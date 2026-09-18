Los memes que dejó la convocatoria de Rafa Márquez con el regreso de Chucky Lozano al Tri incluido

Márquez lanzó la convocatoria y los memes se hicieron presentes (Alexander Ortiz | Infobae México)

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La nueva etapa de la Selección Mexicana comenzó oficialmente con la primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador del equipo nacional.

Entre los nombres que aparecen en la lista de 30 futbolistas destaca el regreso de Hirving “Chucky” Lozano, quien vuelve a ser considerado después de quedar fuera del pasado Mundial y de atravesar varios meses sin actividad.

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La noticia generó una inmediata reacción entre los aficionados, especialmente en redes sociales, donde comenzaron a circular numerosos memes relacionados con el llamado del atacante.

Las redes se sorprenden con el regreso del Chucky Lozano

El llamado de Hirving Lozano representa una de las principales novedades de la primera convocatoria de Rafa Márquez.

(redes sociales)

El delantero, actualmente con LA Galaxy, vuelve al combinado nacional después de un periodo alejado de las convocatorias y tras no formar parte del plantel que disputó el Mundial de 2026.

Su regreso también llega después de una etapa complicada a nivel de clubes, pues durante buena parte de 2026 permaneció sin jugar antes de retomar su actividad con el conjunto de la MLS.

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Ahora, Márquez decidió incluirlo en una lista que mezcla futbolistas con experiencia internacional y jóvenes que comienzan a ganar espacio en el proceso.

La convocatoria contempla cuatro partidos amistosos para finales de septiembre y principios de octubre.

México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre, posteriormente jugará ante Perú el 29, mientras que en octubre se medirá con Estados Unidos el día 3 y cerrará esta serie de encuentros frente a Chile el 6 de octubre.

Además del Chucky, también sobresalen otros regresos y novedades, como el llamado de Germán Berterame, mientras que jugadores jóvenes como Gilberto Mora, Armando González, Hugo Camberos y Santiago Sandoval forman parte de la renovación que busca comenzar a construir Márquez.

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(redes sociales)

Las ausencias que también llamaron la atención en la convocatoria

La lista de Rafa Márquez no solamente generó comentarios por los jugadores incluidos, sino también por algunos nombres que quedaron fuera.

Entre las ausencias más relevantes aparecen Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, ambos fuera de esta convocatoria por problemas físicos.

(redes sociales)

También destaca la ausencia de Edson Álvarez, quien no fue considerado para estos primeros compromisos del nuevo proceso.

En contraste, Chivas es el club que más jugadores aporta a esta primera convocatoria, con seis futbolistas, mientras que la lista también contempla representantes de distintos equipos de la Liga MX y mexicanos que militan en Europa y la MLS.

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Pero más allá de los nombres y las ausencias, uno de los temas que rápidamente tomó fuerza entre los aficionados fue precisamente el regreso del Chucky Lozano.

Las publicaciones de la Selección Mexicana y de distintos medios comenzaron a recibir respuestas y reacciones de todo tipo, con los usuarios utilizando el humor para comentar la decisión del nuevo entrenador.

(redes sociales)

Las redes sociales volvieron a convertir una convocatoria del Tri en terreno para los memes.

El regreso de Lozano, su ausencia del Mundial y el cambio de entrenador fueron algunos de los elementos que los aficionados utilizaron para crear contenido relacionado con la noticia.

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(redes sociales)

(redes sociales)

La respuesta en redes refleja que el regreso del atacante no pasó desapercibido y que la primera lista de Rafa Márquez comenzó a generar conversación incluso antes de que el nuevo entrenador dispute su primer partido al frente de México.

La convocatoria marca así el inicio de una nueva etapa para el Tri, con una combinación de futbolistas experimentados, jóvenes y algunos regresos que ya provocaron conversación entre los aficionados.

Ahora, el desempeño de Chucky Lozano y del resto de los convocados permitirá conocer cómo pretende Márquez comenzar a construir su proyecto rumbo al siguiente ciclo mundialista.