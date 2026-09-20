Liberan al empresario joyero Luis Mario Zúñiga tras casi 48 horas de secuestro en Culiacán

Luis Mario Zúñiga, empresario joyero. Crédito: Redes Sociales

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El empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49 años, fue liberado la madrugada del sábado 19 de septiembre, después de ser privado de la libertad y permanecer desaparecido por casi 48 horas. Zúñiga Ramos, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, había sido interceptado el jueves 17 de septiembre por un grupo de civiles armados en el estacionamiento de la Plaza Real, en Culiacán, Sinaloa, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) habrían acudido al domicilio del empresario para confirmar su estado de salud y realizar las primeras entrevistas sobre lo ocurrido durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, según reportes del Diario del Yaqui. El empresario habría regresado a su hogar sin que se reportaran lesiones graves. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre las condiciones en las que Zúñiga Ramos recuperó su libertad.

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La privación de la libertad ocurrió cuando llegaba a su joyería en Plaza Real

Zúñiga Ramos fue interceptado la mañana del jueves cuando llegó al área de estacionamiento de la Plaza Real, ubicada en el cruce de los bulevares Diego Valadez y Enrique Sánchez Alonso, frente al sector de Fórum Culiacán. En ese complejo comercial mantiene uno de sus locales, donde comercializa piezas de joyería y relojería fina.

Sujetos armados lo bajaron de su vehículo Audi, con blindaje, y lo subieron a otra unidad con rumbo desconocido. El automóvil de la víctima quedó abandonado en el estacionamiento del lugar y a disposición de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación.

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La firma que encabeza, identificada bajo el nombre Luis Mario Z. Ramos Joyería, cuenta con presencia en Culiacán y en otras ciudades del país. El negocio se dedica a la comercialización de piezas de oro, diamantes, relojes y otras piedras preciosas.

Autoridades desplegaron un operativo de búsqueda tras el reporte

Las líneas de emergencia recibieron un aviso sobre el crimen contra el empresario, lo que activó un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Al sitio llegaron elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Municipal de Culiacán y agentes de la FGE.

Las corporaciones acordonaron el perímetro para recabar indicios y tomar testimonios de quienes se encontraban en la zona. Peritos aseguraron el vehículo del empresario para incorporarlo como evidencia a la carpeta de investigación.

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El hecho se sumó al de otro ciudadano estadounidense, José Antonio Castro Meza, de 29 años, desaparecido en Culiacán la noche del martes 15 de septiembre. Su camioneta apareció abandonada el jueves 17 de septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas, sin que las autoridades reportaran detenidos ni pistas sobre su paradero.

Ambos casos se registraron con menos de 48 horas de diferencia en medio de la guerra interna entre las facciones Los Mayos y Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

La joyería fabricó un dije con forma de ratón presuntamente vinculado a Ovidio Guzmán

Luego del crimen contra el empresario, en redes sociales circularon señalamientos sobre una pieza de joyería publicada en el perfil de Instagram de su firma, Imramosjoyeria. Un dije con forma de ratón, elaborado en oro blanco con diamantes, que en redes sociales asociaron con una figura ligada a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actualmente detenido en Estados Unidos. La publicación, fechada el 30 de noviembre de 2022, fue consultada por Infobae México en el perfil de la joyería.

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La publicación fue eliminada de la cuenta de Instagram de la joyería este 189 de septiembre. Crédito: Instagram

Al volver a ingresar al perfil, Infobae México constató que la publicación ya no aparecía disponible; se trataba de la primera fotografía visible en esa cuenta de Instagram. No existe, hasta el momento, una confirmación oficial ni de la firma ni de autoridad alguna sobre el origen o el destinatario de la pieza señalada en redes sociales.

Ricardo Salinas Pliego cuestionó la cobertura mediática del caso

El empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó a la liberación de Zúñiga Ramos a través de su cuenta de X. “Qué bueno saber que el empresario joyero de Culiacán ya está de regreso en su casa”, escribió.

Salinas Pliego cuestionó el tratamiento informativo del caso. “Lo que no deja de sorprender es el escándalo mediático por su levantón… en Sinaloa secuestrar gente no es una noticia extraordinaria y forma parte de la brutal realidad”, señaló.

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Ricardo Salinas Pliego cuestionó la cobertura del secuestro en redes. Crédito: X

El empresario planteó una pregunta directa sobre la cobertura del caso. “¿Por qué este caso merece tanta atención y tantos otros apenas una mención, alguien sabe qué tiene de especial?”, escribió, en respuesta a una publicación de la periodista Azucena Uresti, quien había reportado la liberación del joyero horas antes.

Circuló una versión extraoficial que señalaba a Zúñiga Ramos como familiar del esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin que existiera hasta el momento alguna confirmación oficial al respecto. Ninguna autoridad ni fuente verificada respaldó ese señalamiento, que se mantuvo únicamente como una versión sin sustento documental.

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