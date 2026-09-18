México

Alfredo Adame lanza insultos a Carlos Trejo y amenaza con sacarlo de la Granja VIP

La rivalidad entre ambos llegó hasta el reality show: el actor no se guardó nada contra el cazafantasmas durante la noche de nominación

Dos hombres de pie en un estudio de televisión con luces de neón, un sillón con estampado de vaca y pantallas al fondo.
El actor también amenazó al cazafantasmas en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tal parece que los pleitos que han marcado una rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, seguirán por mucho tiempo luego de la nueva polémica pública ocurrida durante la última transmisión en vivo del programa, La Granja VIP, de la cadena nacional TV Azteca.

El conductor y actor mexicano, Alfredo Adame, ganador de la primera temporada de La Granja VIP y ahora crítico del reality show, causó tensión durante la velada de nominación tras encarar a Carlos Trejo y decir que es “un pocos hue***” y un “hocicón”, que sólo se dedica a amenazar a los demás.

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“Yo tengo algo que decir y le quiero decir a esta maceta, oye te posiciona fuerte y contundente o vas a quedar (Carlos) Trejo como lo que eres, un pocos hue***, un hocicón que se la pasa hablando y diciendo y amenazando”, arremetió Alfredo Adame.

Inclusive, el actor le dejó en recadito a Carlos Trejo antes de volver a su asiento: “O posicionas o yo mismo le voy a pedir al público que te voten de La Granja. ¡Maceta!“, exclamó Alfredo Adame antes que el cazafantasmas pidiera disculpas al público por la reacción del crítico, a quien llamó ”pelafustán" y le advirtió que lo verá “cuando salga” de La Granja VIP. “Lo veo ahí afuera”.

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Alfredo Adame derrotó a Carlos Trejo en combate de boxeo

El actor ganó por nocaut en el Ring Royale (Youtube)
El actor ganó por nocaut en el Ring Royale (Youtube)

Pese a arreglar sus diferencias arriba del ring, durante la primera edición del “Ring Royale”, evento organizado por el Poncho de Nigris, personalidad de la televisión e internet mexicano, Alfredo Adame y Carlos Trejo apuntan a una posible revancha después de lo sucedido en La Granja VIP.

La primera vez que se subieron al cuadrilátero para saldar cuentas, el actor, Alfredo Adame, derrotó por nocaut al investigador, Carlos Trejo, antes de terminar el primero de tres asaltos pactados en el evento celebrado en la Arena Monterrey, del estado de Nuevo León.

“Ni me sorprendió ni absolutamente nada. Desde el momento en que dije: ”aquí es cuando", que le tiro un jab y que tiro el derechazo de la forma en que pega, la contundencia, dije: “esto se acabó”, comentó Alfredo Adame en entrevista con Yordi Rosado poco después de su pelea ante Carlos Trejo.

“Lo veo y le pego y como que se le tardó en enfriar el golpe como tres segundos y bola, se va para abajo. No me extrañó nada, pero tú sientes el trancazo, cuando lo veo que se empieza y todo, dije: ”esto se acabó”, añadió el conductor.

Carlos Trejo busca la confianza de Mónica Escobedo

Carlos Trejo
El escritor habló con Mónica Escobedo. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Durante la noche de nominación, Carlos Trejo llamó al escenario a Mónica Escobedo con el propósito de abrir la confianza entre ambos, ya que ciertas actitudes del cazafantasmas no son bien vistos por la actriz mexicana dentro de La Granja VIP.

“Pues antes que nada, lo único que te digo una disculpa al público”, dijo Trejo tras los insultos de Alfredo Adame. “Y esto va también referente a este pelafustán. No te puedo decir mucho porque eres una belleza, eres una gran amiga, pero así como me ves que trabajo y así como hago las cosas, lo hago en mi casa”, le comentó a Mónica Escobedo.

“Vacilé otra vez, me dijiste: “Lava tu plato”. No necesito que me digan, yo lo hago y lo hago de corazón y lo hago para todos. De repente salieron con que: “Es que le echaste agua al jabón”. Yo no soy así. Soy una persona adulta, soy una persona responsable", externó Carlos Trejo.

Antes de concluir, el escritor mexicano le solicitó a Mónica Escobedo que si tiene algo que decir que lo hiciera en ese momento de la nominación para que su vínculo de amistad pueda mejorar mientras sigan participando en La Granja VIP.

“Yo estoy aquí para hacer amigos, porque los quiero, porque he aprendido a conocerlos a todos. Yo te pido de favor que si tienes algo que decirme, dímelo, quiero ser tu amigo en todos los sentidos. No soy una mala persona, como dice este pelado (Alfredo Adame). Soy un caballero y de esa manera quisiera que pudiéramos abrir esa confianza”, expresó Trejo.

“Por su parte, Mónica Escobedo mencionó lo siguiente: “Carlos (Trejo), sí, eso fue hoy que te dijimos lava tu plato, porque nos pusimos ahí, porque queremos vigilar quién es el que no lava su plato- Y el baño, yo escuché cuando tú ibas al baño, ibas al entrevistadero. Te acaso te dijeron: ”Carlos, al entrevistadero", cuestionó.

“Y yo sé que lo haces, perdón, voy a tratar entender mejor que es broma, que es cotorreo, pero yo sí tengo algo que reclamarte a ti y voy a aprovechar porque yo te iba a nominar a ti pero dadas las circunstancias, que ya se hizo un marraneo, no te voy a nominar, pero sí te voy a decir que no me gusta que cuando te cuente mis historias te quedes dormido. Buenas noches, Adal (Ramones)”, cerró Mónica Escobedo.

¿Quiénes fueron nominados en la segunda semana de La Granja VIP?

Logotipo neón rosa y amarillo con el texto "LA GRANJA VIP SEGUNDA TEMPORADA" y la figura de un gallo sobre un fondo morado con líneas de luz
La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus próximos nominados. (Facebook)
  • Manelyk González
  • Azalia “La Negra” Ojeda
  • Niurka Marcos
  • Mónica Escobedo
  • Kevyn Contreras, “Bicolor”

La placa queda definida tras la Asamblea del 16 de septiembre de 2026 y el poder del Huevo Dorado. La eliminación se realizará el próximo domingo 20 de septiembre; la primera participante en quedar fuera del reality fue La Coreañera.

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