Rafa Márquez regresa a Germán Berterame a la Selección Mexicana: cuándo fue la última convocatoria del naturalizado

Germán Berterame regresó a la convocatoria de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Rafa Márquez publicó su primera convocatoria de Selección Mexicana para los partidos amistosos de septiembre y octubre. El director técnico del Tri sorprendió al incluir algunos nombres que no figuraban desde hace tiempo en la concentración del equipo azteca, una de las novedades se trató del llamado de Germán Berterame.

El naturalizado mexicano regresó a la lista del Tri para los compromisos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, por lo que ahora el delantero del Inter de Miami tendría oportunidades de disputar por un lugar en la nueva gestión del combinado nacional.

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Luego de no alcanzar un lugar para competir en la Copa Mundial 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre, Berterame se enfocó en el torneo con el Inter de Miami en la MLS. En esta temporada 2026, el nacido en Villa María, Argentina, ha mostrado un bajo rendimiento por la ausencia de goles, a pesar de ello, Rafa Márquez lo consideró.

¿Cuándo fue la última convocatoria de Germán Berterame con México?

Germán Berterame y Chucky Lozano regresaron a la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El ex delantero de Rayados debutó con la Selección Mexicana en octubre de 2024 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en un partido amistoso ante el Valencia de España, duelo que terminó empatado 2 - 2 . Fue Javier Aguirre quien lo acompañó en su proceso de naturalización y así recibir su primer llamado con el Tri.

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Sin embargo, para el proceso del Mundial 2026, el Vasco Aguirre se inclinó por otras opciones en la delantera. Durante ese proceso, la última convocatoria que tuvo el naturalizado fue para la inauguración del Estadio Azteca tras obras de remodelación.

El juego México vs Portugal que se jugó el 28 de marzo de 2026 fue el último partido que disputó Germán Berterame, entró de cambio al minuto 61 por Raúl Jiménez y disputó cerca de 30 minutos. Después no apareció en los siguientes llamados del Tri hasta la convocatoria de septiembre con Rafa Márquez.

Actualmente, el jugador del Inter de Miami acumula un total de 7 anotaciones y 5 asistencias desde el inicio de la temporada 2026 de la MLS, acumula un total de 19 partidos como titular de los 22 encuentros que ha disputado hasta este momento.

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Primera convocatoria de Rafa Márquez

Rafa Márquez publicó su primera convocatoria (REUTERS/Daniel Becerril)

Ellos son los 30 futbolistas que forman parte del primer llamado del estratega:

Porteros

Raúl Rangel — Guadalajara

Oscar García — León

Alex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

Johan Vásquez — Genoa

César Montes — Lokomotiv

Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey

Israel Reyes — América

Everardo López — Toluca

Jorge Sánchez — Atlas

Jesús Gallardo — Toluca

Mateo Chávez — AZ Alkmaar

Diego Campillo - Guadalajara

Mediocampistas

Erik Lira — Cruz Azul

Luis Chávez — Dinamo Moscú

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Jeremy Márquez — Cruz Azul

Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Alan Cervantes — América

Denzell García — FC Juárez

Gilberto Mora — Tijuana

Luis Romo - Guadalajara

Delanteros

Roberto Alvarado — Guadalajara

Hirving Lozano — LA Galaxy

Santiago Giménez — Porto

Armando González — Olympiacos

Germán Berterame — Inter Miami

Hugo Camberos — Guadalajara

Santiago Sandoval — Guadalajara

Isaías Violante — América