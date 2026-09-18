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Alejandro Armenta genera polémica por decir que enviar a una mujer a gobernar Esperanza “es un tema de riesgo”

El gobernador de Puebla respaldó la decisión del Congreso de designar hombres como alcaldes interinos en ocho municipios

Crédito: @contramascaras
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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, respaldó la decisión del Congreso estatal de designar únicamente a hombres como alcaldes interinos en municipios donde sus presidentes municipales fueron detenidos o enfrentan investigaciones.

El mandatario argumentó que colocar a una mujer al frente de localidades con presencia de grupos delictivos representaría, desde su perspectiva, un riesgo.

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Las declaraciones ocurrieron luego de que medios de comunicación cuestionaran por qué ninguno de los Concejos Municipales designados recientemente quedó encabezado por una mujer.

Armenta señaló que se trata de territorios que considera complicados por los antecedentes de inseguridad y la presencia de organizaciones criminales.

Armenta considera un “tema de riesgo” enviar mujeres a zonas con delincuencia

El gobernador explicó que su postura está relacionada con las condiciones de seguridad que, según expuso, existen en municipios como Tepeyahualco y Esperanza.

Armenta respalda que hombres gobiernen municipios de Puebla con problemas de inseguridad. Crédito: Alejandro Armenta
Armenta respalda que hombres gobiernen municipios de Puebla con problemas de inseguridad. Crédito: Alejandro Armenta

Armenta sostuvo que prefiere que esos gobiernos interinos estén encabezados por hombres con experiencia previa como autoridades municipales.

También vinculó la situación de inseguridad que enfrenta la región con administraciones anteriores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

“Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás”, expresó el mandatario al explicar su posición.

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En particular, mencionó a Tepeyahualco y Esperanza, además de referirse a zonas donde, de acuerdo con sus declaraciones, operan grupos dedicados a actividades delictivas.

El gobernador también hizo referencia a Los Rojos, grupo al que identificó como una organización que opera entre Puebla y Oaxaca. Sobre estos territorios, afirmó que enviar a una mujer representaría un riesgo.

Congreso de Puebla designó hombres en ocho municipios

Los comentarios de Armenta se producen después de los recientes cambios en gobiernos municipales de Puebla.

Congreso de Puebla.
Congreso de Puebla.

En total, señaló que los municipios intervenidos son Acatlán de Osorio, Esperanza, Tepeyahualco, Chalchicomula de Sesma —Ciudad Serdán—, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan.

En estos casos, las autoridades municipales enfrentaron detenciones, investigaciones o situaciones relacionadas con la ausencia de los alcaldes.

Entre los casos mencionados se encuentran:

  • Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, detenido en septiembre de 2026.
  • Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, detenido el 4 de septiembre de 2026.
  • Juan Pérez Moral, alcalde de San Juan Tianguismanalco, detenido en agosto de 2026.
  • Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan, detenido en febrero de 2026.
  • Los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, vinculados con los municipios de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.
  • Alfredo Ramírez Hernández, alcalde de Ahuazotepec, quien permanece prófugo desde 2025.
Alcalde de Esperanza, Puebla - Isaac Rodríguez Ochoa
Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, fue detenido en septiembre de 2026. Foto: Facebook / Isaac Rodriguez

De acuerdo con la información proporcionada, durante los dos años de la administración de Armenta se contabilizan siete alcaldes detenidos y un presidente municipal más prófugo.

Detenciones de alcaldes marcaron el contexto de la decisión

El caso de Esperanza es uno de los antecedentes utilizados por el gobernador para explicar su postura. Isaac Rodríguez Ochoa, militante de Morena, fue detenido el 8 de septiembre durante un operativo en el que también fueron aprehendidas otras ocho personas.

De acuerdo con la información de las autoridades citada en los reportes, a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y diversas dosis de droga.

La Fiscalía General de la República obtuvo posteriormente su vinculación a proceso por delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

En Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, quien llegó al cargo por Movimiento Ciudadano, fue detenido el 4 de septiembre.

El alcalde de Tepeyahualco enfrenta acusaciones tras su detención.
El alcalde de Tepeyahualco enfrenta acusaciones tras su detención.

La Fiscalía General del Estado lo acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

También fue relacionado con investigaciones por secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

La información disponible también señala que cuatro de los siete alcaldes detenidos llegaron a sus cargos por Movimiento Ciudadano y tres por Morena.

Armenta enfrenta otro reclamo por sus declaraciones durante el Grito

La postura sobre las mujeres en municipios considerados peligrosos se suma a otros cuestionamientos recientes al gobernador poblano.

Durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre, Armenta incluyó entre sus arengas un reconocimiento a las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas.

El Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla cuestionó posteriormente el gesto y sostuvo que un reconocimiento durante una ceremonia oficial no sustituye las acciones de búsqueda, identificación forense e investigación.

Grito de Independencia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta
Armenta enfrenta críticas tras sus declaraciones durante el Grito de Independencia.

La organización pidió que el respaldo expresado públicamente se traduzca en compromisos verificables y señaló que las familias continúan enfrentando por cuenta propia las consecuencias de la desaparición de sus seres queridos.

Armenta respondió que la mención formó parte de una relación institucional con las familias y afirmó que desde el inicio de su administración ha sostenido nueve reuniones con madres y familiares buscadores.

Además, la organización Raíces Poblanas Defensoras del Territorio cuestionó el contraste entre ese reconocimiento y el trato recibido por familiares de desaparecidos durante una protesta realizada el 8 de junio en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc.

En este contexto, las declaraciones del gobernador sobre la designación de hombres en municipios con problemas de seguridad abren otro capítulo de discusión sobre los criterios utilizados para integrar los gobiernos interinos de Puebla.

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