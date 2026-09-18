Interpol regresa a México en 2027: fechas, boletos y recintos donde se presentará la banda

La banda prepara una gran sorpresa para sus fans mexicanos. (Facebook Interpol)

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Interpol confirma tres conciertos en México para marzo de 2027, con presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey como parte de la gira de su nuevo álbum This Mirror Weighs a Ton.

El anuncio se realizó la tarde del 17 de septiembre durante un evento sorpresa con seguidores de la banda.

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¿Cuándo son los conciertos de Interpol en México en el 2027?

La banda estadounidense tocará el 2 de marzo en Arena Guadalajara. La segunda fecha será el 6 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México, y la tercera el 9 de marzo en Arena Monterrey.

En la fecha capitalina, Interpol compartirá escenario con Queens of the Stone Age como invitado especial. Diferentes reportes indican también la participación de The Black Angels dentro del cartel.

ARCHIVO - La banda de rock estadounidense Interpol se presenta durante la 16ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México, el viernes 13 de marzo de 2015. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Cuántos boletos habrá disponibles para el concierto de Interpol

El recinto que albergará la fecha de Ciudad de México es el Estadio Ciudad de los Deportes, que cuenta con 92 palcos y una capacidad de 36,681 personas, aunque esta cifra puede variar según la planeación del evento.

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Para la fecha de Guadalajara, los boletos estarán disponibles a través de Superboletos, en taquillas de la Arena Guadalajara y en tiendas Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

Cuándo inicia la preventa de los boletos para Interpol en México 2027

El calendario de venta de boletos inicia con una preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca los días 22 y 23 de septiembre, a las 10:00 horas, para quienes paguen con tarjeta de débito o crédito.

La banda estadounidense Interpol se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La preventa de artista y SuperFan, junto con la preventa de Venue, se realizará el 24 de septiembre a las 10:00 horas. Ese día se enviará un código exclusivo a los miembros registrados en la comunidad oficial The Big House.

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La venta general para las tres ciudades abre el 25 de septiembre a las 10:00 horas a través de Superboletos. Hasta el momento no se han dado a conocer precios oficiales de los boletos.

Interpol ya se presentó en México este año

El regreso de la banda a México llega meses después de su participación en el Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, el 27 de marzo pasado. El grupo también tiene programada una fecha el 24 de octubre en el Tecate Península 2026, en Baja California.

La banda ofreció el 18 de abril un show privado en el Palacio de los Deportes. (Facebook Interpol)

El nuevo álbum de la banda, This Mirror Weighs a Ton, marca el eje de esta etapa de la gira. Las tres fechas mexicanas de marzo de 2027 se suman a un historial de presentaciones consecutivas del grupo en el país.

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El debut de Interpol en México fue en 2005

La banda se presentó por primera vez en México el 5 de septiembre de 2005, en el Salón Mexica del World Trade Center (WTC), en Ciudad de México. El recinto resultó pequeño para la demanda de público, así que una segunda fecha se trasladó al Palacio de los Deportes el 22 de septiembre de ese año.

Después de su paso por la capital, Interpol continuó su debut mexicano con una presentación en el Foro Alterno de Zapopan, Jalisco.

¿Cuántas veces se ha presentado Interpol en México?

Interpol es una de las bandas con más afinidad con el público mexicano, razón por la que visitan con frecuencia la República FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Un reporte de abril de 2024 ubicó en 23 el total de visitas a México, contando la fecha de esa gira como la número 23, lo que arroja 22 ocasiones previas. Otro reporte más reciente sitúa el total en 23 veces, incluyendo el concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

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Un conteo detallado que incluye festivales como Tecate Coordenada y Live Out, así como presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, eleva la cifra a 27 veces. Interpol ha visitado México con más frecuencia que países como Japón o Brasil.

El show en el Zócalo reunió a más de 160,000 personas

El 24 de septiembre de 2024, la banda ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México que convocó a más de 160,000 personas, en lo que pudo ser el show más grande en la historia del grupo. Ese concierto dejó una derrama económica de 950 millones de pesos, según la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

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Fans record with their mobile phones as the American rock band Interpol performs during a free concert at Mexico City's Zocalo main square, Mexico, Saturday, April 20, 2024. The Cathedral Metropolitana is seen at the background. REUTERS/Henry Romero

Entre sus visitas también figuran presentaciones en festivales como Corona Capital y Vive Latino, además de una fecha en 2017 en el Pepsi Center WTC para celebrar los 15 años de su álbum debut Turn on the Bright Lights. La banda también llenó el entonces Foro Sol en 2022, con Mac DeMarco y The War on Drugs como invitados.