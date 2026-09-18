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Aspirantes perdedores de Morena olvidan la “unidad” y desairan un evento de Beatriz Mojica en Guerrero

La reciente designada coordinadora por la defensa de la transformación no descartó el diálogo para que todos sigan unidos en la entidad

Beatriz Mojica fue presentada como la candidata de Morena en Guerrero, pero sus contrincantes no asistieron al evento. Crédito: X / @SolChilpancingo
Beatriz Mojica fue presentada como la candidata de Morena en Guerrero, pero sus contrincantes no asistieron al evento. Crédito: X / @SolChilpancingo
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Este jueves, la coordinadora en defensa de la transformación de Morena, en Guerrero, Beatriz Mojica Morga aseguró que el movimiento está por encima de los intereses personales.

Lo anterior, porque durante un evento que encabezó la “corcholata” en la entidad guerrerense, no estuvieron presentes la mayoría de los aspirantes perdedores a la candidatura. No obstante, Mojica Morga adelantó que buscará el diálogo para salir unidos.

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Aspirantes de Morena desairan evento de Beatriz Mojica en Guerrero

De acuerdo con reportes locales, previamente se informó que sí fueron invitados los exaspirantes a la presentación en la entidad de la senadora con licencia como ganadora de las encuestas.

Sin embargo, solo asistieron Rogelio Ortega, Zeferino Gómez e Iván Hernández.

¿Quiénes sí acudieron a la presentación de la “corcholata” guerrerense?

Pese al desaire de algunos aspirantes, quienes sí acompañaron a la “corcholata” guerrerenses fueron el delegado estatal de Morena, Irugami Perea; el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo de este partido, Arturo Martínez Núñez, y el líder estatal de Morena, Jacinto González Varona.

“Ya tendí un puente para dialogar con ella”, señaló Mojica Morga al referirse a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

La senadora es la virtual candidata de Morena al estado
Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Aparte de López Rodríguez, el exdiputado federal morenista, Rubén Cayetano García, y el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), Javier Saldaña Almazán, han hecho pública su inconformidad por los resultados.

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Las reglas para elegir coordinador “eran muy claras”

Ante esta situación, Arturo Martínez Núñez destacó que la dirigencia de Morena estableció reglas claras para la designación de sus coordinadores estatales en defensa de la transformación.

“Las reglas fueron muy claras y se acordó que se iban a respetar”, dijo Martínez Núñez en referencia a las inconformidades de algunos de los exaspirantes a la coordinación.

“En Morena las aspiraciones son legítimas pero lo que no puede estar por encima de nuestro movimiento es una aspiración personal”, agregó Martínez Núñez.

También reconoció que Guerrero no es la excepción en cuanto a las inconformidades por la decisión de la dirigencia nacional del partido oficial. Las cuales, supuestamente, se basaron en los resultados de encuestas internas.

Llueven inconformidades tras designación de Mojica

Cabe señalar que la presentación de Beatriz Mojica se dio después de que la alcaldesa con licencia López Rodríguez advirtió que esta decisión era la crónica de una muerte anunciada y que la verdadera encuesta la daba a ella como ganadora, no las de “papel”.

Beatriz Mojica gana la coordinación de la 4T y Abelina López responde.
Beatriz Mojica gana la coordinación de la 4T y Abelina López responde.

“Morena no abraza personas, abraza principios, me parece es un parteaguas, quien festeje, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada.

“Yo digo que revisemos la historia de la izquierda, mis principios, mis valores, vamos a continuar, esto continúa, una mujer de lucha, de más de 41 años sin ningún minuto de separarme de la izquierda, qué ofertas a una sociedad cuando hay altas y bajas”, sostuvo la polémica política.

Mientras que la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) anunció la posibilidad de no ir en alianza electoral en 2027. Al tiempo que el exdiputado federal Rubén Cayetano solicitó a la dirigencia nacional de su partido que aplique una nueva encuesta.

Saldaña termina por reconocer a Mojica, pero no a las encuestas

Por su parte, el exrector de la UaGro, Javier Saldaña, advirtió que si no le otorgan espacios políticos a su grupo buscará acomodo en el PT o en el Partido Verde Ecologista de México.

Luego de los amagos sobre buscar un lugar en el PT o el Verde, Saldaña Almazán reconoció este jueves a Beatriz Mojica como coordinadora de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero por un acuerdo, pero no las encuestas de Morena.

El exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero Javier Saldaña reconoce el triunfo de Mojica por "un acuerdo". Crédito: Sergio Robles / Quadratín Guerrero
El exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero Javier Saldaña reconoce el triunfo de Mojica por "un acuerdo". Crédito: Sergio Robles / Quadratín Guerrero

“No, reconocí lo que me dijeron, la encuesta no. Reconocí el acuerdo, porque no leyeron metodología ni nada, reconocí el acuerdo, pero también hay cosas, por ejemplo, que hay quien en las últimas dos semanas promovieron a quien hoy es la coordinadora (Beatriz Mojica); desde México, la propia presidenta de la Comisión, algunos diputados, el propio Arturo Martínez”, expresó ante medios de comunicación en el hotel Ritz, donde fue invitado a una sesión del Grupo Solidaridad.

Vamos a ver si el diálogo hace que los exaspirantes de Morena recuerden la “unidad” que deben tener en torno a la coordinadora en defensa de la transformación por Guerrero, Beatriz Mojica.

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