De la Final del Siglo a la goleada 7-0: los siete mejores Clásicos Nacionales entre América y Chivas

Los máximos rivales de la Liga Mx jugarán la edición 265 del Clásico de Clásicos FOTO : CUARTOSCURO

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Los máximos rivales deportivos del Futbol Mexicano, Club América y Chivas, se reencontrarán en la cancha del estadio Azteca este fin de semana para una nueva disputa por ganar el Clásico Nacional correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx,

A lo largo de 264 ediciones del Clásico de México, azulcremas y rojiblancos han entregado momentos épicos que sus aficiones no olvidan hasta la fecha: dramatismo, polémica, goleadas y disputar la Final del Siglo han marcado el símbolo del Clásico de Clásicos en la Primera División.

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En el certamen actual, el público desea ver uno de aquellos partidos que cimentaron la rivalidad del Clásico Nacional hasta reunir los elementos para convertir al Club América y a las Chivas de Guadalajara en eternos rivales de la Liga Mexicana.

América vs Chivas: los siete mejores Clásicos en la historia de la Primera División

Momentos antes de la Final del Siglo entre América y Chivas. Foto: Twitter/@ArchivoFutboler

1.- América 3-1 Chivas — Final 1983-84: La siempre recordada Final del Siglo se disputó en la temporada 1983-84. El juego de ida, celebrado en el estadio Jalisco, terminó 2-2 y para la vuelta el Club de Futbol América se llevó la victoria, 3-1, para coronarse con puntaje global de 5-3 el 10 de junio de 1984 en el estadio Azteca.

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Es la única ocasión que los auténticos contrincantes de la Máxima Categoría se enfrentaron por la copa del campeón de Liga Mx: Héctor Miguel Zelada atajó una pena máxima y las Águilas del Club América resistieron con diez jugadores en el campo.

2.- América 0-3 Chivas — Semifinal 1982-83: El Rebaño Sagrado perdió 2-1 la ida, pero remontó en el Coloso de Santa Úrsula con un 3-0. El partido quedó marcado por una pelea campal y por la eliminación del Club América en su propia casa. Un año después, ambos se reencontraron en la final de 1984.

3.- América 4-3 Chivas — 13 de noviembre de 1994: Uno de los grandes clásicos entre Águilas y tapatíos que se realizaron en los años 90. Aquella vez hubo siete goles, cuatro para el América, tres para Chivas con cambios consecutivos en el tanteo y un gol decisivo por parte de Cuauhtémoc Blanco.

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4.- América 3-3 Chivas — Clausura 2005: Uno de los primeros Clásicos Nacionales del Siglo XXI que entregaron espectáculo y goles de larga distancia en el estadio Azteca. El encuentro en la Ciudad de México, acabó en tablas luego de la respuesta del Guadalajara a los goles de Pavel Pardo, Oscar Rojas y Claudio Piojo López.

Las Águilas cobraron venganza en el Clausura 2007 al ganar los dos partidos. (Mexsport)

Héctor Reynoso, exfutbolista del Rebaño, marcó uno de los mejores goles en la historia de los Clásicos al vencer a Guillermo Ochoa cerca del medio campo y dar paso al doblete de Juan Francisco Palencia para la repartición de puntos en la catedral del futbol.

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5.- Chivas 4-1 América — Cuartos de final del Clausura 2015: Los de Verde Valle dieron una exhibición en el estadio Akron y revirtieron la eliminatoria para avanzar a semifinales y dejar en el camino a su archirrival deportivo. Marco Fabián fue una de las figuras de una noche que la afición rojiblanca conserva como una de sus mayores victorias recientes ante el Club América.

6.- Chivas 2-0 América — Semifinal del Apertura 2006: El cuadro tapatío dejó fuera de la final al Club de Futbol América con marcador global de 2-0. Chivas avanzó al duelo por el título ante Toluca FC, a quien derrotó en el Nemesio Díez con un gol histórico del Bofo Bautista. Por el contexto de esa generación campeona del Guadalajara, es uno de los cruces de Liguilla más relevantes entre Chivas y América.

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Escenas durante la Final del Siglo en el estadio Azteca. Foto: Twitter/@LineaDeGol2020

7.- Chivas 7-0 América — 22 de agosto de 1956: El club del Redil propinó al América la mayor goleada del Clásico Nacional con un 7-0, durante la temporada 1956-57. El partido se jugó en el Parque Oblatos y el resultado permanece como la diferencia más amplia entre los acérrimos rivales.

Chivas también registra otras goleadas ante su rival, como el 6-2 de la temporada 1948-49 y el 5-0 del Invierno 1996. No obstante Club América también presume una goliza avasallante sobre las Chivas de Guadalajara, en la campaña 1943-44. los cremas vencieron 7-2 a los Rojiblancos, un marcador que todavía representa un triunfo holgado en el Clásico de Clásicos previo al 4-0 del Clausura 2014 y el Apertura 2023.

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¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional, América vs Chivas, del Apertura 2026?

Guadalajara vive su mejor arranque en años; América intenta dejar atrás su inicio irregular.

El partido más esperado entre los fanáticos del Club América y Chivas de Guadalajara se ejecutará este sábado 19 de septiembre, en el horario estelar de las 19:15 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Ambos clubes vienen de anotar tres goles en su último compromiso, sin embargo, en el caso de las Águilas, sirvieron para hacer menos catastrófico el duro revés que sufrieron contra el campeón, Cruz Azul, en el Clásico Joven que finalizó por 4-3.

En cambio. las Chivas golearon sin piedad a los Pumas de la Universidad, 3-0, en el Akron para ocupar la segunda posición de la tabla general y estar a un punto de ventaja del Club América que se sitúa con 16 en la tercera casilla rumbo al Clásico Nacional del Apertura 2026 de la Liga Mx.

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