México

Procesan a "El Diablito" y "El Caras" por prender fuego a un hombre mientras dormía en el Edomex

La resolución judicial impuso prisión preventiva a los tres señalados y avanza la pesquisa complementaria y se define si enfrentan una condena de hasta 70 años

Procesan a "El Diablito" y "El Caras" por prender fuego a un hombre mientras dormía en el Edomex. FGJEM
Procesan a "El Diablito" y "El Caras" por prender fuego a un hombre mientras dormía en el Edomex. FGJEM
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}Un Juez vinculó a proceso a tres hombres señalados como responsables del homicidio de un masculino en el municipio de Otzolotepec, Estado de México. La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante la autoridad judicial los datos de prueba correspondientes al caso.

Los imputados fueron identificados como Enrique “N”, alias “El Diablito”; Jesús “N”, alias “El Caras”, y Jhosue “N”, alias “Joshua”. Los tres enfrentan el proceso por su probable participación en el delito de homicidio, luego de que la Fiscalía estatal acreditara ante el juzgador elementos suficientes para sostener la acusación.

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El juzgador determinó, como medida cautelar durante el proceso, la prisión preventiva para los tres señalados. Con esta resolución, Enrique “N”, Jesús “N” y Jhosue “N” permanecerán recluidos mientras continúa la investigación complementaria del caso.

Los hechos ocurridos en Puente de San Pedro

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la FGJEM, el crimen ocurrió el 20 de agosto del año en curso. La víctima se encontraba durmiendo al interior de un inmueble abandonado, ubicado en la calle Camino Real, en la localidad de Puente de San Pedro, dentro del municipio de Otzolotepec.

Fue en ese contexto cuando los ahora vinculados a proceso ingresaron al inmueble donde descansaba el hombre. “El Diablito”, “El Caras” y “Joshua” habrían sometido, maniatado y agredido a la víctima con objetos punzocortantes, de acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

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Fachada de ladrillo de una construcción abandonada con ventanas rotas y una patrulla con luces encendidas al fondo al atardecer.
Procesan a “El Diablito” y “El Caras” por prender fuego a un hombre mientras dormía en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agresiones con estos objetos ocasionaron que la víctima perdiera la vida en el sitio. La Fiscalía no detalló en el comunicado la identidad del hombre asesinado ni las circunstancias por las que se encontraba en ese inmueble abandonado la noche del ataque.

Tras el ataque, los tres agresores habrían cubierto el cuerpo de la víctima con diversos objetos. Posteriormente le prendieron fuego dentro del mismo inmueble, según el relato de los hechos difundido por la institución.

Una vez consumado el ataque y el incendio del cuerpo, los tres sujetos huyeron del lugar de los hechos. Esta secuencia de acciones fue reconstruida por el Ministerio Público a partir de la carpeta de investigación abierta después del hallazgo.

La investigación y las órdenes de aprehensión

Al tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía mexiquense inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio ocurrido en el inmueble de Camino Real. La indagatoria estuvo a cargo del Ministerio Público de la institución.

Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía logró identificar a Enrique “N”, Jesús “N” y Jhosue “N” como los probables partícipes en el homicidio. A partir de esa identificación, la institución reunió los elementos necesarios para acudir ante la autoridad judicial.

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Procesan a “El Diablito” y “El Caras” por prender fuego a un hombre mientras dormía en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esos datos de prueba, la FGJEM solicitó a un Juez las órdenes de aprehensión en contra de los tres señalados por el delito de homicidio. La autoridad judicial otorgó los mandamientos correspondientes, lo que permitió a las corporaciones de seguridad ejecutar la captura.

Una vez cumplimentadas las órdenes judiciales, los tres sujetos fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma. En ese centro penitenciario quedaron a disposición de un Juez, quien llevaría su causa legal.

La audiencia y la resolución judicial

Con los detenidos ya en el penal de Lerma, el Juez analizó los datos de prueba aportados por la Fiscalía estatal durante la audiencia correspondiente. Tras esa revisión, determinó vincular a proceso a Enrique “N”, Jesús “N” y Jhosue “N” por el delito de homicidio.

Como parte de la misma resolución, el juzgador impuso la prisión preventiva como medida cautelar para los tres imputados. Esto implica que permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Lerma durante la etapa de investigación complementaria.

Pena máximaEn caso de que la autoridad judicial los encuentre responsables de los hechos que se les imputan, cada uno de los tres podría recibir una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal.

El caso permanece bajo el seguimiento del sistema de justicia mexiquense, con Enrique “N”, Jesús “N” y Jhosue “N” recluidos en el penal de Lerma mientras continúa el plazo fijado para la investigación complementaria del homicidio ocurrido en Otzolotepec.

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