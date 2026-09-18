México

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española

La agenda deportiva reúne partidos del Futbol Mexicano y duelos de las máximas categorías del futbol de Alemania y del país campeón del mundo

Toluca, Estado de México, 9 de julio de 2026. Balón de fútbol Voit Aereus., durante la presentación de la nueva línea de Voit para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, realizada en las instalaciones de la FMF. (Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF)
Así son los balones de juego para el Apertura 2026 de la Liga Mx (Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF)
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La programación del futbol en México para el viernes 18 de septiembre reúne partidos de Liga Mx, Liga de Expansión MX y ligas europeas, entre ellas. La cartelera incluye encuentros de la Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga de España, previo al comienzo de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División Nacional.

La actividad futbolera dará inicio en el continente europeo con el partido de la Liga de Alemania, entre los clubes Bayern Múnich y Union Berlín, correspondiente a la fecha 4 de la Bundesliga. El encuentro está previsto para las 12:30 horas, (tiempo del centro de la República Mexicana) y se transmite por FOX One.

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A las 12:45 horas se disputarán otros dos encuentros que pueden seguirse por la plataforma de streaming, Disney+. En la Serie A, Máxima Categoría de Italia, el equipo del Monza recibirá a la Unione Sportiva Sassuolo Calcio, mientras que en Francia, el AS Mónaco, escuadra que intentó contratar al mexicano, Erik Lira, se mide al Lens por la Ligue 1.

Comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX
La redonda del Apertura 2026 de la Liga MX desde el inmueble potosino. (X / LIGA BBVA MX)

El duelo entre Monza y Sassuolo forma parte de la celebración de la semana 5 del futbol Calcio. La Serie A mantiene una programación de viernes con partidos que se llegan a transmitir por algún servicio de contenidos en línea.

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El juego del AS Mónaco y Lens representa una alternativa para quienes buscan apreciar el balompié francés en una franja horaria que coincide con los partidos de la Serie A de Italia.

Más tarde, a las 13:00 horas, en el futbol de España, país que se coronó campeón en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el RCD Espanyol enfrentará al Elche de Martín Anselmi, exDT del Cruz Azul, por la jornada 7 de LaLiga. El partido se podrá ver por los canales de Sky Sports.

Se abre el telón de la J9 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Vista desde la cancha del estadio Cuauhtémoc. REUTERS/Eloisa Sanchez
Vista desde la cancha del estadio Cuauhtémoc. REUTERS/Eloisa Sanchez

La atención de la noche del viernes 18 de septiembre del 2026 se concentra en la Liga Mexicana. La Franja del Club Puebla hará frente al ascendido Potros de Hierro del Atlante FC, en el estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas, en una jornada que consta de doble cartelera para el día de hoy.

El Puebla vs Atlante se podrá seguir por el canal de Azteca 7, propiedad de TV Azteca, además de ESPN y Disney+ Premium. También aparece dentro de las opciones digitales de Azteca Deportes, de acuerdo con la información publicada sobre el encuentro.

Posterior al encuentro en la Angelópolis, la Liga Mx hará un viaje por la frontera para disfrutar el encuentro entre FC Juárez y Tigres UANL, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. El silbatazo inicial será a las 21:00 horas (tiempo de la Capital). El partido se transmitirá por Azteca 7 y FOX One.

Bravos y Tigres cerrarán la actividad de este viernes en Liga MX. El equipo de Ciudad Juárez intentará dar vuelta a una participación paupérrima en el Apertura 2026 contra unos Felinos que siguen sin convencer pese a la llegada de Víctor Manuel Vucetich.

Los dos juegos de Liga MX permiten que los aficionados vean una doble cartelera nocturna por televisión abierta, señal de paga y servicio en línea. Puebla vs Atlante inicia a las 19:00 horas y FC Juárez vs Tigres comienza dos horas después, a las 21:00 horas.

Liga de Expansión Mx con triple cartelera

Se cancelaron partidos de la Liga MX Femenil y Liga de Expansión (X@LigaMXExpansion)
Así es el balón para el torneo de la Liga de Plata. (X@LigaMXExpansion)

La Liga de Plata del futbol mexicano también contará con tres juegos para este viernes: Piratas FC vs Venados, Tepatitlán vs Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz vs Correcaminos. Los dos primeros se jugarán a las 19:00 horas y el último a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Cabe señalar que la programación de cada compromiso puede sufrir cambios de último momento por decisión de las televisoras y plataformas o por otras condiciones adversas a los equipos participantes. Conviene revisar las guías de cada señal antes del inicio de los encuentros.

Agenda de partidos transmitidos en México este 18 de septiembre

Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)
  • 12:30 horas | Bayern Múnich vs Union Berlín | FOX One
  • 12:45 horas | Monza vs Sassuolo | Disney+
  • 12:45 horas | Mónaco vs Lens | Disney+
  • 13:00 horas | Espanyol vs Elche | Sky Sports
  • 19:00 horas | Puebla vs Atlante | Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium
  • 19:00 horas | Piratas FC vs Venados | AYM Sports
  • 19:00 horas | Tepatitlán vs Mineros de Zacatecas | AYM Sports
  • 21:00 horas | FC Juárez vs Tigres | Azteca 7 y FOX One
  • 21:00 horas | Atlético La Paz vs Correcaminos | AYM Sports

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