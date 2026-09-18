“El rincón de los errores: permiso para equivocarse”, Efrén Martinez y Marimar Vega buscan romper la jaula del perfeccionismo en su nuevo libro

Efrén Martínez y Marimar Vega presentan su nuevo libro, El rincón de los errores: permiso para equivocarse. (IG: elrincondeloserrores)

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El psicólogo Efrén Martínez y la actriz Marimar Vega presentan el libro El rincón de los errores: permiso para equivocarse, una obra que traslada la filosofía de su pódcast hacia un formato impreso diseñado para cuestionar la autoexigencia y la búsqueda de perfección en la vida cotidiana.

El proyecto editorial publicado por la Editorial Diana reúne en 152 páginas las reflexiones acumuladas durante más de tres años y más de 9 temporadas de emisión digital.

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En entrevista con Infobae México, el autor explicó que la obra busca ofrecer un espacio de análisis profundo a personas que no consumen formatos de audio o que requieren explicaciones teóricas sobre salud mental.

“El libro es un canal muy poderoso para eso. Pensamos cómo le ayudamos a aquellos que tienen intereses más intelectuales, más reflexivos, más filosóficos a profundizar”, dijo Efrén Martínez a Infobae México.

Una obra que traslada la filosofía de su pódcast hacia un formato impreso diseñado para cuestionar la autoexigencia y la búsqueda de perfección en la vida cotidiana. (IG: planetalibrosmx)

¿Cómo puede impactar el libro a una sociedad de productividad extrema?

La obra funciona como un mecanismo para distanciar al lector de la inercia social y confrontar el impacto físico que genera la búsqueda constante de perfeccionismo.

“Parte del motor del pódcast es precisamente esa matrix donde todos estamos inmersos, en donde el perfeccionismo, aunque te enferme, es hasta bien visto y aplaudido”, afirmó Efrén Martínez para Infobae México.

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Frente a la presión diaria, el texto plantea un freno consciente para visibilizar padecimientos como arritmias cardíacas, contracturas musculares, bruxismo y colon inflamado.

“Dijimos bueno, necesitamos algo que te permita verte desde afuera y poder decir oiga, esto está raro. Salirse de ahí y poder ver a la distancia algo que te podría estar matando no es fácil cuando al mismo tiempo te están aplaudiendo”, sostuvo el autor.

El especialista detalló que el libro busca evitar que las personas consuman su vida en la autoexigencia antes de que sea demasiado tarde.

“Y esta tendencia a vivir la vida como si faltaran veinte centavos para el dólar todo el tiempo no nos permite disfrutar la vida. ¿Cómo podemos confrontar a la gente para que haga conciencia de que de pronto tienes cuarenta, cincuenta o sesenta años y no disfrutaste?”, agregó el terapeuta.

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La obra funciona como un mecanismo para distanciar al lector de la inercia social y confrontar el impacto físico que genera la búsqueda constante de perfeccionismo. (IG: elrincondeloserrores)

El libro busca identificar nuestro rechazo a los errores

El libro explica que la resistencia a aceptar los fallos obedece a un mecanismo aprendido durante la crianza, la escuela y el entorno profesional, donde la equivocación suele ser penalizada.

“El juez implacable más grande es el que habita dentro de ti. Y es un juez implacable que se construye cuando creces en ciertos contextos donde el error, el fracaso, la equivocación están prohibidos”, sostuvo Efrén Martínez para Infobae México.

Según Efrén esta voz crítica interna limita la capacidad de innovación y provoca que las personas pospongan proyectos o decisiones por temor al castigo o al juicio social.

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“Terminas configurando un juez interno que te trata duro, que te habla feo y que te prohíbe a ti mismo el riesgo. Lo que hace que mucha gente no innove, procrastine y no se atreva a algunas cosas”, aseguró Efrén Martínez.

El libro busca identificar de nuestro rechazo a las equivocaciones. (YT: @elrincondeloserrores)

El error favorito, la presión del éxito y la carga de nuestros actos

Efrén Martínez expuso para Infobae México que la población entre los 20 y 35 años enfrenta la urgencia de validar sus capacidades en un entorno competitivo, antes de experimentar los tropiezos normales de la vida.

“Hice una investigación muy grande en toda Latinoamérica y el grupo etario que vive con más dolor el perfeccionismo está entre los veinte y los treinta y cinco años, porque es el periodo en el que quieres iniciar pareja, la vida laboral, probar que lo que aprendiste sirve”, explicó Efrén Martínez.

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Para aliviar esta carga, los autores proponen conceptos como el error favorito y el error preferido, herramientas conceptuales diseñadas para desdramatizar los fallos y extraer aprendizajes prácticos.

“En el error favorito no pierdes. Si sacas provecho, ganas. Y eso hace que la gente joven lo escuche mejor a cuando le estás diciendo vas a perder”, indicó el autor.

El psicólogo enfatizó que la obra busca enseñar que es posible alcanzar metas personales y profesionales sin deteriorar la salud en el trayecto.

“Puedes tener el mismo éxito sin perder la vesícula por el camino”, mencionó el coautor de la obra.

El libro aborda el impacto del perfeccionismo en la dinámica familiar y en las relaciones de pareja, ofreciendo herramientas para identificar patrones repetitivos. (X: @marimarvega)

La obra propone una mirada compasiva mediante un espejo simbólico

El libro aborda el impacto del perfeccionismo en la dinámica familiar y en las relaciones de pareja, ofreciendo herramientas para identificar patrones repetitivos.

“Cuando tú ves el impacto que puedes tener en tu pareja, entonces también juega a tu favor, porque estás en una edad en la que la pareja y los que tienen niños tienen ahí dos fuentes gigantes. Por eso este libro habla en diferentes lugares de lo interpersonal y del impacto que generas en otros con tus conductas perfeccionistas”, señaló Martínez.

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Efrén compartió con Infobae México que el libro es un espejo con el cual podrás reconocer tu vulnerabilidad, para eliminar juicios y afrontar la vida con más amor.

“Este libro es una forma de enseñarte a que te veas con más compasión y con más amor y con menos juicio. Si vas a comprar este libro, tienes que saber que ahí hay un espejo donde vas a reconocer tu vulnerabilidad”, concluyó Efrén Martínez, para Infobae México.

El libro busca ser un espejo en en el cual mirarse para reconocer tu vulnerabilidad. (IG: planetalibrosmx)

El texto se encuentra disponible en librerías de todo el país y en plataformas digitales en formato impreso y electrónico bajo el sello de Grupo Planeta.

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