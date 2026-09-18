Mhoni Vidente predice sismo para septiembre de 2026 en México, en qué días podría temblar

Una composición gráfica combina la imagen de Mhoni Vidente con un mapa de México que indica el epicentro de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mhoni Vidente encendió las alarmas en la población mexicana, luego de afirmar que en este mes de septiembre del 2026 volverá a presentarse un fuerte temblor en México.

De acuerdo con la astróloga, existirá un fuerte movimiento en territorio mexicano, y dentro de sus predicciones aparece el 19 de septiembre, una fecha trágica recordada por los mexicanos al ser el día en que tembló en 1985, 2017 y 2022.

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La cubana asegura que el sismo que se podría presentar en México en este mes de septiembre superará los 7 grados de magnitud, los cuales son considerados terremotos mayores o fuertes, con la capacidad de causar daños graves en zonas pobladas e infraestructura.

Los días que podría temblar en septiembre 2026 en México, según Mhoni Vidente

Los días que podría temblar en septiembre 2026 en México, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente predice un sismo de gran magnitud para septiembre de 2026 en México y señala las siguientes fechas de “alta vibración”: el 19, 21 y 27, además de menciones previas al 3, 7, 11 y 13.

La astróloga afirma que el movimiento podría alcanzar entre 7.1 y 7.4 grados, con epicentro en Michoacán u Oaxaca.

La vidente asegura que “no nos vamos a salvar”

La astróloga cubana radicada en México volvió a captar atención en redes sociales tras difundir su pronóstico sísmico para el mes en curso. “Nos va a temblar. No nos vamos a salvar”, declaró Mhoni Vidente al presentar su predicción.

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Mhoni Vidente (Foto: Captura de pantalla / Hoy)

Después de esa afirmación, la propia vidente matizó el mensaje. Aseguró que el fenómeno no provocaría consecuencias graves y pidió a sus seguidores no entrar en pánico.

Las fechas que menciona como de mayor probabilidad varían según la fuente consultada. Aunque los días señalados son 3, 7, 11, 13, 19, 21 y 27 de septiembre.

El 19 de septiembre concentra la mayor atención

Entre todas las fechas mencionadas, el 19 de septiembre es la que genera mayor inquietud. La razón es histórica: los sismos de 1985, 2017 y 2022 ocurrieron precisamente en esa fecha, un patrón que cada año alimenta especulaciones en redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2017.- Edificio colapsado en las calles de Prolongación Peten y Av. Zapata en la colonia Sta. Cruz Atoyac, despues del sismo de 7.1 grados en escala de Richter con epicentro en el estado de Morelos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO.COM

Esta coincidencia ha convertido al llamado 19-S en una fecha que genera preocupación recurrente en el país. Sin embargo, es importante señalar que los especialistas descartan cualquier relación comprobada entre el calendario y la ocurrencia de terremotos.

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La coincidencia histórica de esos tres sismos no permite concluir que otro movimiento de grandes proporciones vaya a ocurrir en 2026. La fecha, por sí sola, no permite predecir cuándo ocurrirá el próximo sismo.

El SSN registra más de 18,000 sismos en lo que va de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM contabilizó 18,688 sismos en territorio mexicano hasta el corte del 7 de junio de 2026, según datos publicados en su plataforma de estadísticas de sismicidad. De ese total, 5,641 corresponden a eventos sin magnitud calculable y 11,812 a movimientos de magnitud menor.

Un reporte del Servicio Sismológico Nacional contabiliza 18.688 sismos en México durante 2026, con los episodios más intensos en Oaxaca y Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo en enero de 2026 se registraron 4,758 sismos con epicentro en el país, con magnitudes de entre 1.0 y 6.5, de acuerdo con un reporte del SSN. El más intenso de ese mes ocurrió el 20 de enero, con magnitud 5.0 y epicentro en La Crucecita, Oaxaca, y generó 6,665 réplicas contabilizadas hasta el 10 de febrero.

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El evento sísmico más relevante del año se registró el 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas, con magnitud 7.4. Hasta el 17 de septiembre, el SSN había contabilizado 2,598 réplicas de ese sismo, la más intensa de ellas de magnitud 6.5, según reportes de la cuenta oficial del organismo.

Los organismos científicos descartan cualquier método de predicción exacta

Los organismos especializados señalan que actualmente no es posible predecir un terremoto con fecha, ubicación y magnitud exactas. Los registros sismológicos permiten conocer dónde y cuándo ocurrió un movimiento y establecer sus características, pero no confirmar con anticipación un evento futuro.

Hasta ahora, la ciencia no cuenta con un método que permita determinar con precisión el día, lugar y magnitud de un sismo antes de que ocurra.

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Un sismógrafo registra señales de actividad sísmica en una pantalla digital dentro de una estación de monitoreo geofísico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se ubica en una zona de alta actividad tectónica por la interacción de varias placas, entre ellas la de Cocos y la Norteamericana, lo que mantiene siempre latente la posibilidad de un sismo de magnitud considerable en el territorio nacional.

Hasta el momento no existe una confirmación científica de que un “gran terremoto” vaya a ocurrir durante septiembre de 2026. La predicción de Mhoni Vidente puede despertar curiosidad y preocupación entre sus seguidores, pero no debe confundirse con una alerta oficial emitida por Protección Civil ni por instituciones sismológicas del país.