México

¿Qué pasa si duermes con un gorro de satén? Estos son los efectos que puede tener en tu cabello

Una dieta equilibrada con proteínas, hierro y vitaminas A, B, C, D y E puede contribuir a mantener un pelo fuerte

Mujer acostada de perfil en una cama sobre una almohada blanca con un gorro de satén en la cabeza y pijama morado.
Efectos en el cabello al usar un gorro de satén durante el periodo de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir con un gorro de satén puede convertirse en un hábito dentro de la rutina nocturna de cuidado de cabello, especialmente para quienes buscan reducir el frizz, los enredos y la pérdida de hidratación. Durante las horas de descanso, el pelo permanece en contacto constante con la almohada, lo que puede generar fricción y alterar su apariencia.

El roce con las telas de la ropa de cama puede levantar la cutícula, que es la capa exterior encargada de proteger la fibra capilar. Este contacto también puede modificar la forma de los rizos y favorecer el encrespamiento, incluso cuando se mantiene una rutina adecuada después de la ducha.

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En este contexto, el gorro de satén funciona como una barrera entre la melena y la almohada. Aunque sus beneficios pueden ser aprovechados por distintos tipos de cabello, quienes tienen ondas o rizos marcados, así como una fibra seca o debilitada, pueden encontrar una mayor utilidad en este accesorio.

Efectos de dormir con un gorro de satén

La función principal de la prenda consiste en disminuir el contacto directo entre el pelo y las superficies de la ropa de cama. De esta manera, puede ayudar a conservar durante más tiempo algunas características de la fibra y del peinado.

Entre los efectos que puede aportar se encuentran:

  • Menos frizz: reducir el roce con tejidos ásperos puede disminuir uno de los factores relacionados con el encrespamiento.
  • Mayor conservación de la hidratación: el satén permite que los productos utilizados en el cabello y sus aceites naturales permanezcan durante más tiempo sobre la fibra.
  • Mayor duración de los rizos: puede contribuir a preservar la forma del cabello durante la noche.
  • Más brillo: al mantener la cutícula protegida y uniforme, la superficie capilar puede reflejar mejor la luz.
Infografía sobre el gorro de satén con ilustraciones de una mujer durmiendo, hebras de cabello, un frasco, un peine y una plancha alisadora.
Una infografía explica cómo el gorro de satén ayuda a disminuir la fricción nocturna, conservar la hidratación del cabello y proteger melenas rizadas y lisas con deterioro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tipo de cabello puede beneficiarse más?

Aunque el gorro puede utilizarse en diferentes melenas, los cabellos ondulados y rizados suelen obtener mayores beneficios debido a su tendencia a perder definición y presentar frizz.

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De acuerdo con Soraya Castellano, directora del Centro de Recuperación Capilar Sory, los patrones de rizo a partir del 2C se encuentran entre los que más pueden aprovechar este recurso. Las melenas lisas también pueden requerir protección cuando la cutícula se encuentra deteriorada. Algunas situaciones que pueden debilitarla son:

  • Uso excesivo de planchas.
  • Tratamientos químicos.
  • Procedimientos técnicos realizados de manera inadecuada.

En estos casos, disminuir la fricción durante el descanso puede ayudar a proteger una fibra que ya presenta cierto desgaste.

La importancia de proteger el cabello durante la noche

El cuidado capilar no termina después del lavado o del peinado. Durante el sueño, el movimiento constante sobre la almohada puede provocar diversas afectaciones para el cabello.

Por ello, mantener la cutícula en buenas condiciones es importante para conservar una fibra protegida. El gorro crea una separación que puede reducir el contacto directo y ayudar a mantener por más tiempo la definición del peinado.

El crecimiento del cabello también depende de otros factores: su ritmo suele ubicarse entre 10 y 15 centímetros al año, aunque puede variar según la edad, genética, estado de salud, alimentación y estrés. Una dieta equilibrada con proteínas, hierro y vitaminas A, B, C, D y E puede contribuir a mantener un pelo fuerte.

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