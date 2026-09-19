México

Joy de Jesse & Joy habla del fin de la agrupación: “La música me salvó”

La joven expresó su sentimientos respecto a la separación musical de su hermano

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)
Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)
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Joy Huerta rompió el silencio sobre la pausa anunciada por su hermano Jesse y aseguró, con la voz entrecortada, que “la música me salvó, salvó mi vida” durante una presentación reciente del dúo. La cantante habló del vínculo que sostiene el proyecto que ambos construyeron durante más de dos décadas.

El mensaje llegó días después de que Jesse Huerta anunciara en redes sociales que necesita “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”. El músico precisó que cumplirá con los compromisos ya pactados hasta el 17 de noviembre en Londres.

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“Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás”, dice Joy sobre el equipo

(Jovanni Pérez/ Infobae)
(Jovanni Pérez/ Infobae)

Sobre el escenario, Joy explicó el origen del proyecto y lo que representa para ella más allá de la fama. “Pero es gracias a ustedes, es gracias a que la música nos atravesó a nosotros, nos atravesó a dos individuos que venían de hacer lo que podían para salir del agua en la que se estaban ahogando”, dijo.

La cantante fue enfática al señalar que el dúo no depende únicamente de los dos hermanos que le dan nombre. “Y les juro por mis hijos que Jesse y Joy no es Jesse y Jesse y Joy no es Joy, Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás... y el equipo que hace esto posible”, afirmó ante el público.

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Con esa declaración, Joy amplió el significado del proyecto hacia el equipo técnico y creativo que sostiene cada presentación, no solo hacia la relación fraternal que le dio origen en 2001, cuando surgió la primera canción compuesta en conjunto, “Llegaste tú”.

El amor entre los hermanos “siempre va a trascender”, asegura la cantante

Un cantante, compositor y productor musical que se ha caracteriza por su energía, carisma y disciplina
Jesse Huerta integrante del dúo Jesse & Joy anunció su separación del proyecto.

Joy también habló del vínculo personal que la une a su hermano y lo situó por encima de cualquier decisión sobre el futuro del grupo. “El amor que nosotros nos tenemos siempre va a trascender, el escenario siempre va a tener dos micrófonos”, expresó.

La cantante añadió una condición para la continuidad simbólica del dúo ante su público: “y mientras haya uno de ustedes, uno de ustedes, cantando nuestra música existe Jesse y Joy”, precisó. La frase funcionó como respuesta directa a la incertidumbre generada tras el anuncio de su hermano.

Jesse aseguró que la pausa no representa una ruptura definitiva

Hombre con sombrero y traje plateado tocando guitarra eléctrica junto a mujer con traje rosa y micrófono, ambos en un escenario con luces azules

El comunicado de Jesse, publicado antes de esta presentación, no planteó el fin del proyecto artístico compartido con su hermana. El músico explicó que su decisión surge “de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”.

En ese mensaje, Jesse reconoció que “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida” y agradeció a su hermana “por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta”. También adelantó que “nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros”.

Una trayectoria de más de dos décadas con premios Latin Grammy

Jesse &amp; Joy accept the Grammy for Latin Pop Album for "Un Besito Mas" at the 59th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S. , February 12, 2017. REUTERS/Lucy Nicholson
Jesse &amp; Joy accept the Grammy for Latin Pop Album for "Un Besito Mas" at the 59th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S. , February 12, 2017. REUTERS/Lucy Nicholson

Jesse & Joy firmó como artistas exclusivos de Warner Music México el 18 de abril de 2005, fecha que marcó el inicio formal de su carrera profesional. Desde entonces construyeron un repertorio que incluye “Espacio sideral”, “Chocolate”, “Adiós”, “¡Corre!” y “Dueles”, canciones que los llevaron a ganar varios premios Latin Grammy.

Jesse participó en el dúo no solo como voz masculina, sino también en guitarra, piano, batería, percusión, coros, composición y producción. Paralelamente desarrolló el proyecto Jesse and the Supernovas, presentado como una faceta individual sin intención de reemplazar el trabajo junto a Joy.

El músico pidió comprensión por el espacio personal que solicita. “No ha sido una decisión fácil”, reconoció en su mensaje original, mientras el dúo mantiene vigentes las fechas ya anunciadas hasta noviembre en la capital británica.

Joy no descarta nuevos proyectos mientras el dúo sigue de gira

La cantante rompió en llanto (Foto: Instagram/@joy)
La cantante rompió en llanto (Foto: Instagram/@joy)

Joy Huerta no adelantó planes concretos sobre presentaciones o material nuevo más allá de las fechas ya confirmadas hasta el 17 de noviembre en Londres. Su mensaje se concentró en el significado emocional del proyecto, no en la agenda inmediata del dúo.

La cantante evitó referirse directamente a la pausa que solicitó su hermano y prefirió hablar del vínculo que sostiene la música que ambos comparten desde 2001. Ese silencio sobre los detalles logísticos alimenta la expectativa entre los seguidores que asistieron a la presentación.

Mientras tanto, Jesse mantiene en paralelo su proyecto Jesse and the Supernovas, sin que hasta ahora existan señales de que esa faceta individual sustituya los compromisos pendientes con Joy en los escenarios europeos.

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