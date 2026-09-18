Con globos y decoraciones personalizadas, familia de Santiago Sandoval celebró la convocatoria a Selección Mexicana (IG/ @ cam_sandog)

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Rafael Márquez publicó su primera convocatoria para Selección Mexicana, y entre las novedades que incluyó el entrenador fue el llamado de Santiago Sandoval. El delantero de Chivas alcanzó un lugar en el Tri Mayor luego de una destacada participación con la Sub-20.

El canterano de Guadalajara vivió un momento emotivo al recibir este primer llamado con el Tricolor, pues su familia organizó una sorpresa para este momento. Fue por medio de redes sociales que compartieron detalles íntimos que vivieron al conocer que Sandoval entró al listado de Rafa Márquez.

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En un video que circuló en redes sociales se puede apreciar cómo la familia decoró su habitación con globos del Tricolor, así como del escudo oficial de la Federación Mexicana de Futbol, también, mandaron a diseñar globos con la imagen de Santi Sandoval.

Familia celebró convocatoria de Santiago Sandoval

En redes sociales compartieron detalles de cómo la familia de Santiago Sandoval celebró la convocatoria del juvenil de Chivas en el primer listado de Rafa Márquez como director técnico (IG/ @cam_sandog)

De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes, la familia y amigos del jugador de Chivas se organizaron para darle esta sorpresa al delantero de Guadalajara. Aunque no se aprecia con detalle la reacción del futbolista, el momento fue muy emotivo y rápidamente se hizo viral.

El Estadio AKRON fue el escenario en el que Santiago Sandoval volvió a dejar su sello con la camiseta de los Rojiblancos. El atacante abrió el marcador ante Pumas y, más tarde, completó su segundo doblete en el máximo circuito, actuación que lo convirtió en una de las figuras de la goleada del Guadalajara.

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La presentación de ‘Santi’ confirmó el momento que atraviesa con el Rebaño. El joven delantero suma actuaciones que refuerzan su condición de uno de los talentos con mayor proyección dentro del club y de una pieza con creciente influencia en el esquema de Gabriel Milito. Su presencia le ha dado otra dimensión al ataque y le permitió competir por un lugar en la formación titular.

Después de su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la categoría, Sandoval reapareció con Chivas en la Leagues Cup ante Seattle Sounders, partido en el que marcó un gol. En el Apertura 2026, su regreso se produjo en la Jornada 4 contra Santos, cuando mostró su desequilibrio con una jugada individual dentro del área que terminó en el penal con el que el Guadalajara consiguió la victoria.

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Los números respaldan el rendimiento de ‘Sando’. En el Apertura 2026 suma 3 anotaciones en 305 minutos disputados, además de 4 titularidades en los 5 partidos que ha jugado. Su promedio es de un gol cada 102 minutos y, con sus tantos del torneo, alcanzó 9 goles en el máximo circuito desde su debut en el Apertura 2025.

REUTERS/Eloisa Sanchez

La aportación de Sandoval va más allá de sus goles. El atacante genera peligro, participa en las asociaciones ofensivas y ejerce presión con intensidad cuando el equipo recupera el balón en campo rival. También cuenta con la lectura necesaria para seguir las jugadas, encontrar espacios y mantenerse como una opción de pase para sus compañeros.

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El impacto de ‘Santi’ también se refleja en los resultados del Guadalajara. En los dos partidos del AP26 en los que ha marcado, el Rebaño consiguió victorias amplias. Ante Xolos, abrió el camino de la goleada, mientras que frente a Pumas volvió a inaugurar el marcador y después amplió la ventaja.

Sus 3 anotaciones en el torneo muestran la variedad de recursos que posee frente al arco: dos llegaron mediante precisos cabezazos y otra a través de un potente disparo desde fuera del área. Esas definiciones refuerzan la capacidad de Santiago Sandoval para generar daño de distintas maneras y consolidan su candidatura a tener un papel cada vez más importante en el esquema de Gabriel Milito.

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