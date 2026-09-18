Integrante de OV7 estalla contra Mariana Ochoa y pide que no hable de ellos en La Casa de los Famosos México

Tras las revelaciones dentro del reality show, una integrante de OV7 exigió a Mariana Ochoa que no hable del grupo. FOTO: Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COM

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La cantante Erika Zaba exigió un freno a Mariana Ochoa tras los constantes comentarios realizados dentro del programa La Casa de los Famosos México sobre los conflictos internos de la agrupación OV7.

Zaba confirmó que envió un mensaje directo a Ochoa a través de WhatsApp para establecer límites claros frente a las revelaciones transmitidas en el programa de televisión una vez que la cantante salga del reality.

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La artista explicó que el malestar surgió tras escuchar diversas versiones de pasajes privados expuestos ante el público del concurso en semanas recientes.

Las cuatro décadas de historia compartida entre los integrantes del grupo musical motivaron un intento de diálogo privado para detener la divulgación de desacuerdos pasados.

Los relatos de Ochoa incluyeron discusiones sobre pagos suspendidos por inasistencias médicas y desacuerdos en la toma de decisiones empresariales. (ViX)

Erika Zaba señala a Mariana Ochoa de manipular los relatos sobre OV7

Durante una conversación con la prensa, la integrante del proyecto musical fijó una postura tajante frente a las transmisiones cotidianas del espectáculo.

“Yo nunca he hablado mal de mis compañeros. A partir de que se acabó la gira y nos separamos, no hay una sola declaración mía”, aseguró la artista.

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Erika Zaba reprochó que se mantengan señalamientos públicos contra los antiguos miembros del conjunto sin que existieran agresiones previas.

“No sé por qué Mariana sigue haciendo declaraciones malas, vi unas que hizo mías que no me parecían, pero para qué hablar del otro”, indicó.

La intérprete remarcó que las opiniones manifestadas en la emisión afectan de manera directa la relación afectiva construida a lo largo de los años.

“Yo lo que no estoy de acuerdo es que Mariana hable mal de mí o alguno de nosotros cuando no le hicimos absolutamente nada”, afirmó.

La cantante recalcó que los relatos escuchados en el programa representan una perspectiva distorsionada sobre los desacuerdos internos.

“Duele, lastima, es una verdad que habla desde su trinchera, la tiene manipulada a su favor”, aseveró la música durante el encuentro con reporteros.

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Erika Zaba señala a Mariana Ochoa de manipular los relatos sobre OV7. (IG: erikazaba)

El acuerdo para una reunión privada tras el fin del programa

Pese a la molestia generada por los comentarios dentro de la emisión, la cantante prefirió no responder con descalificaciones públicas hacia su excompañera.

“De mi parte, no voy a hablar mal de ella, nos une más toda la amistad de años que los malentendidos de los últimos meses”, sostuvo.

La integrante de OV7 reveló que buscó un canal de contacto directo para expresar su inconformidad y proponer un encuentro cara a cara al concluir la participación en el foro.

“Hablé con ella por WhatsApp, quedamos de tomarnos un café y le dije que no estoy de acuerdo con que hable mal de mí”, detalló.

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La artista insistió en que la exposición pública de las diferencias altera la realidad vivida por los integrantes durante el proyecto laboral.

“Es una verdad que tiene en su cabeza, que manipula en su cabeza y con su gente. Así es ella, pero no deja de doler”, añadió.

La cantante prefirió no responder con descalificaciones públicas hacia su excompañera. (IG: erikazaba)

El código de confidencialidad entre los integrantes de OV7

La controversia creció luego de que Mariana Ochoa compartiera detalles sobre presuntas disputas económicas ocurridas durante los periodos de gestación de las cantantes del grupo.

En las emisiones del reality show, Ochoa también señaló al productor Ari Borovoy por presuntas campañas negativas en plataformas digitales tras disputas profesionales.

Ante la difusión de estos pasajes, Zaba enfatizó que los pactos de respeto personal se mantienen vigentes independientemente de la disolución de la banda en el año 2023.

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“Para mí, más que un contrato es más importante una lealtad de hermandad, yo nunca voy a hablar mal ante las cámaras contra mis compañeros de 40 años”, expresó.

Ochoa también señaló al productor Ari Borovoy por presuntas campañas negativas en su contra. (IG)

La cantante descartó utilizar la información acumulada en cuatro décadas para buscar respaldo o simpatía ante la audiencia del espectáculo.

“Yo lo hablaría en su cara, no lo quemaría en su vida personal. Imagina todo lo que sabemos, todos los secretos”, aseveró.

La intérprete concluyó que su prioridad continuará enfocada en resguardar la privacidad acumulada durante el recorrido profesional de la agrupación.

“Soy una persona muy leal y jamás me atrevería a decir algo enfrente de las cámaras con tal de quemar al otro y me quieran más o me crean más”, puntualizó.

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La cantante aseguró que lo más importante para ella es la lealtad. Foto: Instagram/grupomercurio.

La postura de la artista reafirma el compromiso asumido por la mayoría de los miembros tras la conclusión definitiva de la gira conmemorativa por los 30 años de trayectoria.

“Las cosas caen por su propio peso, pero duelen”, sentenció la cantante al cerrar su intervención sobre las declaraciones emitidas dentro del foro televisivo.

Los relatos de Ochoa en La Casa de los Famosos México incluyeron discusiones sobre pagos suspendidos por inasistencias médicas y desacuerdos en la toma de decisiones empresariales.

Estas revelaciones mantuvieron el debate entre la audiencia del formato de telerrealidad y los seguidores de la trayectoria pop del conjunto.

Las conversaciones sostenidas en el concurso reavivaron el interés público sobre la separación definitiva del grupo ocurrida a finales de 2023.

El proyecto musical cerró su ciclo en los escenarios tras completar una serie de conciertos conmemorativos en diversos recintos de México.

A pesar del cese de las actividades grupales, las secuelas de los desacuerdos administrativos y personales continúan en la esfera mediática.