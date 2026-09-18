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México exportará hasta mil 500 cabezas de ganado diarias a EEUU a partir de octubre

El anuncio sobre la reanudación de exportación se da luego de casi dos años de crisis por el gusano barrenador

México exportará hasta mil 500 cabezas de ganado diarias a EEUU a partir de octubre. (Agricultura)
México exportará hasta mil 500 cabezas de ganado diarias a EEUU a partir de octubre. (Agricultura)
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A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que México reanudará el próximo 24 de septiembre las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos, con un envío inicial de 800 cabezas diarias que escalará hasta las mil 500 para la cuarta semana de operación, en octubre.

El movimiento se realizará desde la estación cuarentenaria de San Jerónimo, Chihuahua, hacia Santa Teresa, Nuevo México. La cifra llega tras casi dos años de cierre en los puertos ganaderos de la frontera sur, periodo en el que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reforzó la vigilancia zoosanitaria ante el avance del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

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La plaga, erradicada de territorio estadounidense desde los años sesenta, provocó el cierre comercial que golpeó al sector pecuario de ambos países.

Perros detectores y aretes electrónicos: las modificaciones que exige Washington

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, junto con productores pecuarios y el Gobierno de Chihuahua, adaptó la infraestructura del puerto ganadero para cumplir las condiciones fijadas por el USDA y reducir el riesgo de propagación de la plaga. Las intervenciones se concentraron en varios frentes:

  • Ajustes en las líneas de preinspección para el trabajo de caninos detectores de gusano barrenador y sus manejadores.
  • Construcción de dos áreas de resguardo destinadas al descanso de los perros durante las jornadas de inspección.
  • Instalación de lectores de radiofrecuencia en las dos líneas del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal para leer los aretes electrónicos del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado.
  • Cambio del producto utilizado en los baños garrapaticidas para garantizar la eficacia exigida por la contraparte estadounidense.
  • Colocación de ventiladores en puntos estratégicos que facilitan a los caninos la identificación de olores.
Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.
Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Las mismas adecuaciones se replicaron en las áreas de trabajo del personal de APHIS, y se extendieron también a la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, ante su próxima reapertura a la exportación.

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Chihuahua concentra 78 casos activos mientras avanza el control de la plaga

La reanudación coincide con la visita que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, realizó este 17 de septiembre al puerto de Santa Teresa para revisar las medidas contra el brote. Rollins sostuvo que, tras 100 días, Estados Unidos registra dos casos, frente a los más de 90 mil que enfrentó Texas en 1972.

Chihuahua reporta 78 casos activos en 27 municipios, según el corte del Senasica del 10 de septiembre, lo que ubica al estado en el lugar 11 entre las 30 entidades afectadas en México. Balleza concentra el mayor número de registros, con 10 casos, seguido de Matamoros, con ocho, y Morelos, con siete.

Entre el 26 de julio y el 7 de septiembre, la dependencia liberó 106.8 millones de moscas estériles en 14 municipios de Chihuahua y dos de Sonora para interrumpir la reproducción del parásito. A nivel nacional, Nayarit encabeza los registros con 188 casos activos, seguido de Zacatecas, con 170, y Yucatán, con 139. Baja California y Baja California Sur son las únicas entidades libres de la plaga.

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