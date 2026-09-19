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Marco Verde vs Guillermo Hernández, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la pelea del mexicano

El sinaloense llegará a este compromiso con un récord profesional de 6 victorias y ninguna derrota

Un hombre con bata negra de boxeo y el puño levantado y vendado posa ante la bandera de México.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Marco Verde tendrá una nueva prueba dentro de su carrera profesional cuando enfrente a Guillermo “Warrior” Hernández este sábado 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, California.

El combate entre ambos invictos está pactado a ocho rounds en la división de peso mediano y formará parte de una función con presencia mexicana, cuyo combate estelar será protagonizado por Pitbull Cruz y Néstor Bravo.

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¿Cómo llega Marco Verde a la pelea?

Marco Verde - box - 29 enero 2025
(Luz Coello / Infobae México)

El sinaloense llegará a este compromiso con un récord profesional de 6 victorias y ninguna derrota, además de tres triunfos por la vía del nocaut.

Verde también cuenta con el antecedente de haber conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, antes de dar continuidad a su carrera en el boxeo profesional.

Su rival también llegará con una marca perfecta. Guillermo “Warrior” Hernández suma siete victorias en el terreno profesional, cuatro de ellas por nocaut, y tendrá frente a Verde su primera pelea en Estados Unidos.

Con ambos peleadores invictos y con poder de nocaut, los ocho rounds pactados representarán una prueba importante. Uno de los dos podría perder su condición de invicto en San Diego.

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¿Cuál fue la última pelea de Marco Verde?

La presentación más reciente de Marco Verde terminó con victoria sobre David Camacho a mediados de este año, en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California. Con ese resultado, el mexicano llevó su récord profesional a 6-0.

Ahora tendrá la oportunidad de mantener su paso perfecto en suelo estadounidense, donde ya sabe lo que significa conseguir una victoria. En 2025, Verde derrotó a Sona Akale en Las Vegas.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Marco Verde vs Guillermo Hernández?

El boxeador Guillermo Hernández con pantalón rojo de boxeo junto a un hombre con camisa blanca que ajusta su guante rojo.
(Guillermo Hernández)

La pelea entre Marco Verde y Guillermo “Warrior” Hernández se llevará a cabo este 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego.

El combate está programado para las 23:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de DAZN y Azteca 7, además de las plataformas digitales aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

Con dos peleadores que llegan sin conocer la derrota, Verde y Hernández tendrán ocho rounds para buscar imponer sus condiciones en el peso mediano y mantener intacto su récord profesional.

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