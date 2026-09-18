Qué pasó con el estado de salud de Layda Sansores, Gobierno de Campeche niega hospitalización por desvanecimiento. (Foto: redes sociales)

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Este 17 de septiembre de 2026, trascendió en medios del estado de Campeche que la gobernadora Layda Sansores San Román habría sido hospitalizada tras un desvanecimiento, por lo que el gobierno emitió un breve comunicado donde descalificó la noticia.

Gobierno de Campeche llama a no difundir información falsa

Aparentemente, el incidente de la gobernadora habría ocurrido el día de ayer, sin embargo, el Gobierno de Campeche informó a la ciudadanía que se trató de “información falsa”, exhortando a la ciudadanía a no compartir información falsa:

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“El Gobierno del Estado de Campeche informa a la ciudadanía que es FALSA la información que circula en redes sociales respecto a un supuesto ingreso hospitalario de la Gobernadora del Estado.

Se exhorta a la población a no compartir información no verificada y a consultar únicamente los canales oficiales para conocer información relacionada con las actividades de la Gobernadora”.

Layda compartió actividades en sus redes sociales

Durante el 16 de septiembre, Layda Sansores compartió actividades en sus redes sociales oficiales, la gobernadora publicó que, tras el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, acudió a la Plaza de la República.

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La acompañaron su hermana Laura Sansores San Román, presidenta del DIF estatal, además de sus nietas y otros familiares. Este mismo grupo estuvo con ella un día antes, el 15 de septiembre, en el balcón de Palacio de Gobierno, durante su último Grito de Independencia como gobernadora.

Layda realizó distintas actividades luego de las fiestas patrias. Foto: X/@LaydaSansores

Por fiestas patrias, Campeche tuvo megapuente

La gobernadora Layda Sansores extendió el descanso oficial en Campeche más allá del 16 de septiembre. Durante su conferencia del Martes de Jaguar, propuso que el jueves y viernes posteriores al desfile cívico fueran también inhábiles para estudiantes y docentes de la entidad. La medida generó un descanso continuo de seis días al sumarse al fin de semana.

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La mandataria argumentó que la decisión facilitaba la participación de los maestros en los desfiles municipales, donde la asistencia a los actos cívicos es obligatoria, a diferencia de la capital del estado. Sansores sometió la propuesta a votación entre los asistentes a su conferencia, sin que se registrara oposición, y la calificó como “un regalo de una tía” para los jóvenes.

El calendario quedó definido del 15 al 20 de septiembre como periodo de asueto, con el Grito de Independencia la noche del martes, el desfile del miércoles 16 y los dos días adicionales el jueves y viernes. La gobernadora pidió no atribuirle en solitario la responsabilidad de la medida, al señalar que la aprobación se dio “por vía democrática”.

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Gobernadora regresó de polémico viaje

La gobernadora de Campeche regresó hace algunas semanas a sus funciones, tras un viaje a Madrid que se convirtió en el centro de la polémica dentro de Morena. La mandataria salió de México el 4 de agosto en un vuelo premier de Aeroméxico, acompañada de su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, para celebrar su cumpleaños número 81 en España.

Durante su estancia, Sansores fue captada el 11 de agosto en El Corte Inglés de la calle Serrano, en el barrio de Salamanca, e ingresó a una boutique de la firma Gianvito Rossi, cuyos zapatos rondan los 19 mil pesos.

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Las imágenes bastaron para chocar con el discurso de austeridad que exige la dirigencia morenista, la cual un día antes de su partida había pedido a los gobernadores evitar viajar en primera clase.

El regreso de la mandataria ocurrió en medio de carteles que aparecieron en Madrid cuestionando su viaje y con Campeche arrastrando problemas de liquidez que la propia Sansores reconoció en abril.