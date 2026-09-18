Gobierno da protección a mujer y su hijo tras el intento de feminicidio por parte del esposo

La Secretaría de las Mujeres indicó que ofrece orientación a las víctimas durante el acceso a la justicia. Crédito: X / @mujeresgobmx

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La Secretaría de las Mujeres informó este 17 de septiembre que brinda acompañamiento institucional a Karen Marcela y su hijo de 11 años, víctimas de violencia familiar, desde que tuvo conocimiento del caso.

Señaló la dependencia, presidida por Laura Itzel Castillo, que las víctimas tienen derecho a atención integral, digna y libre de revictimización, así como a orientación durante el acceso a la justicia. También indicó que dará seguimiento a las siguientes etapas del procedimiento y que el Gobierno de México mantiene su compromiso con la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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Como parte del acompañamiento, personal de la Secretaría orientó a la víctima sobre la carpeta de investigación por violencia familiar y la acompañó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde se realizó la evaluación y se emitió el dictamen psicológico del niño.

La víctima también recibió asesoría jurídica durante la audiencia de detención y en la audiencia posterior, en la que Jonathan “N” fue vinculado a proceso.

Fiscalía de la CDMX abre una carpeta por violencia familiar y no por intento de feminicidio

La investigación por la agresión contra Karen quedó tipificada sin la clasificación más grave, a pesar de que hubo amenazas de muerte del agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de julio de 2026, Jonathan “N” agredió a su pareja dentro de una casa en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, mientras el hijo de la mujer, de 11 años, intentaba defenderla.

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De acuerdo con la información de Azteca Noticias, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una carpeta por violencia familiar y no por intento de feminicidio. La decisión mantiene a Karen y a su hijo con miedo.

El ataque quedó registrado en video. La grabación muestra al menor cuando le pide al hombre que se quite de encima de su madre; después, Jonathan “N” lo jala al piso y lo golpea, de acuerdo con el relato de Karen.

La mujer contó que su pareja habría comenzado la agresión después de reclamarle las llaves de una camioneta. Karen alcanzó a tomar su teléfono y pidió ayuda a una amiga, quien llegó al domicilio mientras el sujeto continuaba con las amenazas.

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En la grabación, el hombre también insultó al niño y le preguntó: “¿Te vas a meter?”. Karen relató que durante el ataque la ahorcó, se colocó encima de ella y le impidió respirar mientras le decía que quería verla muerta.

Advierte Amnistía Internacional que “La violencia feminicida no puede normalizarse”

La organización defensora de derechos humanos solicitó a Morelos una indagatoria pronta, imparcial y con perspectiva de género. REUTERS/Margarito Perez Retana

Amnistía Internacional exigió que el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera se investigue como feminicidio y pidió a las autoridades de Morelos garantizar verdad, justicia y reparación a su familia, luego de que la estudiante española de 21 años murió tras una agresión con arma blanca en Cuautla el pasado 12 de septiembre, durante una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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La organización advirtió que la violencia feminicida no puede asumirse como un hecho cotidiano en México. También recordó que las autoridades están obligadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las agresiones contra mujeres y niñas.

Tacoronte cursaba Educación Infantil y llevaba cerca de un mes en México como parte de un programa de movilidad académica. Su estancia estaba vinculada con la Universidad de Granada y la UAEM.

La joven participaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada en la Casa de la Cultura de Cuautla. La agresión ocurrió afuera del inmueble y ella logró ingresar para pedir auxilio, pero murió minutos más tarde a causa de las heridas.

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Testigos ubicaron el ataque alrededor de las 20:49 horas y señalaron que la llamada al 911 se realizó cerca de las 20:54 horas. Habitantes de la zona cuestionaron el tiempo de llegada de la ambulancia, pues una sede de la Cruz Roja se encuentra a unas cuatro cuadras del sitio.

Pide Amnistía Internacional una indagatoria con perspectiva de género

La agresión ocurrió afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. REUTERS/Margarito Perez Retana

Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de Morelos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género. La organización planteó que la Fiscalía debe agotar todas las líneas relacionadas con posibles razones de género.

“La violencia feminicida no puede normalizarse. Justicia para Claudia”, manifestó la agrupación al condenar el crimen de la estudiante española.

El posicionamiento pidió que las indagatorias se realicen con debida diligencia para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades. También demandó evitar fallas que obstaculicen el acceso de la familia a la justicia.

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La Fiscalía de Morelos informó que interviene desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio. EFE/Alex Cruz

La organización sostuvo que el proceso no debe reducir el caso a una explicación inmediata sin revisar las condiciones en que ocurrió la agresión ni los elementos de género que podrían rodear el homicidio. Además, pidió que la familia reciba atención sin revictimización.

Informó la Fiscalía de Morelos que intervino desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio, debido a que se trató de una muerte violenta de una mujer. La carpeta de investigación permanece abierta.

En ese sentido, Francisco Javier “N” fue detenido este 17 de septiembre por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, es señalado como probable responsable del ataque con arma blanca que mató a la estudiante. Su captura ocurrió un día después de que un juez especializado libró una orden de aprehensión en su contra.

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