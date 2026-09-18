Caen en Tepito tres presuntos miembros de la “Anti Unión” con droga y armas: estarían ligados al homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos. SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, en posesión de armas de fuego y cerca de 300 dosis de narcóticos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los detenidos serían presuntos integrantes de una célula afín al grupo delictivo conocido como la “Anti Unión”.

Los detenidos son Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, de 17 años de edad; David Ulises Gallegos Huerta, de 17 años; y Jaime Rodríguez Pichardo, de 38 años.

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“El Fideos”, se desempeñaría presuntamente como uno de los sicarios de “El Felipe”, identificado como uno de los jefes de la Anti Union.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal estaría vinculada al homicidio de dos mujeres ocurrido un día antes en inmediaciones de la colonia Morelos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a través de su cuenta en la red social X.

La detención se originó por trabajos de inteligencia e investigación policial para combatir delitos de alto impacto en la zona Centro de la capital. “Los oficiales realizaban vigilancias móviles cuando detectaron a los sujetos manipulando un objeto similar a un arma de fuego y diversas bolsas de posibles narcóticos”, en el cruce de las calles Claridad y González Ortega, colonia Morelos.

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Armas y casi 300 dosis de droga aseguradas

Al encontrarse ante la posible comisión de un hecho delictivo, los uniformados se aproximaron a los sujetos y, tras identificarse, les realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial.

Durante la inspección, los oficiales hallaron un arma de fuego larga de color negro, un arma corta, nueve cartuchos y una báscula gramera. También se aseguraron 98 bolsitas con aparente marihuana, 95 bolsitas con posible metanfetamina y 99 bolsitas con características propias de cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Caen en Tepito tres presuntos miembros de la "Anti Unión" con droga y armas: estarían ligados al homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos. SSC

En total, la SSC contabilizó cerca de 300 dosis de sustancias entre los tres narcóticos asegurados. Por estos hechos fueron detenidos un hombre de 38 años y dos personas de 17, a quienes se les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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La célula estaría afín a la “Anti Unión”

En su mensaje, Vázquez Camacho precisó que los tres detenidos pertenecerían a una célula afín al grupo delictivo conocido como la “Anti Unión”. Según el secretario, esta organización está relacionada con los delitos de extorsión, cobro de piso y venta de narcóticos en la zona centro de la Ciudad de México.

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El funcionario no ofreció mayores detalles sobre la estructura de la célula ni sobre el rango de los tres detenidos dentro de la organización. El comunicado de la SSC, por su parte, la describió de forma más genérica como un “grupo delictivo generador de violencia” que opera en la zona Centro de la capital.

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Presunto vínculo con el doble homicidio

Un dato que centró la atención tanto del comunicado como del mensaje del secretario es la relación que las autoridades establecen entre los tres detenidos y el homicidio de dos mujeres, ocurrido el día previo en inmediaciones de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Según el comunicado oficial 2546/2026, de acuerdo con las investigaciones, la célula criminal a la que pertenecerían los detenidos “está vinculada” a ese homicidio.

De forma extraoficial, el periodista Antonio Nieto habría compartido que “El Fideos” habría invitado a las mujeres a la fiesta donde las ultimaron. En su misma publicación afirmó que a “El Fideos” se le contabilizan al menos 10 homicidios.

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Mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana

Tras informar sobre la detención, Vázquez Camacho publicó un mensaje en el que reiteró el compromiso de la corporación con el combate a los grupos generadores de violencia. “Seguiremos combatiendo a los grupos generadores de violencia que atentan contra la ciudadanía, para la construcción de una ciudad más justa, segura y en paz”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje del secretario se difundió bajo la etiqueta “Importante” y mencionó directamente a las cuentas oficiales de la alcaldía Cuauhtémoc y de la SSC capitalina.

Un posible móvil: acusación de “traición” contra una de las víctimas

Un reporte del periodista Carlos Jiménez, difundido en redes sociales, aportó una posible explicación sobre el móvil del ataque. Según esa información, Odette Rosas, una de las dos víctimas, era identificada como novia de un integrante de la Anti Unión.

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De acuerdo con esa versión, la joven y su amiga Abigail Herrera habrían sido señaladas como “traidoras” por integrantes de ese grupo criminal. La acusación en contra de Rosas era que habría intentado ponerlos en contacto o relacionarlos con integrantes de la Unión Tepito, organización rival en la disputa por el control de la zona de Tepito.

Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial

El reporte de Jiménez también indica que ambas jóvenes fueron atacadas después de abandonar una reunión, hecho que coincide con la versión de que salieron de una fiesta en la colonia Morelos alrededor de las 3:00 de la madrugada, minutos antes de ser interceptadas por los agresores.

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Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente esta versión ni han informado que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal. El móvil del doble homicidio continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca establecer si el ataque estuvo relacionado con una disputa entre grupos criminales o con las acusaciones que, según el reporte, pesaban sobre una de las jóvenes.