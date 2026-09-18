Carlos Reinoso señala el proyecto de Almada y le hace una insólita petición para el Clásico del futbol mexicano

El chileno recomendó a Guillermo Almada no acelerar a los recién llegados y blindar la zaga con Israel Reyes, mientras el estratega reclama concentración absoluta durante los 90 minutos. (Especial)

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El América llega al Clásico Nacional contra Chivas en un momento de máxima tensión. La derrota 4-3 frente a Cruz Azul en el Clásico Joven dejó heridas abiertas y expuso fragilidades que preocupan a la afición azulcrema.

En medio de esa presión, la voz de un histórico como Carlos Reinoso volvió a sonar fuerte, con declaraciones que evidenciaron la estrategia de Guillermo Almada.

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Carlos Reinoso sostiene que Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno necesitan adaptación antes de ser titulares en un partido de máxima exigencia. (X/@Carlos8Reinoso)

El chileno, ídolo eterno de las Águilas, pidió al técnico uruguayo no apresurar el debut de los refuerzos recién llegados y reforzar el orden defensivo con Israel Reyes como contención.

Su mensaje no sólo es una advertencia táctica, sino también un recordatorio de que los partidos importantes se ganan con cabeza fría y equilibrio, más allá de la intensidad que exige el presente.

La advertencia de Reinoso sobre los refuerzos azulcremas

El tema de los refuerzos se convirtió en el eje de los cuestionamientos de Reinoso.

El chileno insistió en que jugadores como Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno necesitan tiempo de adaptación antes de ser titulares en un partido de máxima exigencia. Para él, el riesgo de lanzarlos sin preparación es demasiado alto.

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Prudencia con los recién llegados : recomendó esperar entre 20 y 30 días para que se aclimaten a la altura de la Ciudad de México.

Orden defensivo como prioridad : sugirió que Israel Reyes actúe como contención, funcionando como un tercer central delante de Ramón Juárez.

Cuestionamiento táctico: señaló que América queda “muy largo” cuando presiona alto y pierde el balón, lo que genera espacios que rivales como Cruz Azul aprovecharon.

El chileno adviertió que el América queda “muy largo” cuando presiona alto y pierde el balón, un escenario que Cruz Azul ya aprovechó para generar espacios. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la conclusión de Carlos Reinoso es clara: el América debe evitar improvisaciones en un partido que puede marcar el rumbo del torneo. Para él, la prudencia y el orden defensivo son más importantes que la urgencia por mostrar a los refuerzos.

El legado del dorsal 8 en América

El segundo gran gesto de Reinoso fue simbólico. En Coapa, recibió a Carlos Álvarez y le dio su bendición para portar el histórico dorsal 8, un número que él mismo inmortalizó y que más recientemente llevó Álvaro Fidalgo.

El chileno le recordó que esa camiseta “se defiende con la vida y por la afición americanista” y le pidió que agrande el legado con títulos y entrega.

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Carlos Álvarez llegó como fichaje bomba al Club América, bajo el consejo de Álvaro Fidalgo y un gran apoyo en Coapa. (X/ @Carlos8Reinoso)

Además, calificó a los grandes “8” en la historia de las Águilas: mencionó a Joaquín del Olmo, Alberto García Aspe y Vicente Sánchez, además del propio “Maguito”, como parte de un linaje que representa liderazgo y creatividad en el mediocampo.

Sobre Álvarez, concluyó: “Espero que le vaya muy bien y que sea el mejor de todos”, destacando que llega con buenas referencias desde España y con el respaldo de Fidalgo, quien lo convenció de tomar el número.

Almada exige intensidad total en el Clásico Nacional

Mientras Reinoso pide calma, Almada exige fuego. El técnico uruguayo, según reveló León Lecanda de ESPN, pidió a sus jugadores “intensidad nunca antes vista y concentración absoluta” durante los 90 minutos del Clásico Nacional.

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Almada planea modificaciones en todas las líneas, considerando bajas, regresos y la incorporación de refuerzos recién registrados. El mensaje fue directo: “América no se puede dar el lujo de perder dos Clásicos de manera consecutiva”.

Su apuesta es clara: un equipo más agresivo, concentrado y dispuesto a recuperar la confianza frente a su afición.

Guillermo Almada exige “intensidad nunca antes vista y concentración absoluta” para el Clásico Nacional y valora dar minutos a los nuevos jugadores. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, el partido contra el Rebaño Sagrado no sólo definirá puntos y liderato, sino también si las Águilas logran equilibrar las exigencias de Almada y Reinoso, en un duelo que puede marcar el rumbo del Apertura 2026.

El choque de perspectivas refleja la tensión entre tradición y modernidad en el proyecto azulcrema, justo en la antesala del partido más importante del semestre.

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