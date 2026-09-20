Toluca podría enfrentar al Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental 2026

Toluca podría enfrentar al conjunto africano. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La Copa Intercontinental 2026 comienza a definir su tramo decisivo y Toluca ya tiene identificado a uno de los equipos que podría aparecer en su camino.

El conjunto mexicano, campeón de la Concacaf Champions Cup, todavía debe disputar una eliminatoria antes de pensar en la siguiente ronda, pero el panorama se modificó este sábado con la clasificación del representante africano.

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El Mamelodi Sundowns consiguió su boleto a la Copa Challenger después de imponerse al Al-Ahli de Arabia Saudita, resultado que le permitió conquistar la Copa África-Asia-Pacífico y avanzar a la parte final del torneo.

Ahora, el equipo sudafricano tiene definido cuál será su siguiente rival: el vencedor del enfrentamiento entre Toluca y el campeón de la Copa Libertadores 2026.

Mamelodi Sundowns gana la Copa África-Asia-Pacífico

El equipo sudafricano derrotó 2-1 al Al-Ahli este sábado en el Estadio Loftus Versfeld de Pretoria. Nuno Santos fue determinante para los campeones africanos al conseguir los dos goles de su equipo, mientras que el cuadro asiático descontó por medio de un autogol de Ronwen Williams.

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REUTERS/Siphiwe Sibeko

Este encuentro correspondió a la Copa África-Asia-Pacífico, una de las etapas regionales de la competición.

El camino comenzó el pasado agosto, cuando Al-Ahli, campeón de la Liga de Campeones de la AFC, derrotó al Auckland FC, representante de Oceanía, para avanzar al duelo frente al campeón africano.

Con la victoria ante el conjunto saudí, Mamelodi Sundowns se proclamó campeón de la Copa África-Asia-Pacífico y obtuvo el pase a la Copa Challenger, donde continuará su participación en la edición 2026 de la Intercontinental.

A diferencia de lo que ocurre con Toluca, Sundowns ya no necesita disputar otra eliminatoria previa.

Su siguiente rival está determinado por el propio formato de la competición y será el equipo que gane el Derbi de las Américas.

Toluca y Sundowns podrían encontrarse

El camino que podría llevar al conjunto mexicano frente al campeón africano comienza con el Derbi de las Américas. Toluca, como campeón de la Concacaf Champions Cup, se enfrentará al ganador de la Copa Libertadores 2026.

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REUTERS/Raquel Cunha

El representante sudamericano todavía no está definido. Las semifinales de la Libertadores tendrán como protagonistas a Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Estudiantes de La Plata, y el campeón de ese torneo obtendrá el derecho de medirse con los Diablos Rojos.

La final de la Libertadores está programada para el 28 de noviembre en Montevideo, por lo que Toluca tendrá que esperar para conocer a su rival en el Derbi de las Américas. La fecha y sede de este partido todavía están pendientes de confirmación.

El ganador de ese enfrentamiento avanzará directamente a la Copa Challenger, donde tendrá como rival al Mamelodi Sundowns. Por ello, el conjunto sudafricano ya conoce la ruta que deberá seguir: enfrentará al vencedor entre Toluca y el campeón sudamericano por un lugar en la final de la Copa Intercontinental.

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Esto significa que el duelo entre Toluca y Mamelodi Sundowns es un escenario posible, pero no está confirmado. Para que ocurra, el cuadro mexicano primero tendrá que superar al campeón de la Libertadores.

Si consigue avanzar, entonces se encontrará con el representante africano en la Copa Challenger.

El ganador de esa instancia obtendrá el boleto para la gran final, donde ya espera el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League y vigente campeón de la Copa Intercontinental.

Los tres partidos restantes del torneo se disputarán en una misma sede, que todavía será anunciada por FIFA.

De esta manera, Mamelodi Sundowns ya tiene asegurado su lugar en la Copa Challenger, mientras que Toluca deberá superar primero al campeón de Sudamérica.

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Si los Diablos Rojos consiguen avanzar en el Derbi de las Américas, el conjunto mexicano y el sudafricano se convertirán en rivales por un lugar en la final de la Copa Intercontinental 2026.