La muerte de Karla Margarita Pérez moviliza a Irapuato y Zapopan: familiares y estudiantes de medicina exigen justicia y seguridad

Tras la muerte de Karla Margarita Pérez, estudiantes toman las calles y exigen justicia. Crédito: Tania Casillas.

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Familiares, amigos y estudiantes se movilizaron este jueves en Irapuato, Guanajuato, y Zapopan, Jalisco, para exigir justicia por la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años cuyo cuerpo fue localizado en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan.

En Irapuato, ciudad de origen de la joven, la manifestación estuvo acompañada de pancartas y fotografías de Karla Margarita.

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Sus familiares y amigos reclamaron avances en la investigación y pidieron que el caso no quede impune.

Durante la movilización también se expresó una exigencia más amplia ante los casos de homicidios y desapariciones registrados en México, con llamados a las autoridades para reforzar las acciones de seguridad y evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.

Estudiantes del CUCBA marchan en Zapopan por seguridad

En Zapopan, estudiantes del CUCBA de la Universidad de Guadalajara también salieron a las calles después de que el cuerpo de Karla Margarita fuera localizado cerca del plantel.

Tras la muerte de Karla Margarita, estudiantes del CUCBA bloquearon vialidades y exigieron justicia, iluminación y transporte seguro.

Los universitarios caminaron desde las instalaciones del centro universitario hacia la avenida Ramón Corona, donde manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad en la zona.

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Aunque Karla Margarita estudiaba Medicina en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara, estudiantes del CUCBA señalaron que la consideran parte de su comunidad universitaria por tratarse de una joven estudiante y foránea que se encontraba en la zona.

La movilización incluyó reclamos relacionados con la seguridad de los estudiantes y las condiciones para trasladarse hacia y desde el plantel. Los manifestantes pidieron, entre otros puntos, mayor iluminación y mejores condiciones de transporte.

Los estudiantes también bloquearon la avenida Ramón Corona y el Camino a Nextipac, vialidades ubicadas en las inmediaciones del sitio donde fue localizado el cuerpo de la joven.

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Karla Margarita fue reportada como desaparecida en Zapopan

Karla Margarita Pérez Jiménez, originaria de Irapuato, tenía 22 años y cursaba el sexto semestre de Medicina. Se había trasladado a Jalisco para continuar con sus estudios universitarios.

La joven de 22 años desapareció el 14 de septiembre y fue localizada sin vida dos días después en Zapopan.

La familia reportó su desaparición el 14 de septiembre. De acuerdo con la información difundida durante los días de búsqueda, la última ubicación conocida de la joven correspondía a la colonia Prados Vallarta, en Zapopan.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que desde que tuvo conocimiento del caso se puso en marcha un operativo para localizarla, con participación de personal ministerial y apoyo de autoridades municipales, incluido el uso de drones.

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Dos días después, la joven fue localizada sin vida en un sembradío ubicado sobre el Camino a Nextipac, en la colonia Las Agujas, cerca del CUCBA.

En el lugar también fue localizada una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada. La vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, señaló que las autoridades investigaban si el vehículo tenía alguna relación con el caso.

La Fiscalía de Jalisco activó un operativo de búsqueda tras el reporte de desaparición de Karla Margarita.

Estos son los principales datos de las movilizaciones y del caso:

Familiares y amigos de Karla Margarita marcharon en Irapuato para exigir justicia.

La movilización incluyó pancartas y fotografías de la estudiante.

En Zapopan , estudiantes del CUCBA realizaron una protesta y bloquearon vialidades.

Los universitarios exigieron mayor seguridad, iluminación y mejores condiciones de transporte.

Karla Margarita tenía 22 años y cursaba el sexto semestre de Medicina .

Era originaria de Irapuato, Guanajuato, y estudiaba en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara.

Su cuerpo fue localizado en un sembradío cercano al CUCBA, en Zapopan.

Familia de Karla exige investigación y detención de responsables

Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.

Después de que se confirmó la localización de la joven, su hermano, Carlos Pérez, comunicó el fallecimiento mediante redes sociales y agradeció a las personas que participaron en la difusión de la ficha de búsqueda.

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Posteriormente, la familia convocó a una marcha en Irapuato para exigir respuestas por la muerte de Karla Margarita. El llamado estuvo dirigido a familiares, amigos, estudiantes y a la comunidad en general.

La movilización fue planteada como una marcha pacífica para reclamar avances en la investigación y la identificación y detención de quienes resulten responsables.

La convocatoria estableció como punto de partida la salida a León, en el semáforo ubicado frente al cementerio Gayosso, a las 17:00 horas de este jueves. A quienes acudieran se les pidió vestir prendas blancas o moradas y llevar veladoras y pancartas.

Protestas por Karla Margarita también reclaman seguridad para estudiantes

Familiares y amigos marcharon en Irapuato para exigir justicia por Karla Margarita.

Las manifestaciones en Irapuato y Zapopan se realizaron después de que la localización de Karla Margarita generara llamados de familiares y estudiantes para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad.

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En el caso de Zapopan, la protesta tuvo como uno de sus principales reclamos las condiciones que enfrentan los universitarios para trasladarse por la zona del CUCBA, particularmente en materia de iluminación y transporte.

La muerte de Karla Margarita ocurrió en una semana en la que también se registraron manifestaciones estudiantiles relacionadas con el asesinato de la alumna Claudia Tacoronte, en Cuautla, Morelos.