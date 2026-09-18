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Rafa Márquez regresa a Germán Berterame a la Selección Mexicana: cuándo fue la última convocatoria del naturalizado

El delantero del Inter de Miami volverá a vestir la camiseta tricolor luego de perderse el Mundial 2026 y no quedar en la lista de Javier Aguirre

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's German Berterame arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Germán Berterame regresó a la convocatoria de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Rafa Márquez publicó su primera convocatoria de Selección Mexicana para los partidos amistosos de septiembre y octubre. El director técnico del Tri sorprendió al incluir algunos nombres que no figuraban desde hace tiempo en la concentración del equipo azteca, una de las novedades se trató del llamado de Germán Berterame.

El naturalizado mexicano regresó a la lista del Tri para los compromisos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, por lo que ahora el delantero del Inter de Miami tendría oportunidades de disputar por un lugar en la nueva gestión del combinado nacional.

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Luego de no alcanzar un lugar para competir en la Copa Mundial 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre, Berterame se enfocó en el torneo con el Inter de Miami en la MLS. En esta temporada 2026, el nacido en Villa María, Argentina, ha mostrado un bajo rendimiento por la ausencia de goles, a pesar de ello, Rafa Márquez lo consideró.

¿Cuándo fue la última convocatoria de Germán Berterame con México?

Germán Berterame y Chucky Lozano regresaron a la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Germán Berterame y Chucky Lozano regresaron a la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El ex delantero de Rayados debutó con la Selección Mexicana en octubre de 2024 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en un partido amistoso ante el Valencia de España, duelo que terminó empatado 2 - 2 . Fue Javier Aguirre quien lo acompañó en su proceso de naturalización y así recibir su primer llamado con el Tri.

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Sin embargo, para el proceso del Mundial 2026, el Vasco Aguirre se inclinó por otras opciones en la delantera. Durante ese proceso, la última convocatoria que tuvo el naturalizado fue para la inauguración del Estadio Azteca tras obras de remodelación.

El juego México vs Portugal que se jugó el 28 de marzo de 2026 fue el último partido que disputó Germán Berterame, entró de cambio al minuto 61 por Raúl Jiménez y disputó cerca de 30 minutos. Después no apareció en los siguientes llamados del Tri hasta la convocatoria de septiembre con Rafa Márquez.

Actualmente, el jugador del Inter de Miami acumula un total de 7 anotaciones y 5 asistencias desde el inicio de la temporada 2026 de la MLS, acumula un total de 19 partidos como titular de los 22 encuentros que ha disputado hasta este momento.

Primera convocatoria de Rafa Márquez

Rafa Márquez publicó su primera convocatoria (REUTERS/Daniel Becerril)
Rafa Márquez publicó su primera convocatoria (REUTERS/Daniel Becerril)

Ellos son los 30 futbolistas que forman parte del primer llamado del estratega:

Porteros

  • Raúl Rangel — Guadalajara
  • Oscar García — León
  • Alex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

  • Johan Vásquez — Genoa
  • César Montes — Lokomotiv
  • Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey
  • Israel Reyes — América
  • Everardo López — Toluca
  • Jorge Sánchez — Atlas
  • Jesús Gallardo — Toluca
  • Mateo Chávez — AZ Alkmaar
  • Diego Campillo - Guadalajara

Mediocampistas

  • Erik Lira — Cruz Azul
  • Luis Chávez — Dinamo Moscú
  • Obed Vargas — Atlético de Madrid
  • Jeremy Márquez — Cruz Azul
  • Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey
  • Álvaro Fidalgo — Real Betis
  • Alan Cervantes — América
  • Denzell García — FC Juárez
  • Gilberto Mora — Tijuana
  • Luis Romo - Guadalajara

Delanteros

  • Roberto Alvarado — Guadalajara
  • Hirving Lozano — LA Galaxy
  • Santiago Giménez — Porto
  • Armando González — Olympiacos
  • Germán Berterame — Inter Miami
  • Hugo Camberos — Guadalajara
  • Santiago Sandoval — Guadalajara
  • Isaías Violante — América

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