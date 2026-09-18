Quién es Óscar “El Gato” García, el portero convocado por Rafa Márquez en la Selección Mexicana

"El Gato" recibió su primer llamado oficial con el primer equipo.

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Óscar “El Gato” García es una de las novedades en la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El guardameta del Club León recibió su primer llamado formal al Tricolor Mayor después de haber formado parte del proceso anterior como sparring, un recorrido que en pocos meses lo llevó de entrenar con los seleccionados a integrar oficialmente la nueva etapa del combinado nacional.

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La convocatoria anunciada el jueves 17 de septiembre contempla a 30 futbolistas para los próximos compromisos de México.

García aparece entre los tres porteros elegidos junto a Raúl Rangel y Álex Padilla, por lo que tendrá la oportunidad de trabajar directamente bajo las órdenes de Márquez durante esta nueva etapa del equipo.

Óscar García, un portero formado en la cantera del León

Óscar Damián García Herrera nació el 2 de julio de 2003 en León, Guanajuato, y realizó prácticamente todo su proceso formativo en las fuerzas básicas del conjunto esmeralda.

El portero del Club León es reconocido por su crecimiento en la Liga MX y la cantera esmeralda. (X/ @clubleonfc)

Con 1.86 metros de estatura, el guardameta fue avanzando por las diferentes categorías juveniles hasta recibir la oportunidad de llegar al primer equipo.

Su debut en Liga MX se produjo en julio de 2025, cuando fue titular frente a Chivas y consiguió mantener su portería en cero.

A partir de entonces comenzó a ganar presencia y protagonismo con León, incluyendo actuaciones en las que mostró capacidad de reacción bajo los tres postes.

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Entre ellas destaca un penalti detenido ante Pumas, uno de los momentos que ayudaron a darle mayor visibilidad dentro del futbol mexicano.

Su sobrenombre de “El Gato” está relacionado precisamente con sus reflejos y capacidad de reacción como arquero.

Además de su trabajo bajo la portería, García ha sido descrito como un guardameta con participación en la salida con balón y presencia en el juego aéreo, características que forman parte del perfil que ha desarrollado durante su crecimiento profesional.

Ese proceso le permitió comenzar a aparecer en las conversaciones alrededor de la Selección Mexicana.

El staff técnico de la Selección Mexicana visualizaría a García como una promesa clave para el proceso hacia 2030. (Instagram/ @clubleon_oficial)

En abril de 2026 recibió una primera oportunidad dentro del entorno del Tricolor, aunque todavía no como integrante de la plantilla para disputar partidos oficiales.

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Su primera convocatoria con Rafa Márquez

El primer contacto de García con la Selección Mexicana Mayor llegó cuando fue llamado como sparring durante la preparación rumbo al Mundial 2026.

El arquero de León trabajó en el Centro de Alto Rendimiento junto con elementos de mayor experiencia y tuvo, entre otras experiencias, la posibilidad de compartir entrenamientos con Guillermo Ochoa.

Con solo 22 años, Óscar García se sumó como sparring en la concentración nacional, absorbiendo experiencia de arqueros consagrados y recibiendo el respaldo de su club. (Instagram/ @oscar23g_)

Aquella experiencia representó un paso importante para el joven guardameta, que pasó a formar parte del grupo de futbolistas observados dentro del proceso nacional. Meses después, su situación cambió con la llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección.

En la primera lista del nuevo entrenador, García aparece como uno de los tres porteros convocados. Raúl Rangel mantiene un lugar después de su participación con México en el Mundial 2026, mientras que Álex Padilla también regresa al grupo nacional.

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La nueva convocatoria contempla partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

Para García, el llamado representa la oportunidad de dar el siguiente paso dentro de un proceso que comenzó meses atrás como sparring y que ahora lo coloca oficialmente dentro de la Selección Mexicana Mayor.

La afición y directiva de León celebraron ver a su canterano formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (Instagram/ @clubleon_oficial)

El caso de Óscar “El Gato” García refleja así el seguimiento que el nuevo cuerpo técnico pretende realizar sobre jóvenes futbolistas.

Márquez explicó que su proyecto contempla un radar de al menos 60 jugadores para mantener observación constante sobre distintas generaciones y posiciones.

García ya forma parte de ese grupo y ahora tendrá su primera experiencia como convocado formal al Tricolor.