histórico” ´podría terminar en falla garrafal

Las autoridades federales y estatales reportaron el jueves 17 la incautación de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo robado, además del aseguramiento de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentos de la empresa Simsa. La terminal cateada es la instalación de almacenamiento y distribución más importante del Bajío, con capacidad para 630 mil barriles, equivalentes a cerca de 100 millones de litros.

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La acción, encabezada por el fiscal federal de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera, se concretó tras un cateo autorizado por un juez. El anuncio se presentó como parte de las diligencias contra el trasiego de combustible en la región.

Comunicado emitido tras el aseguramiento del inmueble y el hidrocarburo. Crédito: Grupo SIMSA

Operativo habría ocurrido en una fecha distinta

Reportes periodísticos también revelaron que ni la FGR ni el gobierno de Guanajuato informaron que el operativo había ocurrido el 4 de septiembre, con 13 días de diferencia respecto a la fecha difundida. Tampoco se precisó que la planta cateada no fue clausurada y que desde el 10 de septiembre retomó actividades con normalidad.

Las autoridades tampoco señalaron que el combustible permaneció en los tanques de Simsa tras el cateo.

El operativo, presentado por las autoridades como un “golpe histórico” contra el huachicol en el Bajío, no registró detenidos. La ausencia de arrestos, junto con la reanudación de operaciones en la planta y la permanencia del hidrocarburo en el sitio, contrasta con la magnitud atribuida públicamente a la acción.

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