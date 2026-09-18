Hija de Ernesto Ruffo podría ser aspirante del PAN a la gubernatura de Baja California, reconoce que aún lo esta “considerando”

Verónica Ruffo Flores, hija de Ernesto Ruffo, aún está considerando buscar ser candidata del PAN en Baja California. Crédito: Río Doce

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Este jueves, se dio a conocer que Verónica Ruffo Flores, hija del exgobernador Ernesto Ruffo Apple, en prisión por presuntamente ser líder de una red de huachicol fiscal, se sumó a la lista de aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) que buscan ser candidatos a la gubernatura de Baja California.

Lizbeth Mata Lozano, dirigente estatal del PAN, reveló hoy esta información en conferencia de prensa.

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De acuerdo con Mata Lozano, Ruffo Flores entra por otro aspirante que decidió bajarse de la contienda, por lo que en total son cinco personas hasta el momento.

Hija de Ernesto Ruffo busca ser candidata del PAN al gobierno de Baja California

Ante lo relevante de la noticia, cabe destacar que Victoria Ruffo únicamente ha desarrollado una carrera empresarial y no ha trabajado en el servicio público.

No obstante, su nombre tomó relevancia hace un par de meses, cuando su padre fue detenido en Ensenada, el pasado 16 de julio. Aunado a que ha sido la única familiar del político que ha brindado información sobre el caso.

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

Verónica Ruffo: más empresaria que política

El currículum vitae público de la hija de Ernesto Ruffo muestra que es fundadora y directora de Veritas Technology VR, empresa dedicada al desarrollo de servicios y distribución de tecnología avanzada en el sector educativo, de acuerdo con la red de mujeres líderes Conectadas.

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“Los programas sociales de Veritas incluyen: UNITY, Scouted, Verum y Academics. Veritas es socio certificado de CENTURY plataforma tecnológica galardonada con múltiples premios que combina la inteligencia artificial con las últimas investigaciones en ciencias del aprendizaje y neurociencia para crear caminos de aprendizaje personalizados”, reza lo publicado sobre la hija del exgobernador de Baja California.

Aún lo está “considerando”

Pese a lo dicho por la dirigente estatal del PAN, el semanario ZETA pudo confirmar que la empresaria aún está “considerando” la propuesta de la candidatura.

Además, se ha mantenido ocupada con el caso de su padre y su polémico encarcelamiento, derivado de una investigación de la Fiscalía General de la República desde agosto de 2025 contra la empresa Ingemar.

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Dará prioridad a la “unidad” en el partido

Ruffo respondió a ZETA que “no está nada definido”, y que el miércoles 16 de septiembre tuvo un acercamiento con el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, en el que se plantearon las oportunidades.

El PAN invitó a Verónica Ruffo a ser parte del proceso de selección de candidatos a la gubernatura de Baja California. Crédito: Cuartoscuro

“Tengo que pensarlo con mis abogados”, explicó Verónica en entrevista con ZETA. Dijo que hay mucho que pensar y mucho que revisar, desde el área jurídica hasta la unidad dentro del PAN.

La empresaria espera que la unidad dentro del PAN sea el criterio determinante para decidir si acepta la invitación a contender por algún puesto de elección popular en Baja California, rumbo a los comicios de 2027.

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PAN revela nombres de aspirantes al mismo tiempo que Morena

Aprovechando las lagunas legales de la ley y que las autoridades electorales poco hacen para evitar las precampañas ilegales, los nombramientos del PAN se han dado a conocer al mismo tiempo que el proceso interno de Morena, donde la coordinación estatal recayó en Julieta Ramírez.

Mientras que el Partido del Trabajo (PT) mantiene a Montserrat Caballero –cercana a Jaime Bonilla–, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) continúa con su apuesta por Jorge Ramos.

Previo a anunciar a Verónica Ruffo, la lista inicial de Acción Nacional contemplaba a Ignacio Anaya Barriguete, ciudadano tijuanense y abogado fiscalista; Héctor Osuna Jaime, exalcalde de Tijuana; Mario García Franco, empresario mexicalense; Margarita Flores Huizar, panista y abogada; y Eva María Vásquez Hernández, panista, exdiputada local y actual diputada federal por Baja California.

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¿Por quién entraría Ruffo?

De acuerdo con el liderazgo del PAN en la entidad, Ruffo Flores entraría a la contienda por Mario García Franco, quien también es empresario, pero de Mexicali.

La hija de Ernesto Ruffo entraría por otro aspirante que se habría bajado de la contienda. Crédito: ZETA

“Hemos tenido diálogo con Verónica Ruffo, quien ha manifestado un interés de encabezar la causa, principalmente, del preso político que es su padre, Ernesto Ruffo Appel, y hemos abierto la conversación a su participación”, expresó Mata Lozano.

Mata Lozano también aclaró que, si es de interés de la empresaria, deberá avanzar en el proceso de la misma manera que los demás interesados en el registro: un foro de participación ciudadana y una medición.

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“Porque recordemos que bajo nuestras nuevas reglas y nuevos estatutos el método de selección de candidatura será mediante una medición ciudadana”, explicó.

Ruffo nació el primero de abril de 1977 en San Diego, California, Estados Unidos. Es fundadora de Veritas Technology VR. Estudió Mercadotecnia en la Universidad de Monterrey, de acuerdo con la información disponible en sus redes sociales.

Ante la relevancia que ha tomado en los últimos meses, la hija de quien también fue el primer gobernador de oposición en la entidad Ernesto Ruffo, aún no decide si buscará la gubernatura de Baja California con el PAN.

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