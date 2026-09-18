México

Alejandro Fernández y Javier Aguirre protagonizan sorpresivo encuentro en Las Vegas: el Potrillo realiza confesión

El cantante hizo pública su declaración hacia el exentrenador de la Selección Mexicana durante su concierto patrio en el MGM Grand Garden Arena

El abrazo en Las Vegas se volvió viral cuando el Potrillo, acompañado por su familia, compartió su reconocimiento al estratega por su trabajo durante el Mundial 2026. (Instagram/ alexoficial)
El abrazo en Las Vegas se volvió viral cuando el Potrillo, acompañado por su familia, compartió su reconocimiento al estratega por su trabajo durante el Mundial 2026. (Instagram/ alexoficial)
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La noche del 15 de septiembre en Las Vegas fue mucho más que un concierto patrio más. En los camerinos del MGM Grand Garden Arena, el cantante Alejandro Fernández recibió al entrenador Javier Aguirre, protagonista del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El encuentro derivó en una confesión que resonó en la conversación nacional, uniendo dos mundos que rara vez se cruzan con tanta fuerza.

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Alejandro Fernández recibió a Javier Aguirre en los camerinos del MGM Grand Garden Arena durante su concierto patrio en Las Vegas este 15 de septiembre. (Instagram/ alexoficial)
Alejandro Fernández recibió a Javier Aguirre en los camerinos del MGM Grand Garden Arena durante su concierto patrio en Las Vegas este 15 de septiembre. (Instagram/ alexoficial)

El Potrillo, acompañado de su familia, compartió en redes sociales lo que ya le había dicho al Vasco en privado: su admiración y agradecimiento por haber hecho soñar al país en 2026.

La declaración convirtió un espectáculo musical en un momento de unión entre música y futbol, dos pasiones que marcan la identidad mexicana y que se encontraron en un mismo escenario.

El Potrillo reconoce al estratega que hizo soñar al país

El abrazo entre ambos se produjo en un espacio íntimo que rápidamente se transformó en público. Alejandro Fernández declaró: “Lo admiro, lo aprecio y le agradezco profundamente todo lo que ha hecho por la Selección… Este año jugamos como nunca, creímos como nunca y soñamos como nunca”.

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La confesión fue un reconocimiento directo al trabajo de Aguirre, quien devolvió la esperanza a millones de aficionados durante la Copa Mundial.

La velada tuvo además un carácter familiar, pues Fernández estuvo acompañado por sus hijos América, Valentina y Emiliano, reforzando la idea de que la música también es un legado generacional.

Alejandro Fernández agradeció al Vasco por hacer soñar al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Alejandro Fernández agradeció al Vasco por hacer soñar al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La ausencia de Camila Fernández, quien no pudo presentarse por problemas de visa, no restó brillo a la noche. El Potrillo reafirmó su papel como embajador cultural de México, llevando el espíritu patrio a uno de los principales destinos de entretenimiento en el mundo.

El cierre del concierto fue un recordatorio de que la música puede ser también un vehículo de reconocimiento y gratitud hacia quienes representan al país en otros escenarios, como lo hizo el Vasco en el balonpié.

Javier Aguirre: del Mundial 2026 a los banquillos de LaLiga

El Vasco no sólo recibió elogios en Las Vegas; también vive días decisivos en Europa. Tras dejar la Selección Mexicana después del Mundial 2026, su nombre suena con fuerza en Valencia.

  • Candidato número uno al Valencia CF: la directiva lo considera el perfil ideal para rescatar al club, que marcha en la posición 17 de LaLiga.
  • Charlas positivas con Braulio Vázquez: Aguirre pidió tiempo para analizar la plantilla antes de comprometerse, mostrando interés en el proyecto deportivo más que en lo económico.
  • Reputación de “bombero”: ha salvado del descenso a Zaragoza, Espanyol y Mallorca, y ahora podría dirigir a su séptimo club en España.
  • Trayectoria internacional: además de sus etapas en LaLiga, ha dirigido a México en tres Mundiales, a Japón, Egipto y clubes como Al-Wahda y Rayados.
Javier Aguirre analiza su futuro en Europa tras dejar a la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y su nombre ya suena en Valencia. REUTERS/Eloisa Sanchez
Javier Aguirre analiza su futuro en Europa tras dejar a la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y su nombre ya suena en Valencia. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, Javier Aguirre se encuentra en una encrucijada: homenajeado en México por su labor mundialista y, al mismo tiempo, en la antesala de un reto mayúsculo en Europa.

Alejandro Fernández: entre sus exitosos conciertos y la preocupación familiar

Mientras Aguirre define su futuro, la familia Fernández vive momentos contrastantes. Alejandro mantiene plena vigencia artística, pero su hijo Álex atraviesa un periodo delicado.

  • Alejandro Fernández: tras el concierto en Las Vegas, prepara un show gratuito el 12 de octubre en Chihuahua, como cierre del Festival Internacional de la Ciudad.
  • Agenda internacional: antes de esa fecha, tiene presentaciones en El Paso, Punta Cana y Pachuca, consolidando su gira “De Rey a Rey”.
  • Álex Fernández: aunque evoluciona favorablemente bajo supervisión médica, fue hospitalizado de emergencia el 15 de septiembre por una infección respiratoria y gastrointestinal.
El Potrillo mantiene vigencia artística con conciertos y una gira internacional que refuerza su presencia dentro y fuera de México. (Instagram/ @alexoficial)
El Potrillo mantiene vigencia artística con conciertos y una gira internacional que refuerza su presencia dentro y fuera de México. (Instagram/ @alexoficial)

En este sentido, el encuentro en Las Vegas fue más que un saludo entre dos figuras públicas: representó la unión de dos narrativas nacionales. Mientras Javier celebra su vigencia, Alejandro continúa dando muestras de su talento a nivel global y permanece al tanto de su situación familiar.

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