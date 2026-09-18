México

Segundo Simulacro Nacional 2026: esto es lo que debe de llevar la mochila de emergencia en caso de sismo

Esto es lo que debe contener el kit de supervivencia ante un terremoto

Mochila roja abierta sobre una mesa de madera con botiquín, botellas de agua, linterna, radio portátil y manta térmica.
Una mochila de emergencia equipada con botiquín, botellas de agua, radio y linterna fomenta la preparación ciudadana ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y por primera vez incluirá cinco hipótesis sísmicas regionales en lugar de un solo escenario para todo el país. El ejercicio busca poner a prueba los planes familiares de Protección Civil dentro de las viviendas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda que cada hogar cuente con una mochila de emergencia lista antes del simulacro, con artículos suficientes para cubrir las primeras 72 horas después de un desastre. El contenido puede ajustarse según el número de integrantes y las necesidades específicas de cada familia.

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El simulacro se realizará por primera vez en sábado con cinco escenarios regionales

Infografía con ilustraciones de una familia, mapas, plano de vivienda, válvulas, mochila de emergencia y textos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla las medidas de organización familiar y prevención en el hogar previas al Simulacro Nacional del sábado 19 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Protección Civil modificó el formato tradicional del ejercicio para este año. En lugar de un terremoto hipotético único, diseñó cinco escenarios basados en información del Servicio Sismológico Nacional y del Cenapred.

Los cinco escenarios contemplados son:

  • Zona Centro: sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, que incluye a Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla y otras nueve entidades.
  • Zona Noroeste: sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California, con participación de Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
  • Zona Noreste: sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Allende, Nuevo León, que involucra a Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas.
  • Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo, con Campeche y Yucatán como entidades participantes.
  • Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas, que suma a Oaxaca y Tabasco.

A las 12:00 horas del sábado se activarán los sistemas de alertamiento en más de 80 millones de celulares en el territorio nacional, de acuerdo con la coordinadora de Protección Civil.

Estos son los artículos básicos que debe contener la mochila de emergencia

Preparación de mochila de emergencia a utilizar en situaciones de emergencia
Preparación de mochila de emergencia a utilizar en situaciones de emergencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Cenapred establece una lista de elementos prioritarios que deben integrar la mochila familiar, pensados para cubrir necesidades de comunicación, iluminación, alimentación y salud durante las primeras horas tras un sismo:

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  • Agua embotellada, de preferencia sin gas, calculada según el número de integrantes de la familia.
  • Alimentos no perecederos, ligeros y fáciles de abrir, evitando envases de vidrio.
  • Linterna con pilas de repuesto para enfrentar posibles fallas eléctricas.
  • Radio portátil con pilas, útil cuando fallan el internet o la telefonía celular.
  • Botiquín de primeros auxilios con gasas, vendas y material básico.
  • Medicamentos de uso habitual para quienes siguen tratamientos médicos.
  • Silbato para pedir auxilio en caso de quedar atrapado.
  • Dinero en efectivo, ante posibles fallas en los servicios bancarios.
  • Copia de las llaves de casa y del automóvil.
  • Ropa abrigadora, impermeable, cobija y calzado adecuado según el clima.
  • Encendedor o cerillos.
  • Artículos de higiene personal, jabón, gel antibacterial y papel higiénico.

La documentación personal debe formar parte del kit de emergencia

El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre
El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas. (X: @MetroCDMX)

Además de los suministros básicos, el Cenapred recomienda incluir copias de identificaciones y documentos importantes, ya sea en físico dentro de una bolsa hermética o digitalizados en una memoria USB. Este respaldo permite acreditar identidad y bienes en caso de perder los originales.

La guía de Protección Civil de la Ciudad de México sugiere conservar copias o escaneos de al menos once documentos:

  • INE u otra identificación oficial.
  • Pasaporte.
  • Actas de nacimiento y matrimonio.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio.
  • Escrituras o documentos de la vivienda.
  • Factura y documentos del automóvil.
  • Pólizas de seguros.
  • Información de cuentas bancarias, créditos e Infonavit.
  • Identificaciones de todos los integrantes de la familia.
  • Fotografías recientes de cada persona del hogar.

El Plan Familiar de Protección Civil del Cenapred añade a esta lista los certificados de estudios, facturas de bienes materiales, cartilla de vacunación y carnet de salud.

La información médica y los contactos de emergencia también deben incluirse

Una mano sostiene un celular con el mensaje de alerta SISMO frente a un mapa de México con ondas sísmicas y tres luces de emergencia rojas.
Un teléfono móvil recibe una notificación sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México junto a sirenas de emergencia iluminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a los documentos oficiales, el Cenapred recomienda crear una carpeta con datos médicos y de contacto que faciliten la atención durante una emergencia:

  • Tipo de sangre.
  • Alergias y enfermedades.
  • Medicamentos y tratamientos vigentes.
  • Recetas médicas.
  • Datos de contacto de médicos tratantes.
  • Institución de seguridad social o seguro médico privado.
  • Teléfonos de familiares y personas de confianza.
  • Contactos de la escuela, el trabajo y la administración del edificio.

Esta información puede resguardarse en la misma memoria USB que concentra los documentos digitalizados, junto con un respaldo adicional en la nube o en el celular para consultarla sin conexión a internet.

La mochila debe adaptarse a bebés, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas

Mochila de emergencia, agua, alimento, platos, manta, correa, arnés, collar, documentación, transportadora, botiquín, medicinas, linterna, silbato, juguetes
Una infografía detalla los elementos esenciales para preparar una mochila de emergencia para perros y gatos ante un sismo, con agua, alimento, medicinas y documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cenapred señala que no existe una lista idéntica para todas las familias, ya que el contenido debe ajustarse a las condiciones particulares de cada hogar. En el caso de bebés, se recomienda incluir pañales, biberones, papillas y alimentos específicos para su edad.

Las personas que siguen tratamientos médicos permanentes deben considerar sus medicamentos dentro del kit, mientras que quienes viven con discapacidad requieren artículos adaptados a sus necesidades particulares, de acuerdo con recomendaciones del ISSSTE.

Para las mascotas, la lista incluye alimento, agua, placa de identificación con datos actualizados, collar, correa y cartilla de vacunación. Estos elementos permiten identificar al animal y acreditar su estado de salud en caso de extravío durante la emergencia.

Dónde colocar la mochila y cada cuánto revisar su contenido

El Cenapred recomienda ubicar la mochila en un lugar de fácil acceso, preferentemente cerca de la zona segura o la ruta de evacuación establecida previamente por cada familia. La bolsa debe permitir que la persona cargue con las manos y los brazos libres durante una salida de emergencia.

Profeco recomienda revisar periódicamente los suministros para sustituir productos próximos a caducar, en especial agua, alimentos y medicamentos. La revisión debe extenderse a las pilas de la linterna y el radio, así como a la vigencia de los documentos digitalizados en la memoria USB.

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