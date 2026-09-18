Esposa de excanterano del América pide detener versiones sobre presunta violencia familiar: “No quiero que esto siga creciendo”

En días recientes fue señalado de presunta violencia familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos días circuló que el futbolista mexicano, Yeudiel Escobedo, conocido en las redes sociales como Yeye, presuntamente agredió a su esposa luego de ser visto, por sus vecinos, en un video donde estaría protagonizando un un altercado familiar.

Sin embargo, en días recientes el jugador que formó parte de las Fuerzas Básicas del Club de Futbol América, salió a desmentir esa información pero, al parecer, el clip que subió en su cuenta oficial de Instagram no convenció a los internautas.

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Por ende, este jueves 17 de septiembre Yeye Escobedo nuevamente apareció frente a la cámara y, en esta ocasión, su pareja se encuentra junto a él para exigir respeto y solicitar al público a no caer en especulaciones sobre haber sido agredida por el excanterano del Club América.

“La verdad, yo no quería salir ante las cámaras ni hacer ningún video por respeto a mi familia y por mantenerme al margen de todo esto. Pero viendo todo lo que se ha dicho, sentí que tenía que hacerlo para aclarar las cosas”, comentó la señorita.

El excanterano del Club América junto a su pareja piden respeto tras suposiciones en redes sociales

“Quiero decirlo directamente de mi propia voz. Se han dicho muchas cosas que no sucedieron así y no quiero que esto siga creciendo. Les pido por favor que ya no sigan hablando ni especulando sobre nuestra vida. Solo quiero cerrar este tema y seguir adelante. Gracias por respetar”, pidió la esposa de Yeudiel Escobedo.

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“Y bueno, este video solamente es para aclarar que estamos bien, mejor que nunca. Gracias por todo y hasta aquí concluimos este tema”, dijo el futbolista mexicano que en días previos fue señalado de presunta violencia familiar contra su esposa.

Sin embargo, varios usuarios siguieron atacando a Yeudiel Escobedo pese a que su pareja salió aclarar dicha situación que ha causado revuelo, sobre todo en el Futbol Mexicano.

“Ya mijo ya estás quemadísimo ! Fue tu quiebre y bueno, si a tu chica no le caes imagínate a nosotros”, “Para la próxima ya no le pegues a tu familia”. “Fracasado en el futbol y en la vida”, “Lo que enseñan en las Fuerzas Básicas del América. Enseñar a jugar futbol, enseñar a golpear a mujeres”, se lee en diversos mensajes.

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El caso de Yeye Escobedo: así comenzó la polémica por presunta violencia familiar

El creador de contenido fue captado por sus vecinos. (Captura C4 Jiménez)

De acuerdo con información revelada por el periodista de violencia y nota roja, Carlos Jiménez (C4 Jiménez), el exfutbolista profesional del Club de Futbol América, fue retirado de su residencia tras supuesta agresión a su esposa mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos según ocurrieron en el conjunto residencial Marcella, ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Los testimonios recopilados por los propios vecinos de Yeudiel Escobedo, mencionaron que él se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzó a agredir verbal y físicamente a su esposa, agregando a su hija, dentro de su departamento.

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Al escuchar gritos en el edificio, los residentes intentaron solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para que interviniera en el sitio y detuviera a Yeye Escobedo, no obstante su familia habría impedido el arresto y prefirió solicitar la ayuda del personal de seguridad privada del condominio para que lo retiraran de la propiedad y del edificio, evitando así que fuera presentado ante el Ministerio Público.

Yeudiel Escobedo sale en defensa propia tras señalamientos por violencia familiar

Yeudiel Escobedo, señalado como exjugador de fuerzas básicas del América, pidió no atacar a su familia y aseguró que responderá por las vías correspondientes.

Días después de la información periodística, Yeye Escobedo reapareció en un video difundido desde su cuenta de Instagram, mientras sostiene una carta y aclara lo que realmente pasó aquel día en su residencia.

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“Me tomé el tiempo de escribir esto para todos ustedes... no voy a entrar en detalles ni hacer declaraciones sobre temas que deban atenderse ante las autoridades. Y también quiero ser muy claro, no quiero exhibir a mi familia ni utilizarla para hablar de este tema. Mi intención no es atacar ni desacreditar a nadie”, dijo el exjugador profesional.

“Solo pido responsabilidad y prudencia. A mi público y a quienes siguen: gracias de corazón por el apoyo y el cariño, pero les pido algo muy importante: no ataquen, no insulten y no se confronten por mí. No necesito que nadie se pelee por mi nombre. Lo único que les pido es que escuchen mi postura y permitan que las cosas se aclaren como corresponde”.

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“Yo voy a defender mi nombre, mi reputación y mi trabajo con firmeza, con respeto y por las vías correspondientes. Gracias a quienes han estado conmigo y a quienes eligen escuchar antes de juzgar. Sé que leyéndolo no es la mejor manera de decirlo, pero yo lo escribo desde mi posición en esta situación. Queda Yeyé para rato”, concluyó Yeye Escobedo.

¿Qué dijo el Club América acerca cel caso de Yeudiel Escobedo?

El canterano tuvo algunos acercamientos con el equipo de la Liga MX. (Captura de video IG El Yeye)

Hasta este 18 de septiembre del 2026, no se conoce un pronunciamiento público del Club de Futbol América sobre los señalamientos contra Yeudiel Escobedo, exintegrante de sus Fuerzas Básicas que compartió vestidor con figuras que le dejaron una escuela en el Nido de Coapa, entre ellos Paul Aguilar y Diego Lainez.

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“Un compañero me dejó una lección enorme, Diego Lainez, que más allá de su talento, lo que lo hacía diferente es su compromiso, estar enfocado, disciplinado, trabajar extra. Vi de cerca lo que se necesita para llegar a Primera División y entendí que justo es lo que a muchos nos hace falta”.

“Ahí también apareció Paul Aguilar, un gran referente enorme para mí. Yo jugaba en su posición, así que aprender de él era una escuela diaria para mí. Su disciplina, su constancia, su mentalidad. Seleccionado nacional, campeón con el América, pero sobre todo un profesional dentro y fuera de la cancha”, destacó Yeudiel Yeye Escobedo.

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